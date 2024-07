Ötödik alkalommal tartották meg a Puruki Aratóbált Gútán, amely a városrészről, Purukról kapta elnevezését. A Szeretlek Gúta polgári társulás igazi népünnepélyt varázsolt a Pozsonyi utcára július 27-én, szombaton.

Annak érdekében, hogy minden korosztályt megszólítsanak, a délután a Kuttyomfity Társulat Egyszer egy királyfi című előadásával kezdődött. Az előadás a gyerekek, de a felnőttek figyelmét is lekötötte. Ezután következett a hivatalos megnyitó; Viola Miklós, a Szeretlek Gúta elnöke köszönetet mondott a gazdáknak, a támogatóknak és a szakácsoknak, akiknek köszönhetően sikerült ötödik alkalommal is színvonalas programot tartani. Ezután Fördős János gazda ismertette az idei aratás menetét és eredményét. Idén hamarabb ért be a gabona, a terméshozam kevesebb az előző évhez képest, és sajnos a minőség sem jobb: a learatott gabona 70 százaléka takarmány lett. A gazda, Fördős János bízik benne, hogy a jövő évi gabona minőségibb lesz és több.

A rendezvényen a hagyományőrzés is szerepet kapott, és a Nagy János Péter által felszentelt kenyeret is bárki megkóstolhatta.

Fellépett az alistáli Hajnal Néptáncegyüttes, akik Ág Tibor hagyatékát ápolják, adják tovább. A csoport vezetője szerint szükség van arra, hogy Ág Tibor örökségét a gyermekek is elsajátítsák. A csoport elsősorban felvidéki táncokat és játékokat mutatott be. A gútai Margaréta Tánccsoport ismét bizonyította, nemcsak a fiatalok kiváltsága a tánc, hanem a nyugdíjasok is jól szórakoznak és a közönségnek is átadják az örömet. A gútai Kikelet, a gútai sortáncjárók, amely a helyi Csemadok mellett működik, gútai táncokat adott elő. A rendezvény összefogta a korosztályokat, mindenkinek kellemes szórakozást biztosítva, ahogy a múltban is szokás volt az az aratóbálokon. Az esti mulatságon fellépett a Rondó Music, Pintér Katus és Sissi, a talpalávalóból nem volt hiány, hiszen a szünetek alatt dj Szomi szórakoztatta a közönséget.

A városrész és vendégeik hajnalig szórakoztak a Szeretlek Gútának köszönhetően.

A szerző felvételei.

(Neszméri Tünde)