A Kabóca novemberi száma

Miről is szólhatna a kisgyerekek lapja novemberben? A készülődésről a télre.

Balla Margit kis meséjében, ami a magyar mellett szlovákul is olvasható, a mormoták csapatmunkában építik az alvókamrákat télire. Az angolul tanulók iskolájának vidám képein a kismalacok már az álmok birodalmában kalandoznak a meleg takarók alatt.

A kezdő olvasóknak szóló képes mese két kedves szereplője, Maci és Zsiráf bevásárolni indul, hogy a hideg napokra feltöltsék otthonukat a szükséges dolgokkal.

Nemrég megjelent könyvekbe is belelapozhatnak most a kabócások.

A meserovatban cigány meséket olvashatnak Fellinger Károly legújabb mesekönyvéből, a versoldalon Varga Imrének a Kabóca-könyvek sorozatában megjelent verseskötetéből találnak néhány ritmusos, rímes fülbemászó sort.

Az olimpiák történetéről szóló sorozat novemberi fejezetéből az ókori Görögország játékai felől tájékozódhatnak a lurkók, s ha tovább barangolnak az időben a Kabócával, a vikingek portyáiról is megtudhatnak egy s mást. Kiderül néhány érdekes dolog az állatvilág leglassúbbjairól, a háztartások elektromos gépeiről, s persze Kifli és Cicúr házvásárlásának újabb ügyeiről is, egyszóval csupa jó őszi dologról. Ráadásul pedig még egy őszi girlandot is készíthetnek szobájuk télire való felkészítéséhez a legkisebbek a novemberi Kabócából.

A havilap megrendelhető a kiadó címén: kabocalap@gmail.com, www.kabocalap.com.

