Június 18-19-én került megrendezésre a Felső-gömöri Hagyományok Hete programsorozat. A rendezvény első állomása az Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola volt.

Domik Mónika, az intézmény igazgatónője köszöntőjében kiemelte az esemény fontosságát, „mely nem csupán a hagyományok ápolásáról szól, hanem egyben kiváló lehetőség arra is, hogy iskoláink közösségei közelebb kerüljenek egymáshoz, és együtt ünnepeljék gazdag örökségünket. A hagyományok ápolása és továbbadása nemcsak múltunk tiszteletéről szól, hanem jövőnk megalapozásáról is.

Az itt élő közösségek kultúrája és történelme gazdag és sokszínű, és mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy ezt a kincset megőrizzük és továbbadjuk a jövő generációinak.

A népmesemondás nemcsak szórakoztat, hanem tanít is bennünket. Régi idők történetei, hősei és tanulságai olyan értékeket közvetítenek, melyek ma is aktuálisak. Ezek a mesék segítenek megérteni a múltunkat, és irányt mutatnak a jövőre nézve” – mondta az igazgató.

Köszönetét és elismerését fejezte ki a szervezők, a pedagógusok és minden résztvevő felé, akik hozzájárultak ennek a programsorozatnak a létrejöttéhez.

Tamás Erzsébet, az SZMPSZ Rozsnyói Területi Választmányának elnöke ismertette a projekt alapjait. Köszöntötte a régióban működő teljes szervezettségű iskolák képviseletét, akik eljöttek a találkozóra.

Beszédében kiemelte az önazonosság fontosságát: „mi az magyarnak lenni a határokon kívül, mi az megtartani magyarságunkat, milyen értéket jelent magyarul beszélni?”

Reményét fejezte ki, hogy ezek a találkozók folytatódni fognak, hiszen „a múltunk az közös, és jó lenne, ha a jövőnk is valahol közös lenne”.

A nap különlegességeként az óvodások a „Három kismalac” című mesejátékot mutatták be, mellyel felidézték a mesemondás varázslatos világát. A folytatásban tehetséges mesemondók léptek színre, akik élővé tették a magukkal hozott történeteket. Ezt követően Rigó Béla vezetésével kézműves foglalkozásra került sor, melynek során mindenki kipróbálhatta magát a hagyományos technikákban. Ez a tevékenység nemcsak kreatív kikapcsolódást nyújtott, hanem hozzájárult ahhoz, hogy jobban megértsék és értékeljék a kézműves mesterségek szépségét és jelentőségét.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség Területi Választmánya által szervezett rendezvény második napja a Rozsnyói Református Iskolaközpontban folytatódott. Badin Ivett igazgató köszöntötte az egybegyűlteket és a hagyományaink megéléséről beszélt.

„Mi is a hagyomány? Innen, egyik környékbeli faluból elszármazott néprajzkutatónk, Liszka Juhász Ilona a Fórum Kisebbségkutató Intézet etnológusaként a szlovákiai magyarok emlékjeleinek, szokásváltozásainak és nemzeti szimbólumainak kiemelkedő kutatója egyik könyvbemutatóján azt mondta, hogy a hagyományok átszövik mindennapjainkat, melyeknek mi is részesei vagyunk és ilyen egyszerű a dolog. A szokások kultúránként, nemzetenként eltérnek. A hagyomány… a nép emlékezete, egy nemzet válasza életkörülményeire, a nemzet igazi személyisége, mellyel önmagához és feladataihoz hű maradhat. A mai délelőtt ti is, kedves gyerekek, kultúránk, hagyományaink, kifejezésének részesei lesztek, ti vagytok azok, akik tovább éltetitek e csodálatos örökséget. Iskolaközpontunkban nagy hangsúlyt fektetünk a zenére, az énekre, a táncra egyaránt. Gyermekeink örömmel öltöznek viseletbe, örömmel szólaltatják meg a citera húrjait, éneklik népdalainkat” – e szavakkal nyitotta meg a rendezvényt az alapiskola vezetője.

A második napra is sokszínű műsorral készültek a gyerekek. Magyar, szlovák, illetve roma népdalokat mutattak be méltó nyitányaként az együtt töltött napnak. Megismerkedtek népi játékokkal, néptánccal és az előkészített foglalkozásokon a kézügyességüket is kipróbálhatták.

A rendezvény a Bethlen Gábor Alap támogatása révén valósulhatott meg.

A szerző felvételei.

(Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)