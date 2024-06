Hétfőn tartotta évadzáróját a Komáromi Jókai Színház; a gútai Vermes tanyára kitelepült rendezvényen a színház vezetése egyben az új, 2024/25-ös évadot is meghirdette.

Gál Tamás, a színház igazgatója bevezetőjében elmondta: nagy sikernek tartja, hogy az elmúlt években – gyakorlatilag a Covid óta eltelt időszakban – 3 új felnőtt bérletet sikerült létrehozni. Ma megközelítőleg 1640 bérletese van a színháznak, az utolsó évadban 300-zal nőtt a számuk. A társulat 168 előadást tartott; ahogy a direktor megjegyezte, ez ma a felső határ, amennyiben növelni szeretnék az előadások számát, az apparátust is bővíteni kellene. Gál Tamás röviden arra is kitért, Nyitra megye mint fenntartó a 2024/25-ös évad folyamán várhatóan kiírja a következő 5 évre vonatkozó igazgatói pályázatot. Mint mondta, üdvözlendőnek tartja, hogy a korábbi gyakorlattal szemben a fenntartó megteremti a megmérettetés lehetőségét, s mivel folytatni szeretné a megkezdett munkát, benyújtja a pályázatát.

A 2023/24-es szezont egy évvel ezelőtt Tükrök évada címmel hirdette meg a Komáromi Jókai Színház. A főbb eseményeket Varga Emese dramaturg, a színház művészeti vezetője foglalta össze, kiemelve, hogy művészi szempontból kihívásokkal teli, igényes és sikeres időszakot tud maga mögött a társulat. Bertolt Brecht és Kurt Weill Koldusoperája, Klaus Mann Mefisztója, Móricz Zsigmond Úri murija és a Daniel Majling Föltámadása mind szakmailag, mind a nézők visszajelzései alapján sikert aratott. A saját bemutatók mellett a veszprémi Petőfi Színház és a Csavar Színház produkcióját, St. Germain Táncórák című színművét is bérletben kínálta a komáromi színház: Gál Tamás rendezésében Kiss Szilvia és Szabó Viktor szerepelt, így szinte „sajátnak” tekinthető az előadás, emellett az évad kifejezetten nagy, sok szereplőt, igényes színpadi megoldásokat felvonultató bemutatói mellett a kétszereplős darab a kiutazások lehetőségét is megteremtette. (Nem mellesleg: a színház ezzel az előadással csatlakozott az autistabarát intézmények sorához.) Tasnádi István–Lázár Ervin–Szirtes Edina Hapcikirály című mesejátékát gyereknézőknek ajánlotta a színház. Az előadás a székesfehérvári Vörösmarty Színházzal és a Ziránó Bábszínházzal koprodukcióban született meg, a székesfehérvári teátrummal elindult együttműködésnek az új évadban is lesz folytatása.

Folytatódott az együttműködés a pozsonyi Színház- és Filmművészeti Egyetemmel is: az intézmény magyar hallgatói Boris Vian Tábornokok uzsonnája című színművét mutatták be a Benkő Géza Stúdiószínpadon. A záruló évadot további szakmai találkozások is színesítették: négy előadással szerepeltek a komáromi művészek Miskolcon, a Határtalan Napokon, a győri Duna Fesztiválra a Prah kapott meghívást, míg az éppen zajló Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválján szerdán az Úri muri lesz látható. Ennek kapcsán Gál Tamás megjegyezte: sajnálatosnak tartják, hogy a fesztivál versenyprogramjába eredetileg meghívott Mefisztót mégsem tudják bemutatni Kisvárdán, mivel a helyi szervezők nem tudták biztosítani a műszaki feltételeket.

A 2024/25-ös évadot Színezd újra! – Klasszikusok mai szemmel mottóval hirdette meg a Komáromi Jókai Színház: újraértelmezett, újraszínezett klasszikusok, modern klasszikusok, klasszicizálódó kortársak szerepelnek majd műsoron, miközben a közös nevező a humor lesz. Shakespeare A windsori víg nők című komédiáját a a székesfehérvári Vörösmarty Színházzal együttműködve mutatják be Komáromban, Falstaff szerepét Gál Tamás alakítja (rendező: Szikora János, bemutató: 2024. október 11.). Stanislaw Ignacy Witkiewicz Hőbörgő János Mátyás Károly című abszurdját Gardenő Klaudia rendezi (bemutató: 2025. február 14.). A Jókai-év programsorozatához egy kevésbé ismert, ám annál „komáromibb” regény, Az elátkozott család színpadi adaptációjával csatlakozik a Jókai Színház (rendező: Telihay Péter, bemutató: 2025. május 17.). Az évadot Woody Allen vígjátéka, a Játszd újra, Sam! zárja (rendező: Béres Attila, bemutató: 2025. június 20.). A kassai Thália Színház Molière Tartuffe-jével vendégszerepel Komáromban decemberben (rendező: Matusek Attila). Az új évadban a gyermeknézőknek Szabó Magda mesejátékából, a Tündér Lalából készül friss színpadi változat (rendező: Rédli Károly, bemutató: 2024. december 5.). A színház a szokásos partnerekkel együttműködve idén is megrendezi a Bérletek Éjszakáját: augusztus 28-án várják a komáromi közönséget az új évadot népszerűsítő programokra.

Szabó Viktor, a Komáromi Jókai Színház társulatvezetője elmondta: a társulatban nem történt változás, ugyanazzal a 14 színművésszel vágnak neki az új évadnak, miközben a frissen végzett fiatal színészeknek, vendégművészeknek is igyekeznek lehetőséget biztosítani. Változás viszont, hogy bejelentette lemondását Varga Emese művészeti vezető: dramaturgként a színház munkatársa marad, de a közeljövőben a vállalt írói feladataira (mindenekelőtt Az elátkozott család és a Tündér Lala adaptációinak a megírására) szeretne összpontosítani, indokolta a döntését. Gál Tamás direktor elmondta, nem nevez ki új művészeti vezetőt, Szabó Viktor azonban innentől kezdve „megerősített pozíciójú társulatvezetőként” folytatja a munkát.

Az évadzárón adták át a Ferenczy Anna-díjat: a színház dolgozóinak szavazata alapján az évad kiemelkedő színészi teljesítményét nyugtázó „házi elismerést” Szebellai Dániel vehette át.

(A Komáromi Jókai Színház sajtóközleménye)