Felemás reakciók érkeztek arra vonatkozóan, hogy a Progresszív Szlovákia párt bejelentette a korábbi ideiglenes miniszterelnök, a magyar nemzetiségű Ódor Lajos vezeti a listájukat az Európai Parlamenti választáson. Ódor bár sosem tagadta magyar mivoltát és magyar iskoláit, de mindenki számára egyértelmű volt, hogy alapvetően a Čaputová-féle progresszív-liberális holdudvarhoz tartozik, így a párt jelölése egyáltalán nem volt meglepő.

Az ugyanakkor sokatmondó, hogy bár a magyar témákkal soha nem foglalkozó, magyar ügyeket soha fel nem vállaló Ódor jelölésének bejelentését a magát független-objektívnek hazudó Új Szó és Napunk (a Denník N magyar verziója) milyen kitörő örömmel fogadta. Lányos zavarukban hirtelen el is feledkeztek a független-objektív látszat leplezéséről is, de ennyi örömet engedjünk meg nekik.

A két említett médium szerkesztőségében csillogó szerelmetes szemek mindazonáltal rávilágítanak egy már korábban is jelentkező fontos momentumra. Emlékezhetünk arra a választások előtti ankétra, amit az Új Szó hetilapja, a Vasárnap közölt, ahol több magyar éttermiségi is büszkén, névvel, arccal arról számolt be, hogy bizony a Progresszív Szlovákiára fog szavazni. Kínosabb esetben némelyek hozzátették még azt is, hogy azért is tesznek így, hogy ne vesszen el a Szövetségre leadott szavazatuk.

Ebből és a mostani Ódor-jelöltség reakcióiból is a napnál fényesebben látszik, hogy bár Forró Krisztián semmitmondó, szürke retorikája és Orosz Örs-Mózes Szabolcs liberális narratívája ellenére is a liberális szavazóknak egyszerűen nem opció a Magyar Szövetségre való voksolás.

Ha megnézzük, hogy miként arányosodtak a Szövetség szavazatai a 2023. szeptember 30-i választáson, akkor még ennél is világosabb, hogy a felvidéki magyarok 80 százaléka konzervatív alapon adta le a voksát.Történelmi mélypontra jutva 80 ezer magyar szavazat mehetett szlovák pártok listáira, ebből 60 ezer konzervatív beállítottságú pártokéra, 20 ezer pedig liberálisabbakra. Nagyjából ez az arány érhető tetten a Szövetség szavazatmegoszlásainál is.

Így pedig, hogy a liberális magyar szavazók kedvenc pártjához csatlakozott egy igazi szlovmagy prototípus szakértő, teljesen nyilvánvaló, hogy a liberális magyar szavazatokra még annyira sem számíthat a Magyar Szövetség Forró semmilyensége és Mózes-Orosz erőfeszítései ellenére sem, mint korábban.

Itt kínálkozik tehát a lehetőség, hogy a magyar párt végre meghallja a felvidéki magyar társadalom többségének kívánságát és határozott, következetes és egyértelmű konzervatív politikát folytasson, megszólítva azt a mintegy 160-170 ezernyi magyar szavazót, akik konzervatív alapon viseltetnek a szavazóhelyiségekben.

Ehhez ráadásul most nem is kell különösebb manővereket végrehajtania, Ódor Lajos ugyanis gyakorlatilag irányba állította őket.

(Csonka Ákos, Felvidék.ma)