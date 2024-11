Konferencia a roma felzárkózásról Komáromban

Roma felzárkózás és szociális gondoskodás címmel rendezett konferenciát a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara november 6-án az egyetem konferenciaközpontjában.

Somogyi Alfréd, a kar dékánja köszöntőjében rámutatott, abban bízik, hogy a konferencia tanulságait a Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás tanulmányi programjukba is be tudják építeni. Hangsúlyozta, a Református Teológiai Karon fontos alapelv, hogy ne kívülről határozzák meg az egyes közösségeknek, mi jó vagy hasznos a számukra.

„Beszéljünk róla, ismerjük meg az elesett ember igényét, közösen fogalmazzuk meg és így segítsünk”

– fogalmazott.

A konferencián számos, az életből vett gyakorlati előadás hangzott el. A magyarországi és hazai szakemberek a közösségfejlesztés során tapasztaltakról számoltak be és arról is egyeztettek, milyen lépések szükségesek a szociális gondoskodás és felzárkóztatás terén a határ menti régiókban. A nyilvános szakmai egyeztetésre a szervezők meghívták a környékbeli oktatási intézmények képviselőit, szociális munkásokat, hitgyülekezetek tagjait.

Mint elhangzott, a felvidéki református egyház több mint 300 településen van jelen Dél-Szlovákiában, mely régióban számottevő roma közösség van jelen. Itt jut szerep a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának, amely jó szakemberek képzésével hozzá tud járulni a diakóniai szolgálat erősebbé és hatékonyabbá tételéhez. Az előadások tanulsága szerint a szlovákiai és a magyarországi szakemberek úgy látják, a roma közösség nem homogén, régiónként eltérő gondokkal, helyzetekkel. Abban egyetértettek, hogy erre a kisebbségre oda kell figyelni, mind a pedagógusoknak, mind a lelkészeknek foglalkozniuk kell ezzel a közösséggel – az oktatásuk, felzárkóztatásuk során pedig a szülőket is be kell vonni a folyamatokba.

A konferencián előadott Strédl Terézia, pszichológus, oktató, aki az iskoláról, mint a legnagyobb mentálhigiénés térről beszélt. Kocsis István, a magyarországi Cigánymisszió felzárkóztatási referense a Református Szeretetszolgálat – Testvéri Szolgálat és Cigánymisszió munkáját mutatta be. Pena-Sztojka Szabina lelkész Misszió és identitás címmel saját élettapasztalatán keresztül magyarázta el, milyen módon érdemes és lehet az evangéliumi üzeneteket a roma közösséghez eljuttatni.

Orsós Anna, a Pécsi Tudományegyetem docense, tanszékvezetője a cigány/roma tanulók iskolai sikertelenségének lehetséges okairól tartott előadást, Horváth Anita, a tallósi óvoda és alapiskola igazgatója pedig iskolájuk és a romatelep szükséges együttműködéséről számolt be. Előadott Ravasz József, a dunaszerdahelyi székhelyű Romológiai Kutató és Módszertani Intézet vezetője, aki a felvidéki magyar ajkú romák/cigányok identitászavaros helyzetéről szólt.

Kocsis Zsófia egy gömöri és egy nyugat-szlovákiai roma telepen végzett kutatásából levont következtetéseit osztotta meg, míg Csík György a tanyi szociális otthon inkluzív tapasztalatairól számolt be a konferencia hallgatóságának. Csehi Ágota, az SJE Tanárképző Karának docense a pedagógusok és pedagógushallgatók inkluzív és kommunikációs attitűdjeinek fejlesztésére irányuló „Inclusion4Schools” képzésről és eredményeinek hozadékáról adott elő.

Petheő Attila, a Református Teológiai Kar tudományos munkatársa lapunknak elmondta, a program az Interreg Magyarország–Szlovákia Kisprojekt Alap által finanszírozott, amit a Selye János Egyetem pályázott meg. „Akut kérdésről van szó, ezért gondoltuk, hogy nálunk tapasztaltabb hazai és magyarországi partnerek bevonásával és segítségével olyan impulzust kaphatunk, ami hozzájárulhat a tanulmányi programunk szélesítéséhez: beépülhet a romákkal való foglalkozás, a róluk való gondoskodás a programunkba” – fogalmazott, hozzátéve, szeretnék fókuszba helyezni a romák oktatásának kérdéskörét. Egyúttal kiemelte,

azon dolgoznak, hogy minél több roma fiatal jelentkezzen az egyetem Református Teológiai Karára is, akik képzetten, hivatásként tekintve a szociális munkára szeretnék a saját közösségüket szolgálni.

„Nagyon fontos és hasznos lenne a közösségünknek, a református egyháznak és a magyar nemzetrésznek is” – vélekedett.

Mint mondta, a mostani konferenciát megelőzte egy idén májusban tartott műhelymunka, amely Dunaszerdahelyen valósult meg a helyi Roma Közösségi Központban Elfogadás. Befogadás. Jövőkép címmel és a roma gyerekek közoktatásban való lemorzsolódásáról szólt. „A témában hazai és magyarországi szakemberek cseréltek tapasztalatot, és arról egyeztettek, milyen lépéseket szükséges tenni a szociális gondoskodás és felzárkóztatás terén a határ menti régiókban. A workshop szintén határon átnyúló európai uniós forrásból valósult meg és a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának, a budapesti 8K Alapítványnak és a Református Szeretetszolgálatnak a szakemberei vettek részt rajta” – számolt be.

Hozzátette, akkor fogalmazódott meg a résztvevőkben a mostani konferencia ötlete, amelynek célja, hogy a széles nyilvánosság előtt induljon párbeszéd a témával foglalkozó szakemberek között. „A konferencia fontos kimenete, hogy az előadásokból készül egy tanulmánykötet is, amely nemcsak nyomtatott formában, de PDF-ben is elérhető lesz a világhálón. Igyekszünk ezeket eljuttatni az iskoláknak és a felvidéki református egyházközségek részére, bízva abban, hogy hasznukra lehet, illetve előmozdítjuk a közös gondolkodást, hiszen ebben a témában is a legnagyobb tanulság számunkra, hogy szükségünk van egymásra” – jegyezte meg Petheő Attila.

A konferencia szünetében az érdeklődők megtekinthették a szinte szegregált iskolaként működő tallósi (Galántai járás) iskola tanulói által készített 33 rajzból álló tárlatot. Az intézmény igazgatója, Horváth Anita elmondta, a diákok mintegy fél éven keresztül készítették a most kiállított képeket. „Ezek a képek sokat elárulnak arról a világról, amit ezek a gyerekek élnek és mi is megélünk velük” – ajánlotta a kiállítást.

Szalai Erika/Felvidék.ma