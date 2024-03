A zselízi Esterházy-kastély egy részének felújítása a Norvég Alap támogatásából valósult meg, amely projektbe bekapcsolódott többek közt a Csemadok Zselízi Alapszervezete, így közvetve részt vett a programok megvalósításában a Sacher Polgári Társulás is. Ennek a projektnek a záróakkordjaira került sor március 21-22. között Zselízen.

A projekthez kapcsolódó kisebb volumenű másik pályázat is megvalósult. A norvég projektpartner, a NOPA delegációja 2023 augusztusában Zselízre látogatott, ahol a bilaterális aktivitások részeként a helyi nonprofit szervezetekkel is találkozott. A NOPA képviseletében Åsmund Prytz és a Sacher PT elnöke, Kepka Márk egy hosszú távú közös együttműködés mellett döntött. Társult partnerként bekapcsolódott továbbá a zselízi Franz Schubert Művészeti Általános Iskola is.

A projekt célja a tudásátadás, kulturális csereprogram és a bilaterális kapcsolatok erősítése volt. Ennek keretén belül a norvég Oslo Strings vonósnégyes hegedűművészei tartottak szakmai workshopot a helyi Franz Schubert Művészeti Alapiskola diákjainak.

A diákokkal megvalósult közös zeneoktatásra a Sacher-ház nagytermében került sor. Az egész délelőttöt felölelő workshop keretén belül a zselízi fiatalok professzionális technikákat sajátíthattak el a nemzetközi élvonalba tartozó művészektől. A tolmácsolásban Bogolepova Klára, a Comenius Gimnázium nyugalmazott tanára segédkezett.

Délután aztán Susan Eckey, a Norvég Királyság nagykövete is ellátogatott Zselízre, hogy részt vegyen az Esterházy-kastélyban szervezett programokon és megtekintse a Sacher-házat. A NOPA tagjaival kiegészült norvég delegációnak, az Oslo Strings vonósnégyesnek, valamint az Eurovíziós Dalfesztiválról ismert, Norvégiában hihetetlenül népszerű Keiino együttes tagjainak a Sacher-torta, valamint a család helyi vonatkozásait Kepka Márk, az egyesület elnöke, a Comenius Gimnázium történelemtanára mutatta be. A különleges ízvilágú Sacher-tortát pedig saját egyedi receptje alapján a társulás lelkes cukrászmestere, Kiánek Margaréta tálalta fel az illusztris vendégeknek. A Comenius Gimnázium angoltanáraként is tevékenykedő hölgy a tolmácsolásban is segítette a gördülékeny kommunikációt.

Kepka Márk rámutatott, hogy a zselízi Sacher-kötődést immár nemzetközi szinten is sikerül bemutatni a nyilvánosságnak. „Ezért örülünk a nagykövet asszony látogatásának, köszönjük, hogy megtisztelt minket, ez ugyanis még nagyobb súlyt ad a tevékenységünknek” – hangsúlyozta a helytörténész.

„A NOPA munkatársával, Tine Tangestuennal úgy véltük, hogy a helyi nonprofit szervezetekkel, ill. oktatási intézményekkel is szorosabb együttműködésre van szükség. Ezért Åsmund Prytzzel, a NOPA vezetőjével kidolgoztunk egy kisebb pályázatot. Ebben nagy segítségemre volt Horváth Diana igazgató és Kepka Márk elnök úr, valamint köszönet illeti Zselíz város vezetését is. Elhatároztuk, hogy a jövőben a NOPA segítségével és a Zselízi Művészeti Alapiskola bevonásával újabb pályázatokat szeretnénk megvalósítani, ahol tehetséges diákok külföldi fellépésére, esetleg ösztöndíjára lehet majd pályázni. Ezeket a lehetőségeket folyamatosan figyelem és ha új kiírások jelennek meg, akkor a Sacher PT, a Művészeti Alapiskola és a NOPA közösen fog pályázni az újabb nemzetközi forrásokra” – nyilatkozta Kotasz Norbert, a NOPA nemzetközi kapcsolatok menedzsere.

Az est folyamán aztán az Esterházy-kastély felújított koncerttermében norvég est keretében utánozhatatlan hangulatú koncertet adott a történelmi falak között az Oslo Strings és a Keiino zenekar.

Másnap végül szakmai konferenciával zárult a Norvég Alap kastélyfelújítási projektjének ezen szakasza, ahol a projekt érintettei, Zselíz városa, a munkálatokat kivitelező Pohori vállalat és a menedzsmentet ellátó személyek ismertették a megvalósított részleteket többek között Juhász András polgármester, Kepka Márk, Kotasz Norbert által.

A beruházást végző Pohori Kft. építésze, Karakán Gábor bejelentette, hogy rekonstrukciójukkal tavaly elnyerték az Év Műemlék-felújítása díjat, ami újabb elismerése annak az értékmentésnek, amelyet Zselízen a zászlóra tűztek.

(Csonka Ákos/Felvidék.ma)