A Földről támogatja magyar honfitársa munkáját a tartalékos kutatóűrhajós

A terv nem változott: legkorábban idén tavasszal indulhat kéthetes küldetésére a második magyar nemzeti űrhajós, Kapu Tibor. Tartalékos társa, Cserényi Gyula a Duna Család-barát című műsorának vendégeként beszélt saját feladatairól és az űrben való munkavégzés néhány kulisszatitkába is beavatta a nézőket. A folytatásban a Kossuth Rádió Irány az űr! című műsora számol be vasárnap részletesen a küldetésről.

Pontos dátum még nincs, de a NASA korábban megerősítette, legkorábban idén tavasszal indulhat a floridai Kennedy Űrközpontból az Axiom Space negyedik missziója, fedélzetén Kapu Tiborral,

aki negyvenöt év után a második magyar nemzeti kutatóűrhajósként dolgozhat majd az űrben. Az asztronauta hazai egyetemek, kutatóműhelyek és cégek kísérleteit végzi majd el kéthetes missziója során.

A kiválasztott és tartalékos társa, Cserényi Gyula átfogó kiképzésen vesz részt, amelynek rövid, kéthetes szünetében Cserényi hazalátogatott és a közmédia műsoraiban is mesélt küldetésükről és feladatairól.

A Duna Család-barát című műsorában elmondta, a magyar űrprogram célja, hogy magyar kutatók kísérleteit magyar ember végezze el a Nemzetközi Űrállomáson. A kutatási paletta rendkívül széles, jelenleg közel harminc magyar kísérletből áll a portfólió.

„Biológiai, orvosi és fizikai kísérleteket is végez majd Tibor. Például légköri szimulációkat hajt végre, és dozimetriai kísérleteken is dolgozik majd. További célunk, hogy a fiatal generációnak is bemutassuk a különbséget a földi és az űrbéli tényezők között” – mondta el Cserényi Gyula.

Hozzátette: míg Tibor fent az űrállomáson hatja végre a kísérleteket, addig ő a Földről segíti.

„Összekötő szerepet töltök majd be, lentről támogatom, közel az irányítóközponthoz, összekötve őt a központon keresztül a magyar kutatókkal és a kutatási-fejlesztési csapatunkkal, hogy a szoros időrendet tudjuk tartani és sikeresen elvégezzük a feladatokat.

Mindannyiunkra nagy felelősség hárul, Tiborra, hogy precízen végezze a kísérleteket, rám pedig, hogy minél jobban támogassam a hatékonyságot” – részletezte a tartalékos kutatóűrhajós.

Kiemelte, továbbra is álma és célja, hogy ő is eljuthasson az űrbe, és reméli, lesz erre lehetősége később, de most számára is a program sikeressége a legfontosabb, hiszen negyvenöt éve nem járt magyar nemzeti űrhajós a világűrben.

A misszió kezdetével kapcsolatban elárulta, több tényező is befolyásolja az indulást, az időjárás mellett például a Nemzetközi Űrállomás logisztikai ütemtervei , köztük az is, hogy egyszerre csak két Dragon kapszula tud az állomáshoz dokkolni, és ha teherszállítmányt kell felvinni, az hatással lehet az előzetes tervekre.

Elmondta azt is, hogy a dokkolástól számítva két hétre van tervezve Kapu Tibor küldetése, de a NASA plusz három hétre elegendő élelemmel készül vész esetére.

Étrendjükben találhatók szárított, meleg vízzel elkészíthető ételek, azonban úgynevezett termostabilizált élelmiszerek is, amelyeket csak meg kell melegíteni.

Cserényi Gyula a magyar űrmisszióról további részletekkel is szolgál április 6-án a Kossuth Rádió vasárnap délutáni Irány az űr! című műsorában, amely már közel két éve követi nyomon a felkészülés időszakát és egészen a felbocsátás pillanatáig tudósít majd az eseményekről.

A Család-barát teljes beszélgetése újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

MTVA/Felvidék.ma