A Duna Menti Múzeum új kiállítása csak 2026-ra készül el

Havi rendszerességgel tartott sajtótájékoztatójukon megyei, járási és a várost érintő ügyek mellett országos jelentőségű témákról is tájékoztatott Andruskó Imre és Orosz Örs komáromi és Nyitra megyei képviselők november 12-én.

Orosz Örs, a megye kulturális és idegenforgalmi bizottságának elnöke a Duna Menti Múzeum (DMM) felújításával kapcsolatban elmondta, annak hivatalos műszaki átadás-átvétele jövőre tolódik, ám

a közel kétmillió euróból felújított kultúrpalota megújuló, modern kiállítása ennél is későbbre, 2026-ra várható.

Megjegyezte, a felújítás során több hiányosságra is fény derült: a díszterem felett beázik a tető, illetve a díszterem stukkóinak restaurálása nem került be a felújítás költségvetésébe. Jelenleg Paterka Pál igazgató tárgyalásokat folytat a fenntartóval annak érdekében, hogy ezek a fejlesztések megvalósulhassanak – számolt be.

Hangsúlyozta, a régió emlékezetpolitikájának legnagyobb beruházásáról van szó,

ezért a Magyar Szövetség megyei frakciója egy emberként azon dolgozik, hogy a jelentős kulturális intézmény teljesen megújulhasson és színvonalas kiállítással fogadja a látogatókat, turistákat. A teljesen megújuló kiállítás kapcsán megjegyezte, az megközelítőleg egymillió eurós beruházás lesz, melyet a megye a Helyreállítási Alapból származó forrásokból fedezne.

Ennek részeként 2026-ra átkerülne a jelenleg a Zichy-palotában látható Jókai-emlékszoba is. Orosz javaslatára a megyei közgyűlés 62 ezer eurót szavazott meg a DMM megújuló állandó, interaktív kiállításának projektdokumentációjára. A közbeszerzés lebonyolításával a múzeum igazgatóját bízta meg a megyei hivatal, a megújuló kiállítás kurátora Galo Vilmos történész lesz – mondta el a képviselő.

Orosz Örs reagált a nyelvtörvény módosításának szándékára is: véleménye szerint

helyén való volt a Magyar Szövetség reagálása

és a kiszivárgott munkaanyagot hitelesnek tartja és mindenképpen éberségre int. Andruskó Imre egyetértett Orosz Örssel, hangsúlyozva, a nyelvtörvény szigorításának a szándéka a nemzeti párt (SNS) 3-4 tagjához köthető, akik szisztematikusan akadályozzák a kormány és a parlament működését és „őrült ötletekkel” állnak elő. „Ez a 21. századi Európában megengedhetetlen” – nyomatékosította. Fontos témaként kiemelte a Magyar Szövetség által indított petíciót, amelyet az önkormányzatokat érintő finanszírozási anomáliák kiküszöbölésére hirdettek meg. Mint mondta,

Komárom 2023-ban közel egymillió eurótól esett el a jövedelemadóból származó bevételek területi önkormányzatok közötti igazságtalan elosztása miatt. A petíciót online is alá lehet írni, erre a linkre kattintva.

Megjegyezte továbbá, hogy a jelenlegi kormány több olyan témát is felszínre hozott, amellyel tematizálni szeretné a közbeszédet és elterelni a figyelmet a gazdasági nehézségekről. Véleménye szerint ilyen téma a választási küszöb megemelése ötről hét százalékra, amit elfogadhatatlannak tart, és Európában is példanélkülinek nevezett.

A megyei történésekkel kapcsolatban megjegyezte, még zajlik az egyes megyei fenntartású szociális és kulturális intézmények vezetőinek meghallgatása. Hangsúlyozta, nem politikai tisztogatásról van szó, hiszen még az előző megyei közgyűlés határozott úgy, hogy az ötéves mandátumok lejártával újból meg kell pályázni az intézményvezetői tisztségeket.

Legkorábban december 9-én, a megyei önkormányzat idei utolsó ülésén derül majd fény az egyes intézmények vezetőinek kilétére.

Andruskó Imre a Komárom városát érintő önkormányzati témák kapcsán megjegyezte, hogy óriási gondokkal küzdenek az önkormányzatok, nem kivétel Komárom sem. Mint mondta, meg kellett emelni a szemétilletéket, az ingatlanadót, de az óvodai illetéket is, amely nyilvánvalóan megterheli a kisgyermekes családokat.

„Egy négytagú, kisgyermekes család évi 400 euróval fizet majd többet jövőre, mint idén. A városnak mielőbb el kell gondolkodnia az ő anyagi támogatásuk lehetséges formáiról”

– vélekedett.

Pozitívumként kiemelte, hogy a város hőgazdálkodási vállalata (CALOR) nem emelte a szolgáltatásainak árát, viszont az áfa emelkedése miatt a távhő ára jövőre 25, de akár 30 százalékkal is növekedni fog.

Szalai Erika/Felvidék.ma