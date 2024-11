A tanítható néphagyomány

A Rima-folyó menti felvidéki város, Rimaszombat ad otthont november 12-én a Néphagyomány az oktatásban című szakmai konferenciának a COMENIUS Pedagógiai Intézet, Komárom és a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia rendezésében. Az élénk érdeklődés övezte szimpóziumon hat előadás és gyakorlati foglalkozás várja a szakembereket.

Második alkalommal rendezik Felvidéken a Néphagyomány az oktatásban című konferenciát. A szervezők, a Comenius Pedagógiai intézet, Komárom és a Hagyományok Háza – Szlovákia együttműködése 2017-re tekint vissza, s e szakmai találkozó a többéves közös munka egyik jelentős eredménye. Az elmúlt évi komáromi és a most kezdődő rimaszombati konferencia is a néphagyomány oktatásának új lehetőségeire, új szempontjaira helyezi a hangsúlyt régiónkénti bontásban.

„Az idei konferenciát az elmúlt évi rendezvény sikere nyomán szerveztük – hangsúlyozza Fodor Attila, a komáromi Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója. –Az elmúlt évben mintegy nyolcvan fő vett részt a jó hangulatú, magas szintű szakmai fórumon. Mind az előadások, mind pedig a szekciók kedvező visszajelzései a folytatásra ösztönöztek minket. Rimaszombat, mint helyszín kiválasztása tudatos volt, ezzel is szerettük volna a régióban dolgozók szakmai munkáját támogatni. A száz jelentkező magáért beszél, és meghaladja az előző évit, ami figyelembe véve a hasonló képzések számát, jó visszajelzés munkánkra.”

A program színes és változatos, s legfőbb célja, hogy különböző szempontokból világítsa meg: hogyan lehet a néphagyományt szervesen beépíteni az oktatásba.

Ez a koncepció egyben nagyban segítheti a pedagógusok munkáját. A program közönsége – a helyszínválasztás miatt is – a nógrádi és gömöri kollégákból kerül ki.

Az elmúlt évi találkozóhoz képest, ami inkább a szemléletet helyezte a középpontba, a szervezők ebben az évben inkább a gyakorlati kérdésekre helyezik a hangsúlyt. A régióban például aránytalanul sok a hátrányos helyzetű tanuló, így az egyik délelőtti előadás célzottan kapta a Fogd a kezem! – Hátrányos helyzetű tanulók támogatása a néphagyomány eszközeivel címet. Más előadások is működő programokról számolnak be, így azok a pedagógusok, akik nyitottak az új módszerekre, sokat profitálhatnak az elhangzottakból. Az előadók sem gyakori vendégek e vidéken, ennek nyomán a konferencia a kapcsolatépítés szempontjából is hasznos.

