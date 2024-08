Ismét az alföld, a bugaci puszta adott otthont a hun és türk tudatú népek legnagyobb találkozójának és ünnepének, a Kurultajnak, a Magyar Törzsi Gyűlésnek. Közel 100 ezren látogattak el a rendezvényre, akik között sok felvidéki hagyományőrző és érdeklődő is volt.

Így fogalmazott a Csallóköz szívéből érkező Karaffa Attila, Dunaszerdahely alpolgármestere a Kurultajjal kapcsolatban: „Immár 3. alkalommal látogattam el a Magyarok Törzsi Gyűlésére, amelyre idén és két évvel ezelőtt is elkísért a családom. Örömmel teszek eleget a meghívásnak is, hiszen Bíró András és Kopecsni Gábor Dunaszerdahely város vezetésének is elküldte a meghívóját, de mint magánember is fontosnak tartom, hogy amennyiben tehetem, részt vegyek ezen a lélekemelő és magyarságunkban megerősítő rendezvényen.

Mindig jó érzés a léleknek és a szívnek is, ha olyan emberek között tölti el az ember az idejét, akiket ért, akik hasonlóan gondolkodnak és éreznek. Így van ez a Kurultaj kapcsán is, hiszen aki egyszer megtapasztalja ezt az ősi életerőt, az visszakívánkozik az övéihez. Itt a magyar és a rokon népek baráti köteléke valóban felerősíti bennünk őseink hagyatékát. Nemzeti öntudatunk megerősítése kapcsán szükségünk is van erre.”

A Felföldi Dalia Iskola idén is tartott gyalogos harci bemutatót Kopecsni Gábor vezetésével.

A látványelemek helyett sokkal inkább a családokra fektették a hangsúlyt. A Dalia Iskolában azt vallják, hogy a meglévő tudást fontos a gyermekeknek átadni, hiszen övék a jövő.

A nézők láthatták, ahogyan az édesapák segítségével egy négy- és egy ötéves kisfiú kilövi a nyílvesszőket az íjból, forgatják az ostort és a botot. Az édesanyák ostorforgatás és íjászat közben végig a hátukon hordozták a kisbabákat, ügyelve arra, hogy semmi bajuk ne essen. Kopecsni Gábor legidősebb fia, Sólyom mindössze hétéves, s pici kora óta kapja az útmutatást. Mára már egyedül lő az íjjal, botot forgat akár két kézzel is, birkózik és ismeri név szerint a különböző ostorcserdítéseket.

A híres huszár hatvágást Sólyomka vezényelte le a bemutatón.

A Nagyfödémesi Íjászok és a Felföldi Dalia Iskola néhány tagja a Turán íjász céllövő és a Turán íjász céltávlövő versenyeken is részt vettek.

A felvidéki lovasíjászok a Vermes Törzsből kiváló eredményeket értek el az idei Kurultajon is. Bolgár Tamás lovasbirkózásban 1. helyezést, Cseke Szilveszter Turán Viadal, váltott fegyveres lovas nomád harci viadalban 2. helyezést, Vermes Vilmos Turán Viadal, váltott fegyveres lovas nomád harci viadalban 3. helyezést szerzett.

A Trianon pavilonba az elszakított országrészekről érkeztek árusok és kézművesek.

A Csallóközből a Turul Bár hozta el a portékáit. A gömöri származású Malina Aletta Tündér Tulipán néven népi motívumokkal és mandalával festett ékszereket és használati tárgyakat kínált a vásárlóknak. S a szintén gömöri, Nagybalogról érkezett Vitályos Renáta és Ferenc pedig mézkülönlegességeket árultak.

Fábián Zoltán székely zenész tavaly ősztől a Felvidéken, Gömörpéterfalán munkálkodik a Nemzetpolitikai Államtitkárság által indított Petőfi Sándor Program keretein belül. Május 31-én jelent meg első önálló nagylemeze Őrzöm a lángot címmel.

Az albumon lévő Mag című dalhoz a Kurultajon forgatták le a videóklipet Zoltánnak.

Pénteken este a jurtatáborban egy eljegyzésre is sor került, egy fiatal felvidéki nő kezét kérte meg a kedvese.

A Délvidéken és Erdélyben már többször is szerveztek a Magyar-Turán Alapítvány tagjai és társszervezetei Ősök Napját, amely hívogató rendezvénye a Kurultajnak. A Felföldi Dalia Iskola azért dolgozik, hogy a jövőben legyen Felvidéki Ősök Napja is.

A Daliások szervezésében Gömörpéterfalán és tavaly Ollétejeden már volt Ősök Útján ünnep, amelyek szintén előrendezvényei voltak az akkori bugaci nagytalálkozóknak.

