Magyar Szövetség: a gazdák érdekeit védjük

Gubík László elnök és Őry Péter alelnök a kormány szerdai ülése előtt tolmácsolta a járvánnyal sújtott gazdák és településvezetők igényeit a földművelésügyi miniszternek.

Őry Péter elmondása alapján a gazdákkal és a polgármesterekkel tartott múlt heti találkozók, valamint a napi szintű telefonos kapcsolattartás

alapozta meg azt a javaslatcsomagot, amelyet korábban levélben, most pedig szóban is tolmácsoltak a miniszternek a kormány ülése előtt.

Szlovákiában a járvány kezeléséért elsődlegesen felelős hatóság, az Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság, illetve az országos főállatorvos módosíthatja a jelenleg érvényben lévő rendeleteket. A kormány, illetve a földművelésügyi tárca vezetője ajánlásokat tehet.

Richard Takáč tájékoztatása szerint már a mai ülésre be is nyújt egy javaslatot, amelyben ajánlja azokat az intézkedéseket, amelyeket korábban a Robert Fico kormányfőnek címzett levélben is megfogalmaztunk.

A még egészséges állatok irtása helyett szigorú karantén bevezetését javasoljuk rendszeres mintavétel mellett, de megfogalmazódott az is, hogy ehhez a gazdálkodók felelősségteljes hozzáállása is szükséges.

A két-, illetve háromhetes karantén azzal járna, hogy az állatokat gondozók nem hagyhatnák el az adott telephelyet, gondoskodniuk kellene az állandó fertőtlenítésről és egyéb személyek mozgásának a korlátozásáról.

Mivel az első gócpontok a Csallóközben alakultak ki, a párt vezetői a járványkezelésben azt is fontosnak tartják, hogy a hatóságok a szlovák mellett magyarul is naprakészen és hitelesen tájékoztassanak.

„A Magyar Szövetség alapvető feladata, hogy a magyar emberek, most a járvány idején a gazdák érdekei mellett kiálljon, ami sokkal egyszerűbb lenne, ha a magyar párt parlamenti, jobb esetben kormánypárt lenne” – mondta Gubík László a mai tárgyalást követően, majd hozzátette, hogy a járvány alatt is bebizonyosodott, hogy magyar gazda csak magyar pártra számíthat.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma