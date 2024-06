A Rimaszombati járás iskoláit felölő, gömöralmágyi székhellyel működő Heuréka Magán Művészeti Alapiskola a városi kultúrház nagyszínpadán rendezte a tanévvégi gálaműsort Imre Mács Katalin igazgatónő rendezésében.

A tervezett műsor a következő volt:

1. Népdalfeldolgozás – minden szereplő

2. Elvis Presley – Love me tender – ifj. Bari Tibor – hegedű /zongorakíséret Bari Tibor/

3. Leonard Cohen – Hallelujah – Kolenkáš Vanesa – ének /zongorakíséret Bari Tibor/

4. Henri Bertini – Allegro op. 29 – Kobera Izabella – zongora

5. Képzőművész növendékeink munkái – Ősz – zongorakíséret Harnócz Gyula

6. Böhmová – Etüd – Gál Julianna – zongora

7. ABBA – Ive Been Waiting for You – Klrahulcová Dorota – ének /zongorakíséret – Botos Renáto /

8. Georg P. Telemann – Allegretto – Bohó Kitty Zselyke – zongora

9. Angelo Franzi – Malagueňa – Benčík Nikolas – gitár

10. Dráma tagozat, Hanva – Újoncok – Sámson és Delilla – rendezte Milen Gabriella

11. Gibran Alcocer – Idea 10 – Kubík Angelika – zongora

12. Csibészek – Leoltom a lámpát – Marek Danyi – ének /zongorakíséret Bari Tibor/

13. Alexander Goedicke – Rigaudon F dur – Žitňárová Otília – zongora

14. Képzőművész növendékek munkái – Tél – zongorakíséret Lázok Orsolya

15. Antônio Carlos Jobim – Black Orpheus – Tajti Anabella furulya + Heuréka Orchestra

16. Johann Pachelbel – Fúga – Juhász Mihály Gabriel – zongora

17. Tánc tagozat, Ragyolc – Mini-Mazsi trio – Törékeny – koreogr. Mihalidesz Timea,

kísér Botos Renáto – hegedű

18. Zequinha de Abreu – Tic o Tico – Fajd Áron- gitár+ Heuréka Orchestra

19. Dráma tagozat, Nagybalog – A pletykás asszonyok – rendezte Pál Gabriella

20. Händel Halvorsen – Passacaglia – Gaál Noémi – zongora

21. Richard Galliano – a moll keringő – Batta Noel – harmonika

22. Frederick Chopin – Minute waltz – Barbora Berkiová – Klavír

23. Tánc tagozat – Ragyolc – Mini-Mazsi-Séfek – koreogr. Mihalidesz Timea

24. Képzőművész növendékeink munkái – Tavasz – zongorakíséret Lakatos Ferenc

25. Joy To My Soul – Heuréka Orchestra + Krahulcová Dorota ének és Berki Tímea ének

26. Frank Mead – Hey it´s me – Heuréka Orchestra

27. Fire Dance – Heuréka Orchestra

Heuréka Orchestra – tanári zenekar: Balog Zsolt-szaxafon, Bari Tibor és Oláh Szebesztián – zongora, Botos Renátó – hegedű, Bodor János – ütős hangszerek, Benjamin Illés –harmonika

A SZUŠ Gemerský Jablonec, MMAI Gömöralmágy FB oldalon megjelent felvételekből válogattunk.

