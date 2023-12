A decemberi Kabóca, a legkisebbek lapja a legszebb téli ünnepről szól. Karácsonyi fények világítanak a címlapon és a kifestőn is, már ha kiszínezik a gyerekek, karácsonyi mézes sül a játékoldalon, az angol iskolások karácsonyi dalokat énekelnek.

A tudományok rovata a szaloncukor készítésének rejtelmeibe avat be, de még a kivágós papírjátékok mellékletéből is most karácsonyi képeslapok lehetnek, melyekhez Kabóca az elmúlt évek legszebb téli címlapjait gyűjtötte egybe.

Kurucz Anikó meséjében a korallkirály fényes mulatságán történteket meséli el, azt, hogy milyen veszélybe sodorta az ünneplőket, de a korallkirály egész birodalmát is egy kis csikóhal figyelmetlensége, s aztán hogyan menekültek meg mégis mind a csikóhalak fényes táncának köszönhetően.

A versoldalon Kiss Ottó nagy sikert aratott kötetébe, A bátyám öccse címűbe olvashatnak bele egy részlet erejéig a versbarátok. A kétnyelvű kis mesében egy szép téli történetet találnak a legkisebbek Pihe lúdról a magyar mellett szlovákul is.

A természetbarátok a házi lúd kiterjed rokonsága felől tájékozódhatnak, az egészségrovatból pedig azt is megtudhatják, hogy miért lúdbőrös a bőrünk a hidegben. Természetesen az év utolsó lapszámában is folytatódik Kilenc, a kis tyúk története, amiben most egy igazi extrém sportot próbál ki hősünk.

Az időben kalandozni vágyókat pedig hova máshova is kísérhetné el decemberben Kabóca, a legkisebbek hű barátja, mint az ókori Rómába.

(LZ/Felvidék.ma)