A férfiaknál az úszó Kós Hubert, a labdarúgó Szoboszlai Dominik és a vízilabdázó Zalánki Gergő, míg a nőknél a vitorlázó Érdi Mária, az atléta Krizsán Xénia és a kerékpáros Vas Kata Blanka került a legjobb három közé a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) 66. alkalommal kiírt Év sportolója-szavazásán.

Kós világbajnok lett 200 méter háton, míg Szoboszlai Dominik csapatkapitánya az évet veretlenül záró labdarúgó-válogatottnak, Zalánki Gergő pedig nemcsak a világbajnok nemzeti együttes legjobbja volt, hanem Bajnokok Ligáját nyert olasz klubjával, a Pro Reccóval, továbbá az év legjobb vízilabdázójának választották. Érdi szintén világbajnok lett az ILCA 6 olimpiai hajóosztályban, Vas az U23-as között lett vb-aranyérmes, így sportága első magyar vb-győztese lett, Krizsán pedig negyedik lett hétpróbában a budapesti vb-n.

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, valamint Csisztu Zsuzsa alelnök december 28-án az M4 Sport csatornán jelentette be a kategóriák három jelöltjét. Szöllősi jelezte, hogy a sorrend a 2019-es csúcsot (439) felülmúlva, rekordot jelentő 471 szavazat alapján alakult ki.

A szövetség elnöksége öt kategóriában tízes jelöltlistákat állított össze, a szavazás december 18-án kezdődött.

Szöllősi kiemelte, 2023-ban olyan fantasztikus magyar sportsikerek születtek, amelyek még az elmúlt évekhez képest is kiemelkedőek, így világbajnok sportolók sem tudtak bekerülni a legjobb háromba. Az év csapata a hagyományos csapatsportágakban a Ferencváros női kézilabdacsapata, a férfi labdarúgó-válogatott és a férfi vízilabda-válogatott, míg az egyéni sportágakban a férfi és a női kardválogatott, valamint a szintén világbajnok vitorlázóválogatott közül kerül majd ki.

Az év edzője címre Elek Gábor, a Bajnokok Ligájában döntős FTC női kézilabdacsapatának korábbi vezetőedzője, Marco Rossi, az Európa-bajnokságra egyenes ágon kijutott férfi labdarúgó-, továbbá Varga Zsolt, a világbajnok férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya az esélyes.

Az MSÚSZ elnöke azt is bejelentette, hogy a gálát január 8-án, hétfőn 20 órától tartják a Magyar Állami Operaházban, a díjátadók között lesz Javier Sotomayor világcsúcstartó kubai magasugró és az aranylabdás olasz labdarúgó, Fabio Cannavaro.

Csisztu Zsuzsa hozzátette: idén összesen 18 országból érkeznek vendégek a gálára és a sportág népszerűsége miatt nagy dolognak tartja, hogy utóbbi személyében egy világbajnok labdarúgó is megtiszteli jelenlétével az eseményt.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, egyben a gála kreatív producere arról beszélt, hogy a hagyományoknak megfelelően a másfél órás program keretében ezúttal is felülmúlhatatlan és megismételhetetlen művészi produkciók lesznek láthatóak.

A gála nemcsak a jelen, hanem a jövő sportjáról is szól majd, hiszen a Sportegyesületek Országos Szövetségével kötött együttműködésnek köszönhetően a trófeákat most is 13-16 éves ifjú sportolók hozzák majd be a színpadra.

Amint elhangzott, az év fogyatékos sportolója a férfiaknál Gelencsér Róbert szervátültetett atléta, Kiss Péter Pál parakajakos és Matskássy Pál speciális olimpikon tornász, a nőknél Ekler Luca paraatléta, Gulyás Noémi speciális olimpikon tornász és Pap Bianka paraúszó, a csapatoknál a női kerekesszékes vívóválogatott, a paraasztalitenisz-válogatott és a szervátültetett asztalitenisz férfi páros közül kerül majd ki.

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója nyilvánosságra hozta, hogy az év sportpillanata díjra a szurkolók szavazatai alapján Kákosy Olívia parakaratézó budapesti világbajnoki aranyérmének megszerzése, Szoboszlai Dominiknek a Magyarország–Montenegró labdarúgó Eb-selejtezőn lőtt szólógólja, valamint Vogel Somának a Magyarország–Görögország vízilabda-világbajnoki döntőn bemutatott, „aranyat érő” utolsó ötösvédése az esélyes. A szűkített hármas lista alapján egy felkért szakemberekből álló szűkebb grémium dönt majd a nyertesről.

Szöllősi György közölte, hogy ismét kiosztják Az év szabadidős sporteseménye elismerést, amely az 525 Cup utcai kosárlabda-rendezvény, a Hátsó füves futballmentő túra, valamint a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett Jégpályák Éjszakája közül kerül majd ki. Ugyancsak átadják az MSÚSZ életműdíját, ám a díjazott személyét egyelőre titokban tartotta.

Csisztu Zsuzsa a sajtótájékoztató keretében adta át az év E-sportolója díjat Orbán Dominiknek, a Rocket League fiatal tehetségének, aki idén többek között harmadik lett a Global Esports Federation és az Európai Olimpiai Bizottság által rendezett Európa Játékok E-sport bajnokságán.

A gálát január 8-án 19.30 órától az M4 Sport élőben közvetíti, az est két házigazdája Berkesi Judit és Tihany Viktor lesz.

(mti/Felvidék.ma)