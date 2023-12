November 30-án ünnepélyes keretek között, a Petőfi 200 emlékév keretén belül avatták fel a költő mellszobrát. Lantos Györgyi szobrász- és üvegművész alkotását Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és a Hungarikum Liget – Népfőiskola Alapítvány Kuratóriumának elnöke mellett Keszeg István, Martos Község polgármestere és Gubík László, a Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola elnöke közösen leplezték le.

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából számos, a költőhöz kapcsolódó esemény valósult meg a Martosi Népfőiskola keretei között az év folyamán. Otthont adott az intézmény számos előadássorozatnak, könyvbemutatónak, kiállításnak és zenés irodalmi estnek, amely Petőfihez volt köthető. A Kárpát-medencei Értékmentő Alapítvány a Népfőiskolán biztosított helyszínt Kustyán Ilona Pro Urbe-díjas nyugalmazott gimnáziumi tanár Petőfi és kora című előadásának.

Az Esterházy Akadémia képzésén mutatták be Oriskó Norbert A természet vadvirága című kötetét. Emellett pedig dr. Vörös István Él-e még Petőfi? című előadásából mélyíthették ismereteiket a Népfőiskolára látogató ógyallai diákok. A Martosi Szabadegyetemen került bemutatásra a Szövetség a Közös Célokért Ahogy Petőfi szeretett címet viselő roll-up kiállítása is, de koncerteket is szervezett a népfőiskola. Fellépett Zsapka Attila, Emmer Péter és Laboda Róbert Pont 12 Könyörgés című előadásával, megzenésített Petőfi-verseket adott elő a csallóközi Apák zenekar, a lévai Ketten együttes és az Ipoly menti Kiss Zenészek.

A Szövetség a Közös Célokért lebonyolításában végbemenő, 65 iskolát megmozgató nagyszabású programba is bekapcsolódott a Népfőiskola, amelynek során több mint kétezer felvidéki diák ismerhette meg a reformkor és Petőfi életéhez kapcsolódó kultikus helyszíneket.

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány jóvoltából Martoson felállított Petőfi-büszt ünnepélyes felavatását az emlékév megkoronázásának szánták a szervezők,

mely mellé még iskolások részére kiírt interdiszciplináris, Petőfi életét feldolgozó vetélkedőt is szerveztek a búcsi Katona Mihály Alapiskola és a Marianum Egyházi Iskolaközpont 54 diákja részvételével.

A szobor leleplezését megelőzően Gubík László, a Népfőiskola elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Keszeg István polgármester is üdvözölte a vendégeket, külön megköszönve a Lezsák Sándor által létrehozott alapítvány figyelmét és segítségét, amit a településen működő rendezvényliget és népfőiskola számára nyújt. Kiemelte Gubík László tevékenységét is, hiszen, mint fogalmazott, nélküle Martos aligha lenne képes arra a szerepre, amelyet most betölt a Felvidéken.

Lezsák Sándor ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy a magyarság megmaradásában milyen fontos szerepet töltenek be az olyan nemzeti hősök, gondolkodók, akik a nemzeti lét kérdését a megmaradás, vagyis a nagybetűs élet kérdésével egybekötötték.

Azonfelül képesek voltak akár életüket is áldozni a hazáért, és a rövid, de tartalmas életüket is a haza szolgálatába állítani, mint Petőfi.

Mint fogalmazott, nem mindenki lehetett Petőfi és most sem lehet, de mindenkiben lehet egy kis Petőfi, ha tudja szeretni annyira a hazáját, magyarságát, hogy a maga kis környezetében nem viszonyul közömbösen a magyarságához. Rámutatott, több bizonytalanság övezi Petőfi Sándor eltűnését, halálát. „Éppen ezért kell minden magyarnak egy ilyen formátumú embert saját szülöttjének és saját halottjának tekintenie” – fogalmazott.

Petőfi Sándor mellszobrának ünnepélyes leleplezését követően került sor a Petőfi élete címmel megrendezett iskolai vetélkedő kiértékelésére. A két kategóriában (általános iskolai és gimnáziumi) meghirdetett verseny győztesei a Lakiteleki Népfőiskola és az Esterházy Akadémia ajándékcsomagját vihették haza. Az esemény kulturális programjában Boros Flóra és Csongrád Flóra martosi kisiskolások léptek fel.

(BD/Felvidék.ma)