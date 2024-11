Kincskeresők konferenciája Galántán

Sokunknak már ismerős a cím, ugyanis a Felvidéken a Kincskeresők kifejezés nem egy játékot, hanem nagyon is komoly kutatási munkát igénylő tevékenységet takar. Immár 19. alkalommal hirdette meg pályázatát a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, karöltve a Mentor Tehetségsegítő Tanáccsal, melyben a helyi értékeket kutató diákokat ösztönözték újabb felfedezésekre.

Ebben az évben ismét Galánta adott otthont a konferenciának. A szervezők nevében Szanyi Mária örömmel állapította meg, hogy rekordszámú jelentkezés volt (62). A kiselőadásokat az első napon Novák Veronika nyugalmazott levéltári igazgató, egyetemi tanár, Takács Mihály régész, a galántai Honismereti Múzeum igazgatója és B. Kovács István régész, néprajzkutató értékelte.

A megnyitóban Szanyi Mária üdvözölte a jelenlevőket, a vendégeket, majd átadta a szót az előadóknak.

A témák most is széles skálában mutatták be a felvidéki magyarság helyi értékeit, épített és szellemi örökségeit egyaránt.

Pozsony szökőkútjaitól a kassai iparisták lapjáig rengeteg izgalmas témát hallgathattunk meg.

A felsőszeli Széchenyi István Alapiskola és Óvoda tanulói iskolájuk egykori tanítónőjének, Vaskó Lenkének az életéről és a róla elnevezett díjról beszéltek, főleg annak jártak utána, hogy a Vaskó Lenke-emlékdíjas tanulók sorsa merre vezetett az alma materből való elballagás után. A 8. évfolyamos Néma Noel és Karácsony Lúcia munkája a múlt kutatására irányul, nem öncélú, de példaként állhat az ifjúság előtt. Felkészítőjük Vanko Erika volt.

A Csemadok Alsószeli Szervezete megalakulásának 75. évfordulója alkalmából Nagy Kristóf 7. osztályos tanuló készített Morovics Ibolya irányításával kerek összefoglalót a kultúrszervezet sikeres tevékenységéről. Személyes indíttatás is segítette a munkáját, mivel a dédszülők, a nagyszülők is mind aktív részesei voltak a színjátszásnak, a tánccsoportok és az énekkarok működésének.

A Soják Emese–Nagy Flóra páros, szintén hetedikesek, a felsőszeli Kikelet citerazenekar 10 éves jubileumáról készítettek szép összefoglalót. A bemutatót viszont betegség miatt Nagy Flórával Hlaváč Eszter tartotta. Mindegyikük szívügyének tekinti a citerázást, mivel az iskolai citeracsoport tagjai, s ketten a Kikeletben is játszanak. A bemutatót citerázással fejezték be. Felkészítőjük Mészáros Magdolna.

A 9. évfolyamból Královič Ádám és Vanko Norbert Bence a falusi disznóölésről hozott nagyszerű bemutatót. Ebben az esetben is a családi hagyományok ösztönözték a fiúkat a témaválasztásra. Mindketten elmondták, hogy Ádám ükapja is sokat böllérkedett, Bence dédpapája pedig okleveles mészáros és hentes volt. A nagy becsben tartott mesterlevelet is láthatta a közönség. A fiúk is rendszeresen segítenek a családi disznóvágásokon, ezért a bemutatójuk hiteles volt. Felkészítőjük e sorok írója volt.

A konferencia tartalmas és érdekes volt. A zsűri arany koszorúval értékelte az elhangzott munkákat.

A díjkiosztás előtt Varga Péter, a Felvidéki Értéktár elnöke köszöntötte a résztvevőket. Lelkes hozzászólásában hangsúlyozta, hogy Szanyi Mária és társai már sokkal hamarabb ráéreztek arra, hogy a helyi értékeket nem szabad veszni hagyni, s elkezdték a Kincskeresők mozgalmat közel két évtizede.

A Felvidéki Értéktár 2015-ben alakult, s azóta ezen a téren is nagyon sok pozitívum történt. Létrejöttek a Települési Értéktárak, egyre szélesebb körben mozgósítják a környezetüket a lokálpatrióták. Természetesen változásokat is kell eszközölni, modernizálni kell a digitalizációt, az anyagokhoz való hozzáférést.

A továbbiakban Rancsó Andrea, korábbi elnök vázolta az Értéktárak piramisát, a hungarikumok láncolatát. Ő is megerősítette, hogy az értékeinket meg kell óvni a feledéstől, s ezért nyitott szemmel kell kutatni, majd a helyi különlegességeket javasolni a települési értéktárakba. Büszkék lehetünk rá, hogy a pozsonyi kifli már a hungarikumok gyűjteményét gyarapítja.

A konferencia első napja közös fotó készítésével zárult.

Mészáros Magdolna/Felvidék.ma