Megválasztásuk óta tizedik alkalommal tartottak sajtótájékoztatót a Magyar Szövetség Nyitra megyei és Komárom városi képviselői, Andruskó Imre és Orosz Örs, hogy első kézből tájékoztassák a lakosokat a megyei és a városi történésekről.

Orosz a megyei kulturális bizottság elnökeként beszámolt arról, hogy a megújult megyei dotációs rendszer pályázatára március elsejéig jelentkezhetnek Nyitra megye lakosai, civil szervezetei, sport egyesületei, települései és jogi személyei. Hangsúlyozta, Nyitra Megye Önkormányzata országos viszonylatban is kiemelkedő keretösszeget szán a pályázatokra: 3,59 millió eurót, melyet a megye saját költségvetéséből fedez. Megjegyezte, a hat támogatási csoportra beérkezett pályázatokat külön-külön bírálja majd el egy öttagú bizottság, melyek előterjesztése a napokban még zajlik, de mivel a Magyar Szövetség a legerősebb frakció a megyén, ezért várhatóan mindegyikben képviseli magát a párt egy, esetleg két taggal – mondta.

Újabb pénzcsomag érkezik a komáromi múzeumba

Kijelentette, a 110 éves Duna Menti Múzeum felújítása során immáron harmadik alkalommal merültek fel plusz kiadások. A megyei tanács legutóbbi ülésén ezért újabb 187 ezer eurós támogatást hagyott jóvá egyhangúlag. Megemlítette, a múzeum új igazgatóját, Paterka Pált e hét pénteken, március elsején nevezik ki hivatalosan.

Kulturális szempontból a hét egyik legfontosabb eseményéről is szót ejtett Orosz Örs: február utolsó napján ül össze a magyar-szlovák határon átnyúló interreges felügyelőbizottság, amelyen eldől, mely határon átnyúló projektek nyerik el az uniós támogatást. „Idén kiírásra került olyan pályázat, amely értékmentésre, kifejezetten műemlékvédelemre, kutatásra, ásatásra összpontosít. Eddig, ebben a régióban nagyon alultámogatott volt a műemlékvédelem az elmúlt száz évben” – húzta alá, hozzátéve, ennek megfelelően rendkívül nagy volt a pályázati kedv ebben a kiírásban. Tudomása szerint több mint 70 pályázat érkezett be a 33 millió eurós keretösszegű pályázatra.

Páratlanul nagy hatalom összpontosul a gazdasági és pénzügyi főosztály vezetője kezébe

Andruskó Imre komáromi városi eseményekkel kapcsolatban elmondta, a város újból módosítani szeretné a területrendezési tervet. „A legnagyobb gond az Erzsébet-sziget rendezése, mivel ott rendkívül sok fekete építkezés zajlott” – fogalmazott. A képviselő szerint nincs olyan polgármester, nincs olyan testület, amely lebontatná a már meglévő épületeket, ezért legalizálni kell ezeket. Megemlítette, a város tulajdonában van egy 3 hektáros terület a sziget északi csücskében, ahol véleménye szerint szabadidőparkot alakíthatna ki a város.

A képviselő ezen felül rámutatott arra is, hogy páratlanul nagy hatalom összpontosul a gazdasági és pénzügyi főosztály vezetője, Bohumír Kóňa kezében, gyakorlatilag ő a „város pénzügyminisztere” – jegyezte meg. Nehezményezte, hogy két városi fenntartású, nagy forgalmat lebonyolító városi cég elnökségi tagja. „Ha a vállalat kiállít egy számlát a városnak, azt Kóňa mérnök úr ellenjegyzi a vállalatnál, majd, amikor beérkezik a Városi Hivatalba, azt is ő ellenjegyzi” – mutatott rá a képviselő, aki szerint ez a helyzet nem éppen a legszerencsésebb.

A hulladékgazdálkodás kapcsán elmondta, április elsejétől teljesen a város igazgatása alá tartozik majd. Addig a Clean City vállalat még biztosítja a jogi személyek (intézmények, vállalkozások) hulladékának elszállítását, de mint mondta, még nem sikerült elrendezni az 1100 literes konténerek kérdését. Ezeket ugyanis nem a város biztosítja, hanem meg kell vásárolnia a vállalkozásoknak, intézményeknek, köztük a városi iskoláknak is. Ezeknek az ára újonnan akár 500 euró is lehet, bár, ahogy a képviselő magyarázta, nagyobb tétel vásárlása esetén jóval olcsóbban is hozzá lehet jutni. Másik lehetőségként felmerült az is, hogy a Clean Citytől meg lehet vásárolni féláron az eddig használatban lévő konténereket.

Két komáromi is szerepel a Magyar Szövetség EP-listáján

Az országos politikai eseményekkel kapcsolatban kiemelte, hogy a Magyar Szövetség képviseletében Forró Krisztián, a párt elnöke indul a köztársasági elnöki választáson. „A cél, hogy megmozgassa a felvidéki magyarokat, akik államalkotó tényezők ebben az országban. Fontos, hogy minél többen elmenjünk és az első körben a magyar jelöltre adjuk a voksunkat” – húzta alá. Az EP-választások kapcsán örömét fejezte ki, amiért a Magyar Szövetség 15 fős listáján két komáromi is szerepel: harmadik helyen Orosz Örs, a párt alelnöke, ötödik helyen pedig Iván Tamás, a helyi Szövetség elnöke.

Andruskó megjegyezte, mindketten Prágában végezték felsőfokú tanulmányaikat és mindketten hazatértek szülőföldjükre és annak fejlődéséért dolgoznak. Orosz Örs hozzátette, a legutóbbi EP-választásokon Csáky Pálnak mindössze 390 szavazata hiányzott a bejutáshoz, annak ellenére, hogy Nagy József személyében volt másik magyar jelölt is. Véleménye szerint magasabb részvételi arány mellett meg lehetett volna szerezni azt a mandátumot. Most abban bízik, a Magyar Szövetség EP-listáján mindenki talál magának megfelelő jelöltet és az idei választásokon nagyobb számban vesznek részt a magyar közösség tagjai és be tudnak juttatni felvidéki magyar képviselőt az Európai Parlamentbe. „Az etnikai politizálásra és a hazai magyar közéletre ráfér ez a sikerélmény” – jegyezte meg Orosz Örs.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)