A Szövetség a hétvégén tisztújító közgyűlést tart. Egyelőre zárt ajtók mögött folynak az előkészületek, amit máris sokan felrónak a pártnak, miközben az elmúlt három évben épp az volt a leginkább kifogásolható, hogy a platformok tagjai nem a székházban, belső körben intézték ügyeiket, hanem a sajtóban üzengettek egymásnak.

Ez volt az önsorsrontás receptje. Az eredményt láttuk, a választók nem az elvégzett politikai munkát jegyezték meg, hanem a személyeskedő vitákat. Ugyanezt a hibát most a Szövetség megpróbálja elkerülni. Pár nap múlva nyilvános lesz, hogyan képzelik el a párt működését, írja Tisztújítás erőpróbákkal című vezércikkében Molnár Judit, a Magyar7 főszerkesztője.

Milyen örökséget hagy maga után felvidéki magyar szemmel a leköszönő államfő, Zuzana Čaputová? Mi a magyar közösség érdeke az államfőválasztáson? A közelgő köztársaságielnök-választás kapcsán ezekre a felvetésekre keressük a válaszokat. Tudjuk, hogy Ivan Korčok is készül a kormánnyal szemben kritikus voksokat begyűjtve Čaputová örökébe lépni, akinek külügyminisztersége alatt látványosan romlottak a 2020 előtt még a közös érdekekre hangsúlyt helyező szlovák–magyar kapcsolatok. A Szövetség elnöksége Forró Krisztiánt jelöli. De miért kell magyar államfőjelölt? A kérdésre Kolek Zsolt válaszol.

Az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat (SZBU) egyszerűen visszafordította az ukrán–lengyel határról Petro Porosenkót. Ukrajna korábbi elnöke, s ebben a minőségében Volodimir Zelenszkij első számú ellenzéki konkurenciája az új lengyel parlament képviselőivel készült tárgyalni, majd az Egyesült Államokba utazott volna, de nem utazott, mert nem kapott engedélyt… Pomichal Krisztián: Kremlinológia Kijevben.

Szerencsés csillagzat alatt születtem, állítja Lakatos Róbert brácsaművész, zeneszerző, a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ igazgatója, aki idén novemberben ünnepelte 50. születésnapját. Az idén tizenkettedik alkalommal megrendezett Fonográf Fesztivál Lakatos Róbert jubileumi koncertjével zárult. Ennek apropóján kérdeztük az előadóművészt arról, miként tekint vissza élete alakulására, mennyire látja pozitívan a minőségi kultúra jövőjét, mit tett mérlegre az elmúlt ötven évből és milyen tervekkel lépi át ezt a küszöböt. Tóth Tünde kérdésére válaszolva elmondta „az én misszióm, hogy a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központot feltegyem Kárpát-medence kulturális térképére. Lehet, naivnak hangzik ez a mai világban, de nem fogom feladni.

Egyelőre nem tudjuk, milyen módon és mennyire hatékonyan tudja majd kezelni a Fico-kormány az energiakrízis újabb évét, de az egyre nyilvánvalóbb, hogy a bősi vízerőmű központi figyelmet kap a politikai hatalom részéről, írja Rajkovics Péter Kiemelt figyelmet kap a csallóközi energia? című cikkében annak kapcsán, hogy a múlt héten átadták a felújított zsilipkamrát. A kormányprogramban az áll, hogy a csallóközi vízerőmű műszaki helyreállítása a szükséges előfeltétele a vízforrásból történő villamosenergia-ellátás stabilitásának, és egyben fontos bevételi forrást is jelent az ország számára. A kormány hamarosan meghozza a döntését a turbinák korszerűsítéséről és cseréjéről, amelyek már jóval túl vannak hasznos élettartamukon.

A futárok számára már tart a karácsonyi szezon. Az ár-összehasonlító oldalak inflációval súlyosbított aranykorában az emberek néhány eurós árkülönbség miatt az ország, vagy akár a világ másik feléről is képesek megrendelni bizonyos terméket. Múlt heti számunkban a karácsonyi árakciók bevezető ütemére, a Black Friday-re, és a kereskedők által alkalmazott soft lehúzási technikákra hívtuk fel a figyelmet. Folytatva az ott elejtett fonalat, ezúttal az online vásárlás lehetséges buktatóiról, és a vásárlói jogok némelyikéről esik szó. Kocur László: A mágikus 14 nap.

