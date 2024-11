Orbán Viktor: a magyar diplomácia 100 éve nem volt olyan erős, mint most

Donald Trump győzelme elsősorban visszahozza a békét és kiszélesíti gazdasági lehetőségeinket – jelentette ki a TV2 Tények című műsorának adott, vasárnap este sugárzott interjúban Orbán Viktor miniszterelnök.

Hangsúlyozta: olyan fontos dolgok jöhetnek létre, melyekre nem volna mód, ha a háború folytatódna, mert akkor a bevonódásunk veszélye is fennállna.

„A magyar diplomácia nem volt 100 éve olyan erős, mint most, és nem volt akkora befolyásunk a világban, különösen méretarányosan – mert akkorák vagyunk, amekkorák – mint amekkora most van” – értékelte Orbán Viktor az Európai Politikai Közösség csütörtöki budapesti csúcstalálkozóját és a pénteken szintén a fővárosban lezajlott EU-csúcsot.

Megjegyezte: „Annyit szokták rugdosni a nadrágunkat, Nyugaton mondanak mindent jobbra-balra, nehéz tudni, hogy mit kell ebből komolyan venni.” „De olyan nagy baj nem lehet”, ha a magyar miniszterelnök meghívására eljön „negyvenegynéhány európai államfő”, 26 európai tagállam és „mindenki itt van, itt marad, tanácskozik, megköszöni, tisztelettel bánik velünk” – folytatta.

Orbán Viktor azt mondta, van kockázata, hogy egy ilyen európai találkozó érdektelenségbe csúszik, de ez most két okból nem volt így. Egyrészt, mert ez volt az első európai találkozó az amerikai választás után, másrészt pedig, mert elfogadták a magyar EU-elnökség által előterjesztett európai versenyképességről szóló megállapodást.

Arra is kitért: most már biztos, hogy a „békeköltségvetést” nyújthatja be a kormány, azaz „kevesebbet kell költenünk háborús kiadásokra”,