A 26. Jászói Nyári Szabadegyetem 2024. július 8. és 2024. július 14. között kerül megszervezésre, Jászón az autókemping zárt területén.

A Csemadok Kassa-környéki Területi Választmánya által megrendezett hétnapos esemény ünnepélyes megnyitóján Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulátusának főkonzulja köszöntőjében a magyar emberek nehézségeiről beszélt, hogy mindenért meg kell dolgoznunk, azért is, amiről azt hisszük, hogy természetes, magától értetődő.

„Ha olyan élethelyzetbe kerülünk, ami nagyon nagy kihívást jelent a számunkra, akkor jó, ha először hitben erősödünk meg, és aztán valószínűleg megkapjuk hozzá az égi segítséget is. Sok természetesnek tűnő dolog van körülöttünk, és elfelejtünk érte minden nap tenni. Itt, a jászói szabadegyetemért dolgozók, az azt előkészítők már több mint negyedszázadot tudnak maguk mögött, és biztos, hogy minden pillanatért meg kellett dolgozniuk.

Jászó a magyar–magyar együttgondolkodás olyan helyszíne lett, ahol lehetőségünk van eszmét cserélni, kiváló előadókat hallgatni és amelynek közönsége fogékony társadalmunk mai helyzetére ugyanúgy, mint a történelmünk sorsfordító kérdéseire.

Arra kérem önöket, ezt a tudatot, hogy kötelesek vagyunk tenni azért, ami természetesen körülvesz bennünket, ezt vigyék haza. Hiszen, ha a mindennapokban így fogunk eljárni, ha tudjuk, hogy meg kell dolgozunk azért, hogy béke legyen körülöttünk, hogy biztonságban legyünk, jólét vegyen körbe minket, hogy a gyermekeinknek legyen jövője, akkor ezen a tájon a dédunokák is magyarul fognak beszélni, és biztonságban és békében fogják előkészíteni a 126. Mécs László Szabadegyetemet. Így legyen!” – mondta Hetey Ágota.

Mráz Zsuzsanna, a jászói önkormányzat munkatársa a polgármester nevében üdvözölte a jelenlévőket. Beszédében örömét fejezte ki, hogy idén már huszonhatodik alkalommal kerül megrendezésre ez az esemény.

Köszönetet mondott a szervezőknek a gazdag programért és a gyermekeknek megrendezett napközis táborért.

A nyitóműsorban közreműködött a Cserepszín Éneklő- és Hagyományőrző Csoport Makrancról, a Napsugár Női Éneklőcsoport Jánokról, Képeš Lóránt, versmondó, prózamondó, amatőr színjátszó, népmesemondó Restéről, Demko András, versmondó, prózamondó, népmesemondó, amatőr színjátszó Nagyidáról, Rezeš Gyula, népdal- és nótaénekes, valamint Daragó Károly, a magyarországi Cserépfalui Zeneiskola igazgatója, Drága Wanda és Drága Dorina versmondók, népdalénekesek Szepsiből, Kovács Réka népmesemondó Szepsiből, Mohňanský Péter, Vašš Dóra, Medve Barbara versmondók, népmesemondók Buzitáról.

Az esti előadás fő műsorszáma a kárpátaljai Credo verséneklő együttes programja volt. A tábor szabadtéri színpadán Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát! címmel tartották meg előadásukat.

Az este folyamán volt „Meseház” a táborlakó gyerekeknek, illetve borkóstoló bükkaljai borokkal és a Szent Márton Borlovagrenddel a felnőtteknek. A borokat Daragó Károly bogácsi borlovag, a Szent Márton Borrend nagymestere, a Pro Vino Érdemrend kitüntetettje, valamint Dobos László szepsi borlovag mutatta be.

„Az idén is festői környezet és gazdag műsor várja az érdeklődőket a 26. Mécs László Szabadegyetemen. A jászói nyári művelődési tábor az anyanyelvi művelődést, a nemzeti önismeretet, az önbecsülés fejlesztését, a közösségszervezés gyakorlatának elsajátítását, a hagyományőrzést és a családi jellegű műsorkínálatot helyezte eddig is mindig előtérbe. Az idén sincs ez másképp, az előadások, a tematikus vitafórumok sorsunkról, sorskérdésekről és jövőképünkről, valamint a kötetlen beszélgetések olyan réteget próbálnak megszólítani, amely be tudja fogadni az igényes irodalmi, történelmi, földrajzi, társadalomtudományi, sport- és zenei értékeket is. A műsorkínálat összeállításakor a kemping zárt területe és a táj nyitottsága, a jászóvári Premontrei Apátság Keresztelő Szent János-templomának szomszédsága, valamint a jászói tó és barlang közelsége ideális helyzetet teremt ilyen elképzelés számára. Neves és jeles anyaországi, kárpátaljai, erdélyi és felvidéki előadók és fellépők teszik színesebbé, hangulatosabbá és színvonalasabbá a rendezvényt” – ismertették a rendezvény szervezői.

A Mécs László Szabadegyetem fővédnöke Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke. A rendezvény támogatói a Kisebbségi Kulturális Alap és a Bethlen Gábor Alap.

(Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)