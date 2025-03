Misszió a plébánián

Párkányban a Szent Imre Plébánia szervezésében április 7–13. között kerül megrendezésre a Városmisszió programja, mely érinti a leányegyház Nána területét is.

A mai nemzedék nagy része mit sem tud a misszió küldetéséről. Adódik ez abból is, hogy kevés a magyar papunk, és kevés a katolikus hívő is. Napjainkban ugyan missziós zarándokutak sokasodnak, de a települések, apró falvak hívő emberei helyi programok formájában keveset tudnak ezek küldetéséről.

A misszió latin eredetű szó (missio), jelentése: küldés, küldetés. Bár a misszió elsősorban keresztény fogalom, amely az evangélium és a keresztény hit terjesztését jelöli, minden vallás tagjai kötelességüknek érzik, hogy hitüket és vallásgyakorlati formájukat megosszák másokkal, többnyire meggyőzés révén.

Dr. Fóthy Zoltán körzeti esperesplébános a mindennapi elfoglaltsága mellett még a múlt évben úgy döntött, a szentév is egy lehetőség az egyház ilyen irányú megnyilvánulására.

A missziós program megszólító jelszava mindenkihez: ÉRTÉKES VAGY! A város minden polgárához „kopogtató” kétnyelvű meghívóval fordult.

Ezt persze már megelőzte a tavaly elkezdődött szervezési munka a programtervvel, a helyi önkéntesek bevonásával. A város és Nána területén több mint ötezer emberhez juttatták el a meghívókat, szórólapokat. Még az egyhetes program előtt egy harmincoldalas kiadvány is eljutott a lakossághoz, az önkéntes segítők jóvoltából.

Esperes úrral beszélgetve érdeklődtem e nagyszabású programról:

Párkányban az elmúlt több mint harminc évben nem volt még missziós találkozás a város lakóinak bevonásával, heti helyi program formájában. Miért érezte szükségét, hogy a városban és a leányegyházban missziósokat hívjon egy egész heti igen gazdag és szép programmal?

Az utolsó misszió a párkányi plébánián 1942-ben volt. Háborús évek voltak, szükség volt a lelki megerősödésre. Majd következtek a kommunizmus évtizedei, amelyekben nyilvános misszió formájában nem lehetett felmutatni a hit szépségét. A 90-es évek elején persze jött egy megújulási folyamat – egy fellángolás – amely aztán sokakban gyorsan alábbhagyott. Az elmúlt évtizedekben azért néhány lelki program és lelki megújulás volt plébániánkon, de ilyen jellegű még nem. Az esemény előkészítéséhez ötletként szolgáltak az európai nagyvárosokban szervezett városmissziók gazdag programjai.

Ma azonban itt és most kell szólni, meg kell szólítani korunk emberét azzal az üzenettel, amely a legmélyebben érinti őt. Ez az evangélium, amely mindig aktuális.

A missziós hét folyamán minden program köré rendeződik. Az ide érkező misszionárius szerzetesek révén is megszólal az evangélium, mely mindenkit hív Krisztus követésére. Az Úr Jézus követése a keresztény ember útját jelenti. A kereszténység életstílus, ami magában hordozza a hit megvallását és a tanúságtételt is. Szeretnénk hitünkben megerősödni és tanúskodni róla. Ebben segítenek majd reményeink szerint a különféle programok is.”

Miért éppen a verbita szerzetesekre esett a választás?

Már két korábbi plébániámra is meghívtam a verbita rend tagjait, hogy tartsanak missziót. E szerzetesrend sajátos karizmája, hogy hirdesse mindenkinek Isten országát, amely az emberiség egyetlen közös célja, amely felé tudatosan vagy tudattalanul haladunk. Életünk persze nem véletlenek játéka és nem is céltalan létezés. Isten színe előtt zajlik. És ezt mindenkinek tudatosítania kell. Ebben erősítenek majd meg minket a világ több részéről közénk érkező szerzetesek, akik főként azokat igyekeznek majd megszólítani, akik nem ismerik Istent. Jelenlétük sokszínűvé teszi plébániánkat. A szerzetesek Indiából, Indonéziából, Fülöp-szigetekről, Vietnamból, Angolából, Ghánából, Brazíliából, Magyarországról és Szlovákiából származnak. Amint ezt ők maguk is vallják, egyik legnagyobb gazdagságuk a nemzetköziség. Ezáltal is igyekeznek tanúságot tenni arról, hogy a testvéri együttélésnek nem lehet akadálya a különbözőség, hanem éppen ennek kell sokszínűvé tennie életüket.

Mit vár el, mit remél, ezen sokrétű program megvalósításával mind a hívő emberektől, s vajon a nem hívő, illetve templomot sem látogató kisvárosi embertől – él-e a lehetőséggel, hogy akár e programok látogatásával közelebb kerül az Isten kereséshez?

A misszióval minden itt élő embert szeretnék megszólítani. Hiszen az üdvösségre szóló meghívás egyetemes. Isten mindenkit a mennyországba hív. Szeretnénk így mindenkinek felkínálni azt az értéket, amelyet hitünk hordoz. Hiszen mi magunk értékesek vagyunk Isten szemében. Ezért választottuk a mottót: Értékes vagy! Talán sokan közömbösen szemlélik majd ezt az eseményt, nem fogja őket megszólítani. Ez már most abból is felmérhető, hogyan reagáltak az itt élő emberek a misszióra szóló felhívásra. Minden háztartásba és családba igyekeztünk eljuttatni meghívásunkat egy levél és a programfüzet kézbesítésével. (A hét folyamán pedig egy misszióra készült publikációval szeretnénk megajándékozni minden itt élő családot.) Többen a meghívót és a programot is automatikusan a többi szórólap közé hajították. Tulajdonképpen nem is tudták, mit dobtak ki. Ennek ellenére szeretnénk segíteni minden embernek abban, hogy identitásukat, emberi valóságukat egzisztenciális mélységben éljék meg. Lehet lelkileg növekedni és változni. Felemelkedni egy olyan valóságba, ahol az ember önmagát Isten által kitüntetett létezőként szemlélheti. Ahol engedi, hogy minden Isten alá rendeződjék. Erre hív minket az evangélium, a misszió pedig arra sarkall, hogy másoknak is segítsünk abban, hogy az emberek mélyebb összefüggésekben gondolkodjanak és felismerjék a valóság dinamikáját. Tehát az emberek elé megyünk. Ugyanakkor már azt is a misszió gyümölcsének tekintem, hogy megszólíthatjuk az embereket, s meghívhatjuk abba a világba, amelyben maga a teremtő Isten értékesnek látja az embert. S mi is ezt valljuk: Értékes vagy!”

Az egyház küldetése – hirdetni Isten igéjét minden embernek. A párkányi városmisszió sokszínű értékes programokkal várja a hívőket és nem hívőket. Igen gazdag kulturális és lelki programok, reggeli ima, szentségimádás, tanúságtétel és tudományos előadások is lesznek a hét folyamán. A misszióban részt vesznek a verbita szerzetesek, akik a közösség oktatási és szociális intézményeibe, valamint a betegek otthonaiba is ellátogatnak.

„Misszió a plébánián …. szent idő, melynek során tehetünk valamit Istennel való kapcsolatunk és örökkévalóságunk érdekében. Krisztus nevében kérünk minden családot: Értékes vagy! Ne utasítsd vissza ezt a szeretetteljes meghívást!” – olvasható a meghívón.

A misszió támogatói: Nána község és a város önkormányzata, s a sok önkéntes, akik vállalták mind az előkészületekbe, mind a lebonyolításba való bekapcsolódást.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma