Surovec Róbert, tornai származású felvidéki magyar író, helytörténész, tanár a 26. Mécs László Szabadegyetemen, Jászón bemutatta a 2023 decemberében megjelent második regényét. A halál gépezete című kötet az író által tervezett trilógia második része, az első A halál anatómiája címmel jelent meg.

Surovec Róbert egykoron tagja volt a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmányának. A fiatal és tehetséges író vetítéssel egybekötött előadásában beszélt a regény megírását megelőző terjedelmes kutatómunkáról. Elmondta azt is, hogyan ünnepelte meg az egykori szabad királyi város Magyarország fennállásának ezredik évfordulóját, beszélt a millenniumi ünnepségekről Tornán, a Schalkház Szálloda megalapításának hiteles történetéről, a kassai gyárakról a 19. század végén, Lőcse városáról 1896-ban, valamint a mesterséges intelligenciáról, amit a szerzők napjainkban előszeretettel használnak műveik propagálásához.

Felolvasott a könyvéből egy részletet az egykori Schalkház Szálló megalapításáról. Külön kiemelte Kósáné Schalkház Erzsébet nevét, aki rendelkezésére bocsátotta édesapjának a szálloda történelméről szóló újságcikkét.

“A karácsonyi ünnepek előtti napokban egy nagyon kellemes könyvbemutatót és könyvkeresztelőt tudhattam magam mögött Tornán, méghozzá baráti körben. Jó érzés volt, hogy sokan támogatnak az írói tevékenységemben, ez ösztönöz a folytatásra. Készül a trilógia harmadik kötete is. Nem tudom kellőképpen kifejezni a hálámat!” – mesélte a könyvbemutató után Surovec Róbert.

A szerző második könyve is izgalmas. “Az olvasók állítják, hogy a regényeimmel valóságos időutazáson vesznek részt. De azt is tudniuk kell, hogy az éjszakai égbolt is egyfajta ablak a múltba. Amikor ugyanis felnézünk, olyan csillagokat is láthatunk, melyek már sok-sok évvel ezelőtt megszűntek létezni, de a fényük csak most éri el a Földet, így mi csupán az égitestek projekcióját látjuk. Tehát, ha vissza szeretnének utazni az időben, csak nézzenek fel a csillagokkal beragyogott égboltra, vagy pedig olvassák el a könyveimet” – vallja az író.

A regény szerzője nemrégiben felkérést kapott, hogy legyen a Fiatal Író Tanoncok Társasága című program egyik mentora, melynek célja a 10-14 év közötti gyermekek írói készségének fejlesztése és kreativitásuk kibontakoztatása. A mentorprogramot a magyarországi Helma Kiadó a magyar könyv is magyar termék mozgalommal közösen indította el, fővédnöke pedig Nemere István író. Emellett felkérték, hogy írói pályázatokat elbíráló zsűritag is legyen. “Ez nagy megtiszteltetés a számomra – elvállaltam. Jó érzés, hogy a községemben Tornán elismernek. Ezért is határoztam el, hogy a következő könyvem Tornáról fog szólni! Megjegyzem, a trilógia harmadik részére várni kell, mivel annak megírásához még kiterjedtebb kutatómunka és egy kalandos utazás szükséges” – mondta a szerző. A könyvbemutató után az előadó eddig megjelent könyveit árusította és dedikálta.

Zborai Imre/Felvidék.ma