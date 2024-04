Önálló standon népszerűsíti a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) a hazai gyermekkönyveket az április 8. és 11. között zajló Bolognai Gyermekkönyvvásáron – közölte a PKÜ hétfőn az MTI-vel.

Mint írják, hatvanegy éve rendezik meg a Bolognai Gyermekkönyvvásárt, amelynek legfőbb célkitűzése, hogy

évről évre új szintre emelje a gyerekirodalmat és az illusztrációt, valamint párbeszédet teremtsen, és helyet adjon a szakemberek tapasztalatcseréjének.

A magyar stand minden évben lehetőséget teremt arra, hogy a hazai kiadók 5-5 könyvet ajánljanak, amelyeket Kiadóink ajánlják címmel mutatnak be korosztályos bontásokban (0–6 év, 7–12 év, 12+). A könyveket a standfalakon is népszerűsíti a PKÜ. Mindezek mellett az IBBY (International Board on Books for Young People) magyarországi szervezeteként működő, 2016-ban alakult Magyar Gyerekkönyv Fórum keretében díjazott műveket is megismerhetik a nemzetközi kiadók.

A PKÜ stand mini kiállításán a tavalyi és idei bolognai díjas magyar illusztrációk kapnak főszerepet,

így Rofusz Kinga Otthon című, tavaly Crossmedia-díjat nyert alkotása, valamint Litkei Juli munkái, amelyek a bolognai top illusztrációs kiállításon is szerepeltek. A standon Alács Anna Képeslap El Idilióból című alkotása szintén megismerhető lesz – írják a közleményben.

A vásárra elkészült a kiadók munkáját segítő 2024-es gyerekkönyv-katalógus is. A Petőfi Kulturális Ügynökség standja – a reprezentáció mellett – tárgyalási lehetőséget biztosít a kiadók részére a Bolognai Könyvvásáron – áll a közleményben.

(MTI)