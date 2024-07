Ismét a Magyar Közösségi Ház, a Felföldi Dalia Iskola központja adott otthont a több mint egy évtizede megrendezett magyar harcművészeti tábornak Gömörpéterfalán. A tábor zárónapja családi napként valósult meg a szülők és hozzátartozók jelenlétében, továbbá az iskola két ifjú növendéke fokozatvizsgát is tett a hétvégén.

Az iskola és a tábor vezetője, Kopecsni Gábor, aki kutatásokkal és gyűjtésekkel alapozta meg iskoláját. Hét fő tudásterületből, azaz rovásból áll az iskola tananyaga: szablya, íj, fokos, bot, karikás ostor, hajítófegyverek és a magyar népi birkózások. Központjuk Gömörpéterfalán található, emellett vannak csapatok Komáromban, Paláston, Rozsnyón, Léván, Füleken, Almágyban és Magyarországon, Cserépfalun is.

A táborban 35 gyerek vett részt, voltak köztük kezdők és haladók is. Mindenkinél a saját korosztályához és tudásszintjéhez megfelelő oktatási módszert igyekeztek alkalmazni a táborvezetők.

A tábor első napján ismerkedtek, csapatjátékokat játszottak a táborozók. A legnagyobbak megtanulták a huszár hatvágást és vívtak is, míg a legkisebbek a kendős játékot sajátították el, amit a későbbiekben kamatoztatni tudnak a szablyavívásban. Továbbá kipróbálták a magyar karikás ostort, botot forgattak, felmérték erejüket a népi birkózásokban, dobócsillaggal és lándzsával próbáltak minél pontosabban dobni. Emellett tanulhattak tűzgyújtási és kötözési módszereket is.

„Engem mindig is érdekeltek a fegyverek és azok használata, illetve a hagyományőrzés, és az, hogy hogyan éltek az elődeink. Idén 11. éve hogy csatlakoztam Gáborhoz és azóta tanulom a magyar harcművészetet. Próbálom folyamatosan fejleszteni magam és bővíteni a tudásomat. Szeretem csinálni, mivel nemcsak tanulunk a magyarságunkról, hanem meg is éljük azt, és próbáljuk ezt minél több emberhez eljuttatni.

Vezetőnek lenni egy rendkívüli kihívás, mert nemcsak magamra, hanem az egész tábor jólétére oda kell figyelni. Másfelől egy jó lehetőség is, mert miközben megpróbálom átadni a tudásomat, én is tanulok. Különböző korosztályú gyerekekkel telt meg idén is tábor. Mint ahogy minden emberrel, a gyerekekkel is különbözőképpen kell foglalkozni. Másképp fogják fel és értik meg a mondandónkat. A táborban emellett fontosnak tartottuk, hogy ne csak a fegyverek használatát tanulják meg, vagy különböző képességfejlesztő gyakorlatokat csináljanak, hanem aktívan, egy közösségben éljenek, szórakozzanak, és segítsék, támogassák egymást” – nyilatkozta Hojsza Péter táborvezető, a Felföldi Dalia Iskola tagja.

A nagy hőségben többször is sor került vizes röplabdára és csatára, a gyerekek nagy örömére. Idén sem maradt el a tavi fürdés és birkózás.

Az utolsó estén mindenki összegyűlt a tábortűz körül és közös zenéléssel és énekléssel zárult a nap. Fábián Zoltán székely zenész Legnagyobb érték (Örökségem a magyar nyelv) című dalát már nagyon sokan ismerik. Zoltán és Chovan Lilla segítségével az összes gyerek szívből énekelte a dalt.

Szombaton, a tábor utolsó napján az iskola két ifjú tagja, Szó Natália és Kopecsni Sólyom fokozatvizsgát tettek, akik márciusban léptek be hivatalosan az iskola közösségébe, de már előtte is rendszeresen jártak az edzésekre és nagyon sokat gyakoroltak.

Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia Iskola vezetője így nyilatkozott közösségi oldalán: „Ma két kiváló kis tanítványom, Szó Natália és fiam, Sólyom sikeres vizsgát tett a Felföldi Dalia Iskola gyermek, csikó 1. fokozatvizsgáján! Egy apró mérföldkő, ám elindulás azon az úton, ami majd mesterré teheti őket!”

Majd megérkeztek a szülők és hozzátartozók és a gyerekek bemutatták, hogy mit tanultak a táborban. Ezután Zoltán és Lilla gitárkíséretével felcsendült a Legnagyobb érték, mely sokak arcára könnyeket csalt.

Fábián Zoltán így nyilatkozott a: „A gyerekek nagyon érdeklődőek voltak, igazi magyarságpillanatot élhettünk át a rendezvény záróakkordjaként”. A teljes videó itt tekinthető meg.

A közös ebéd után már csak a szülő-gyerek játék maradt hátra, ugyanis a gyerekek egy vizes röplabdacsatára hívták ki a szüleiket. Senki sem maradt szárazon. Végül mindenki épségben távozott, s ezzel véget ért a 2024-es Dalia harcművészeti gyermektábor.

A szerző felvételei.

(Chovan Lilla/Felvidék.ma)