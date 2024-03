ahol vagy megerősítődik a jelenlegi elnök személye, vagy újat választ a kongresszus, viszont ez nem a mai nap és nem is az előttünk álló hónapok aktuális kérdése.

Ezért ezt itt zárjuk is le!

A közösségünk túlnyomó része azt kérte, a Szövetség tegye le valamelyik jelölt mellett a voksát, aztán természetesen minden választópolgár eldöntheti, hogy egyetért-e vele, vagy pedig másképpen cselekszik. Szerintem felesleges azon lamentálni, hogy most kellett volna-e felesleges tiszteletköröket futni Korčokkal vagy sem. Egyszerűen ez az ember a megnyilvánulásaival a magyar közösség ellen, valamint háborúpárti világnézete miatt elfogadhatatlan számunkra. Arról nem is beszélve, hogy

Ha komolyan gondolta volna a megegyezést, akkor hétfőn találkozik velünk, ahogyan azt tette Kubišsal.

Mindenki azt várta és ez is volt kommunikálva az első kör előtt, hogy Forró Krisztián közel 3%-át váltsuk konkrét politikai kérésekre közösségünk jogai és régióink fejlesztése érdekében. Kérdem én, Korčoktól mit kérhettünk volna? (Azt most ne is részletezzük, hogy mint külügyminiszter ő kaszált el minden magyar kezdeményezést az előző kormányban.)

Természetesen 3 nap alatt teljesíteni nem lehet semmit, csak konkrét ígéreteket kiharcolni, amit aztán számon tudunk kérni. Ilyen pl. a Beneš-dekrétumok alapján mai napig elkonfiskált földek ügye és rendezése, vagy pl. a mi régiónkat érintő rimaszombati új kórház megépítésének ígérete. Persze én is akkor hiszem el teljesen majd, ha már ásni fogják az alapokat, de tudjuk, hogy az előző kormány, amelynek részben Korčok is tagja volt, hogy vert át minket, s most nem tudunk mást tenni, mint megadni a másik oldalnak is az esélyt, remélve, hogy ha már élőben lenyilatkozta a sajtótájékoztatón Pellegrini, valamint Királyhelmecen telt házas kultúrház előtt szintén megígérte, akkor be is tartja.