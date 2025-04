Nem mindennapi élményben volt része annak a népes közönségnek, akik részt vettek Pozsonyban a Magyar Kulturális Központ- Liszt Intézetben megtartott Így szerettek, így mulattak című előadáson. Klemen Teréziát, az emlékműsor összeállítóját, Kékkovács Mara színésznőt, operetténekesnőt, Somlai Valéria zongoraművésznőt és a közönséget Venyercsan Pál, az Intézet igazgatója köszöntötte.

Az előadás Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából valósult meg. A műsor szerkesztőjének, összeállítójának, Klemen Teréziának több kulturális kezdeményezést köszönhetünk, igazi lokálpatriótaként igyekszik a nagyközönséggel megismertetni azoknak az alkotóknak, művészeknek az életútját és tevékenységét, akik régiónkhoz kapcsolódnak. Nem hagyhatta ki Jókai Mór személyiségét sem, különösképpen azért sem, mert idén ünnepeljük születésének 200. évfordulóját.

A jubileumhoz természetesen Magyarországon és a Felvidéken is számos esemény kapcsolódik, és mindezeket remekül egészíti ki ez az összeállítás, amely az író munkásságán és élete részletein kívül megismertet a kor légkörével, prózarészletekkel, megzenésített versekkel, visszaemlékezésekkel, nótákkal viszi vissza a közönséget a 19. század java részének és a 20.század elejének éveibe.

Ugyanakkor nagyon érthetően, változatosan ad képet az író életéről, sok-sok olyan érdekes apró momentumot beledolgozva, amelyek szépen kiegészítik Jókairól, de kortársairól, barátairól, környezetéről is eddigi ismereteinket.

Az előadásból nem hiányzik a humor, a pikantéria és a csípős pletykák sem. Egy pillanatra sem lankad a közönség figyelme, mert a szöveg, a színészi játék, a zeneszámok füzére olyannyira, mondhatnánk rafináltan váltva és követve egymást, hogy nincs semmiféle üresjárat a nagyon feszes előadásban.

A műsor tulajdonképpen Laborfalvi Rózának, az író feleségének nagy és átfogó ismertetője életük minden részletéről, Kékkovács Mara teljesen hiteles ebben a szerepben, és ezt még megerősíti frizurája, valamint öltözéke is.

Mesél Jókai Mór gyermekkoráról, a komáromi évekről, a család történetétől kezdve megismerkedésükön át saját haláláig, majd ezen túl kitérve az író újabb házasságára Nagy Bellával, és az ő szeméyiségére is.

Közben be-bevillannak az előadásba a barátok, az írótársak, a kor egyéniségei, akikkel az író kapcsolatba került. A feleség persze főleg azt érzékelteti, hogy az író milyen szívósan dolgozott, mennyire pontos napirendje volt, mekkora felelősséggel vette küldetését. De Laborfalvi Róza is példaértékűen gondoskodott férjéről, a háztartásról, az egész udvartartásról, hiszen messzemenően jó szakácsnő hírében állt, követve a mondást: etesd a bestiát! És ő etette is az egész családot, a vendégeket, ételreceptjei máig fennmaradtak. Az előadás résztvevői is kaptak egy kinyomtatott példányt, a körelebbencs receptjét.

Laborfalvi Róza nagyon komolyan vette a férjéről való gondoskodást, végtelen szeretettel viseltetett iránta. Tudatában volt annak, hogy az író a házasságon kívül született lányával együtt elfogadta, eltekintett a korkülönbségtől is, hiszen a színésznő jóval idősebb volt urától, nem szólva arról, hogy Jókai szeretett édesanyja és a jóbarát Petőfi tiltakozása ellenére vette őt nőül.

Az előadásba számos olyan ismeret került be, amelyeket kevesen ismerhettek, igazolva, hogy Klemen Terézia alapos munkát végzett, széleskörű kutatásokat folytatott és valamennyi apró részletre odafigyelt. Minden bizonnyal hasznos lenne ezt az előadást a fiatalok közé, az ország más pontjaira is elvinni.

Venyercsan Pál, a Liszt Intézet igazgatója az előadás végeztével virágcsokorral köszönte meg az előadó művésznőknek és az emlékműsor ötletgazdájának, összeállítójának az értékes irodalmi élményt. Bizonyára sok egyéb rendezvény megvalósul még a Jókai-emlékévhez kapcsolódva, ezekhez méltóképpen társul az Így szerettek, így mulattak összeállítás is.

Benyák Mária/Felvidék.ma