Íme a szörnyeteg, aki kitalálta a genderelméletet. Ezzel a címmel futott végig nemrég a sajtóban annak a „tudósnak” a bemutatása (leleplezése), akinek a gyermekkori nemváltás gyakorlati alkalmazásának ötletét tulajdonítják, írja lapunk főmunkatársa, Kövesdi Károly A genderideológia atyja című írásában. John Money példája azt tükrözi, hogy az elméletek olykor a legrémisztőbb gyakorlatba torkollnak. Esete elrettentő például szolgálhat ahhoz, mire képes a megszállott ember, hogy bebizonyítsa vélt igazát.

Hó, eső és főképpen kiadós havas eső váltotta egymást december első szombatján, hogy ezzel ne csak a Besztercebányán játszó szerdahelyei futballcsapat dolgát nehezítse meg, hanem hogy jól „befűtsön” azoknak is, akik ebben az időben is elkísérték a csapatot a városba. A meccs lefújása után is akad még a magyar szemnek, fülnek kedves érdekesség, ha úgy döntünk, hogy egy nappal megtoldjuk Közép-Szlovákia központjában tett látogatásunkat. Így tett munkatársunk, Somogyi Szilárd egy magyarországi barátjával. Besztercebányai élményeiről a Beszterce ostroma – napjainkban című riportjában olvashatnak.

Fóthy János Elmondom hát mindenkinek című könyvéről írt recenziót Lacza Tihamér A kisebbségi lét krónikása címmel. A Felvidék-szerte ismert állatorvos kötete egyfajta útikalauzként vezeti az olvasót a szerző több mint nyolc évtizedet átívelő életén, gyermekkori eszmélésétől napjainkig.

Mailáth György országbíró nyúlvadászaton a címe a Leporolt históriák újabb kiadásának. Lacza Tihamér hőse tragikus véget ért, megfojtották, vélhetően rablótámadás áldozata lett.

Kőbányán, az Új köztemető közvetlen szomszédságában fekszik a Kozma utcai izraelita temető, Európa egyik legnagyobb működő zsidó sírkertje, híres rabbik, közkedvelt művészek, ismert sportolók végső nyughelye. 1893-as alapításakor a főváros nagy területet biztosított az izraelita hitközség számára a rákoskeresztúri határban. Zsebik Ildikó: Séta a Kozma utcai izraelita temetőben, Budapesten

A több mint háromszáz százalékkal megemelt rezsiköltségek miatt a Rovás Polgári Társulás úgy ítélte meg, képtelen fenntartani korábbi székhelyét, a Löffler-villát, Löffler Béla szobrászművész szülői házát, és úgy döntött, kiköltözik onnan. Szabó Ottó, a Rovás Polgári Társulás elnöke Fábián Gergely Viszlát, Löffler című írásában felidézte, Löffler Béla szülőházát és műtermét azzal a feltétellel hagyta Kassa városára, hogy az épületet kizárólag képzőművészeti tevékenységre és tehetséggondozásra lehet használni, illetve nem folyhat ott üzleti tevékenység.

Nehéz év vár Besztercebánya megyére, írja Virsinszky Tamás. Kiegyensúlyozott költségvetéssel működhet 2024-ben a Besztercebányai Megyei Önkormányzat (BBSK), amely a fejlesztések finanszírozásához az eddigiektől nagyobb mértékben próbál meg az európai uniós pénzforrásokból meríteni.

Drágább lesz idén a karácsony. A ruházati cikkek sem lettek azonban olcsóbbak tavaly óta, az elemzők szerint 5,7 százalékkal fizetünk többet értük, mint tavaly ilyenkor. A második leggyakrabban választott ajándék a kozmetikai cikkek szegmenséből kerül ki, a válaszadók 43 százaléka mondta, hogy ilyen ajándékot szán a családtagjainak. Ezeknek a termékeknek az ára jelenleg 8,4 százalékkal magasabb, mint tavaly, olvasható Dunajszky Éva írásában.

Rég volt, de a lengyelek máig kötelességüknek tartják leróni tiszteletüket a magyarok iránt, akik 1939-től szeretettel fogadták be a hitleri agresszió, majd a szovjetek elől menekülő lengyel katonákat és civileket. Ebeden 1939 novemberében helyezték el a védelmet kereső lengyeleket a volt cseh pénzügyőrök épületében, amelynek falán a későbbiekben emléktáblát helyeztek el. November 23-án, a lengyel menekültek emléknapja alkalmából a lengyel küldöttség, az ebediek, valamint a Limes Anavum Honismereti Társulás koszorút helyezett el az emléktáblánál. Bokor Klára: A lengyel menekülteknek élő emlékezete Ebeden

A királyhelmeci Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolájának magyar szakos tanára, Pankovics Andrea Fekete István Tíz szál gyertya című kötetét, a tíz novellát vette alapul, amikor kidolgozta a pályázatát, amely elnyerte a bíráló bizottság és a diákok tetszését. Hogy pontosan milyen pályázatról van szó, megtudják, ha elolvassák Molnár Gabriella Tíz szál gyertya című cikkét.

A Komáromi járás több magyar amatőr bábcsoportja mutatkozott be az Egressy Béni Városi Művelődési Központban. A szervezők tervei szerint az idén bekapcsolt Meselámpás a jövőben megyeszerte mutathatja majd a helyes utat a bábjáték híveinek. Nagy-Miskó Ildikó: Meselámpás mutatja az utat a bábosoknak.

A Mátyusföldön már a második évada fut a „tudásunkkal kézen fogva” mottójú Szakkör tevékenységeknek. Roppant aktívak a csoportok Felsőszeliben, Galántán és Pozsonyvezekényen. Tavaly 16, idén már 25 szakkörös csoport van, újabban Taksony csatlakozott, és várják a vízkeletieket és a tallósiakat is – írja Szomolai Andrea.

Kiss Kristóf a szlovákiai magyar zenei színtér egyik jeles alakítója zenészként, menedzserként és rendezvényszervezőként. Egyesek az Ipoly menti fiatalokból álló Kiss Zenészek nevű formáció mentoraként, mások a Peter Cmorík Band billentyűseként ismerik. Jelenleg ugyan Nagymegyeren él, de még mindig sok szálon kötődik szülőfalujához, Ipolynagyfaluhoz. Vele beszélgetett Kaszmán Zoltán a Kiss Kristóf – rockzene élőben című interjúban.

A szappankészítés tavasszal gyógynövénygyűjtéssel kezdődik, ezeket Ingrid megszárítja és porrá őrli, így egész évben használni tudja. Amit nem tud beszerezni, azokat a bioboltokban vásárolja meg. Citromfüvet, csalánt, körömvirágot, levendulát saját maga termeszt. A kávészappanhoz a kávé könnyen beszerezhető. Lacza Gergely: Szappanban a természet.

Új szlovákiai bajnoka van a füleki FTC birkózó szakosztályának. Rácz Zsolt két és fél éve versenyez kötött- és szabadfogásban is, gyakori résztvevője a nemzetközi versenyeknek. Legutóbb 260 versenyző közül sikerült a dobogó legfelső fokára állnia. Rácz Zsolti, az ifjú birkózóbajnok, írja Agócs Szvorák Emese.

A tudományos kutatásokkal szemben támasztott elvárás, hogy azok minél hamarabb a széles közönség számára is érezhető áttöréseket, újításokat hozzanak. Ezt az elvárást most egy elsőre szokatlan nézőpontból világítom meg, írja a sorozat szerzője, Domonkos Andor kutatóorvos, és reméli, meggyőzi a tisztelt olvasót, hogy ezentúl a tudományra, mint a társadalom nélkülözhetetlen szervezőjére is gondoljon. A tudomány mint hajtóerő.

A Barangolóban folytatódik a kubai sorozat, ezúttal a sziget keleti végébe kalauzolja el az olvasókat Bokor Klára.

A Íz-lelőben két receptet találnak Vass Laura konyhájából: Resztelt máj zöldséges rösztivel és Lucapogácsa.

Vas Gyula a Honda CR-V e:HEV Advance 4×4, a hatodik generáció verdáját tesztelte.

Magyar szívvel mindenkinek büszkének kell lennie, állítja Ondík Gábornak Vitális Milán, aki Aranyosmarót ellen szerezte meg első gólját a DAC színeiben. A magyar U21-es válogatott tehetsége, a 21 esztendős futballista jól érzi magát Dunaszerdahelyen, ami a teljesítményén is meglátszik.

Könnyű vagy nehéz? Svájc, Németország és Skócia lesz Magyarország ellenfele a 2024-es németországi labdarúgó-Európa-bajnokság A csoportjában. A magyar válogatott június 15-én Kölnben (Svájc), 19-én Stuttgartban (Németország), 23-án szintén Stuttgartban (Skócia) lép pályára. Rajkovics György: Easy? Nem, ez a vicc most nem működik…

A MAGYAR7 49. számának hátlapján a dunaszerdahelyi Szent György-templom Szent Miklós-freskója látható. A lapban természetesen megtalálják a keresztrejtvényt és a részletes műsort is.

Ezen szám irodalmi-kulturális mellékleteként a lapban megtalálják az Előretolt helyőrség decemberi számát is. A lapszámot Kovács Csonga Anikó alkotásaival illusztrálták.

