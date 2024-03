Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke interjút adott a SITA hírügynökségnek, amelyben számos, időszerű témával foglalkozott.

„A magyarság számára nagyon fontos az államfőválasztás első fordulója, hogy megmutassuk, itt vagyunk és azok a témák, amelyek bennünket érintenek, előtérbe kerüljenek” – mondta Forró Krisztián, a Magyar Szövetség köztársaságielnök-jelöltje.

„A magyarok Szlovákiában a lakosság 8 százalékát alkotják. Tizenegy jelöltje van a köztársaságielnök-választásnak és úgy gondolom, jogos, hogy közöttük legyen egy magyar nemzetiségű” – jelentette ki.

A SITA-hírügynökség azon kérdésre, hogy mit vár a Szlovák Köztársaság lakossága az államfőtől? – így válaszolt:

„Sokat járok vidékre, az emberek közé. A lakosság nyugalmat akar és nem konfliktusokat. Ezért a köztársasági elnöknek nem ellenfélnek, hanem közvetítőnek kell lennie. Az államelnöknek be kellene temetni a lövészárkokat és nem elmélyíteni, keresni kell azt, ami az embereket összeköti és az érdekeiket szolgálja”.

A Focus legutóbbi felmérése megmutatta, hogy Ivan Korčok nem népszerű a magyar választók körében, és még az első öt jelölt közé sem kerülne be.

A felmérés szerint Forró Krisztián kapná tőlük a legtöbb szavazatot, százalékban 44 százalékot,

őt követné Peter Pellegrini 40 százalékkal, majd Štefan Harabin 9, aztán Igor Matovič 5 és Marian Kotleba 2 százalékkal.

Amennyiben második fordulóra kerülne sor és Peter Pellegrini valamint Ivan Korčok között kellene választani, a magyarság körében a Hlas elnöke, azaz Peter Pellegrini kerülne ki győztesen. A magyarok körében ugyanis 83 százalékot, míg Korčok csak 17 százalékot érne el.

„Ezen nincs mit csodálkozni” – reagált Forró Krisztián. „Sajnos, ez az eredménye azoknak a kijelentéseknek és tetteknek, amelyeket a múltban elkövetett. Több témában pedig inkább csak üres szavakat és gesztusokat tapasztaltunk tőle és semmiféle kézzelfogható eredményt” – így indokolta az elnök, hogy miért népszerűtlen Korčok a magyarság között.

Ezért elképzelhetetlennek tartja, hogy a magyar közösség Ivan Korčokot támogatná.

A Magyar Szövetség elnöke nem ért egyet Ukrajna fegyverekkel való megsegítésével, amely csak a háború meghosszabbítását jelentené.

„Véleményem, hogy nem kell fegyvereket küldeni Ukrajnába. Magyar testvéreink élnek ott és saját tapasztalatomból, de barátaim, ismerőseim elmondásából is tudjuk, milyen ott a helyzet. A katonák elmennek a frontra és már nem térnek haza, nem térnek haza az édesapák, a férjek, a fiak” – fűzte hozzá.

A SITA hírügynökségnek készült beszélgetésben Forró Krisztián elmondta azt is, hogy a Magyar Szövetség a szeptemberi parlamenti választásokon 4,38 százalékkal végzett, ezzel közvetlenül a parlamentbe való bejutás elé került, és kitért arra is, mi volt az oka, hogy ennek ellenére nem tudták kellően mozgósítani választóikat. Szólt arról is, miként segítik a magyar közösséget parlamenten kívüli pártként, mit várnak el Robert Fico kormányától, hiszen a kormányfőnek jelenleg nagyon jók a kapcsolatai Orbán Viktor magyar kormányfővel, továbbá kifejtette azt is, hogy milyen hiányosságokat lát Zuzana Čaputová jelenlegi államelnök tevékenységében, valamint, hogy miként vélekedik a legfontosabb külpolitikai témákról, az Ukrajnában kialakult háborús konfliktusról, a júniusi európai parlamenti válaszásokról és a novemberi amerikai elnökválasztásról.

(BM/Felvidék.ma/SITA)