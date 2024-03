Immáron 32 éve a dicsőséges tavaszi hadjárat emlékére közösen rendezi meg Észak-és Dél-Komárom a régió legnagyobb fesztiválját, a Komáromi Napokat április 26. és május elseje között, ám már április 20-tól kezdődnek a kísérőrendezvények, amelyek május első hétvégéjéig tartanak.

Az elmúlt évtizedekben vitathatatlanul kinőtte magát a rendezvény, „hagyománnyá érett” – fogalmazott Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere a mai, a Monostori híd Látogatóközpontjában Keszegh Bélával, Észak-Komárom polgármesterével tartott közös sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a Komáromi Napok nemcsak a város, de a térség „fesztiválindító” rendezvénysorozatává vált, amely az 1849-ben az osztrák csapatok által ostromgyűrűbe zárt komáromiak április 26-ai dicső tettét hirdeti. Hangsúlyozta, a rendezvénysorozat a szeretet, a barátság és a példamutatás szimbóluma, de főleg az összetartozásé, hiszen egy Komáromnak az ünnepi közös rendezvénysorozata.

A szokáshoz híven, a rendezvénysorozat a két város közösen tartott ünnepi testületi ülésével veszi kezdetét. Idén az észak-komáromi Tiszti pavilonban kerül erre sor, ahol átadásra kerülnek a városok legrangosabb díjai.

Dél-Komáromban már három helyszínen lesznek programok

Már április 20-ával indul a programkavalkád az Európai Borlovagrend felvonulásával, 25-én történészkonferencia, május elsején pedig a hagyományos futóversenyre is sor kerül – sorolta Molnár Attila a két Komárom közösen szervezett rendezvényeit. Idén első alkalommal kapcsolódik be az Igmándi erőd is, amely helyszínt biztosít a programoknak – tájékoztatott. Április 26-tól pedig indul a fesztivál: kulturális események, színházi előadások, kiállítások, sportrendezvények színes kavalkádja fogadja az érdeklődőket. Dél-Komáromban a koncerteknek hagyományosan a Jókai-liget ad otthont, 26-tól május elsejéig. „A zenei programokat úgy állítottuk össze, hogy a legfiatalabb korosztálytól a szépkorúakig mindenkit meg tudjunk szólítani. Itt lesz többek között Charlie, a Beatrice, a P-Mobile, a Republic” – fogalmazott Molnár Attila, aki hozzátette, május első hétvégéjén (május 3-4-5.) rendezik meg a Monostori erődben az Erőd Fesztet.

Észak-komáromi rendezvények

Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere megerősítette, hogy április 20-tól kezdődően változatos programok várják a komáromiakat és az Összetartozás Városába látogatókat. Az északi erődben az új turisztikai központban a hajógyártásról szóló kiállítás nyílik. A zenei, tehát a fesztiválrésze a Komáromi Napoknak északon április 26-val indul és május elsejéig tart. Érkezik Horváth Tamás, a Polemic, a Neoton Família és sok más, szlovák és magyar előadó egyaránt. A helyszíneket Dél-Komáromhoz hasonlóan itt is bővítik: lesznek programok a Tiszti pavilon belső udvarán és az Európa-udvarban, a vár előtti parkolóban vidámpark lesz, a Klapka téren és a környező utcákban pedig a megszokott vásári forgatag kézművesekkel, borászokkal, gasztronómiai különlegességekkel várja majd a látogatókat. „A Komáromi Napok hatalmas rendezvénnyé nőtte ki magát. Próbálunk odafigyelni arra is, hogy környezettudatos fesztivál legyen” – hangsúlyozta Keszegh Béla. Vasárnap hagyományosan az Öreg vár napja lesz huszárbemutatóval, korabeli ételek készítésével, május elsején pedig a népművészet ünnepét tartják Észak-Komáromban a Tiszti pavilonban, ahol családi programokkal várják az érdeklődőket, mondta.

Kiemelte a két Komárom közötti futóversenyt, amelyet már közel fél évszázada közösen rendez meg a két Komárom. Mint mondta, az idén Molnár Attila polgármester kollégájával együtt teljesítik a távot. „A futóverseny is erős szimbólum, az összetartozást jelképezi” – fogalmazott a polgármester, aki hozzátette: azt szeretnék üzenni az egész rendezvénysorozattal, hogy Komárom zöld, környezettudatos és sportos város. Megemlítette még, hogy szintén ebben az időben kerül sor a 22. alkalommal megrendezendő Csárda-túrára, amelyre több száz kerékpározót várnak az idén is. „A Komáromi Napokkal is azt szeretnénk megmutatni, mi hogyan látjuk a városunkat, melyek azok az értékek, amelyekre komáromiként büszkék vagyunk és ahogy a jövőnket látjuk a szórakozás mellett” – zárta gondolatait.

(Szalai Erika)