Ösztöndíjátadó ünnepség Párkányban

Szeptembertől kezdve 10 ezer külhoni magyar iskolakezdő kisdiáknak mond köszönetet félezer településen a Rákóczi Szövetség közössége támogatóival együtt. A hét folyamán a felvidéki párkányi régióban, illetve az erdélyi Maros, Kolozs és Beszterce-Naszód megyékben zajlottak az ünnepélyes események.

November 20-án, szerdán Párkányban, az Ady Endre Alapiskolában 10 órakor hetvenhét kisdiákot köszöntöttek szüleik kíséretében. Ezen a napon ez már a harmadik állomása volt a Rákóczi Szövetség csapatának és a vendégek egy részének; a késő délutáni órákig járták a régió iskoláit.

Párkányban üdvözölték a megjelent vendégeket:

Szabó Jenőt, a város polgármesterét,

Molnár Karolinát, a magyar Belügyminisztérium helyettes államtitkárát.

A Rákóczi Szövetség képviseletében:

Szilágyi Zsolt hálózatfejlesztési igazgatót,

Katona Klaudiát, a Magyar Iskolaválasztási Programért felelős vezető munkatársat,

Lőricz Brigittát, a rendezvényekért felelős igazgatóhelyettest,

Székely Tamás irodai munkatársat.

További vendégek voltak:

Maltsik Balázs, az Országgyűlési Könyvtár vezető könyvtárosa,

a Béres Gyógyszergyár Zrt. képviseletében dr. Béres József és felesége, Béres Klára, valamint két további képviselőjük, Hubay Andrea és Antony Szilvia,

Tárnok Mária, a Pro Minoritate Alapítvány elnöke, és férje, Kovács Péter, Budapest XVI. kerületének polgármestere,

Pulisch József, Csévharaszt polgármestere,

helyi vendégek, illetve a sajtó és média képviselői, köztük az MTV M5 Agenda és a városi televízió stábja.

A bevezetőben az alapiskola végzős diákjai a Rákóczi Szövetség által szervezett nyári anyanyelvi táborban átélt élményeikről adtak pár perces beszámolót.

Ezt követően Bacsó Péter, az iskola igazgatója mondta el ünnepi köszöntőjét.

Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és baráti szeretettel köszöntsem kedves vendégeinket a párkányi Ady Endre Alapiskolában. Mindannyian tudjuk és érezzük, hogy az iskolaválasztás egy egész életet befolyásoló, komoly döntés. Intézményvezetőként és felvidéki magyar szülőként is vallom, hogy a magyar iskola választása ennél még több: büszke elszámolás szüleink és nagyszüleink felé, de egyben példamutató üzenet a leendő unokáinknak.

Kedves Szülők!

Önök, de ugyanúgy én vagy mi mindannyian, akik itt vagyunk, tartozunk szüleinknek és nagyszüleinknek. Magyar iskolába íratott gyermek szüleiként azzal büszkélkedhetünk nekik, hogy az unoka vagy dédunoka nemcsak érteni fogja az ősi nyelvet, mondókát, éneket vagy évszázadok óta halmozódó tudást, de megnyugvással hajthatjuk le nap mint nap a fejünket, mert esélyt adtunk arra, hogy majdan saját unokáinkkal is magyarul beszélhessünk, illetve ők is az egyetemes magyar kultúra művelői, továbbvivői lehessenek.

Id. Béres József, a Béres csepp megalkotója azt mondta: „a gondolat legyen jó és igaz”. Engedjék meg, hogy ezt eképpen értelmezzem: a magyar iskolaválasztás egy jó és igaz gondolat, mert nemcsak észből, hanem szívből is fakad, mert van mögötte küldetés, elszántság és hit.

Kedves Vendégeink!

Engedjék meg, hogy az itt megjelent kedves szülők, iskolánk és a magam nevében köszönetet mondjak a Rákóczi Szövetségnek, annak itt megjelent és az anyaországban élő minden támogatójának az iskolaválasztási program keretében nyújtott anyagi és erkölcsi támogatásért, továbbá, hogy diákjaink minden évben a sátoraljaújhelyi anyanyelvi tábor állandó résztvevői lehetnek. További munkájukhoz sok-sok erőt, egészséget és Isten áldását kívánom.”

Szabó Jenő, Párkány polgármestere, mint az intézmény fenntartója, a város nevében mondott köszönetet az iskola vezetésének és a szülőknek, hogy gyermekeiket ebbe az iskolába íratták. Megköszönte a magyar állam támogatását, amellyel enyhítik a szülők beiratkozási kiadásait.

A vendégek közül Molnár Karolina államtitkár asszony három gondolatot tartott fontosnak közölni, továbbadni üzenetként az anyaországtól:

A magyar oktatás fontosságát kiemelve hangsúlyozta: magyarok között és az anyanyelv használatában nincsenek határok. Legfőbb célunk, hogy magyar diákjaink és ifjaink a világ bármely tájáról egy közösségbe tartozzanak, találkozzanak, és ismerjék meg egymást.

Köszönetét fejezte ki elsősorban a Rákóczi Szövetségnek, a helyi polgármesternek, az iskola vezetésének, minden támogatónak, de legfőképpen a szülőknek, hogy magyar iskolába íratták gyermekeiket.

Soha nem szabad felednünk a gyökereket, de a jövőbe kell tekintenünk.

Szilágyi Zsolt a Rákóczi Szövetség képviseletében szólalt meg. Átadta Csáky Csongor üdvözletét, aki ezen a napon nem tudott velük tartani. Esztergom árnyékában, itt Párkányban (de már egy másik országban) döbben rá az ember, hogy milyen kis távolság választja el az anyaországot és a várost, mégis olykor nem kis nehézséget és panaszt okoz az anyanyelv használata. Külön megköszönte az anyaországból megjelent támogatóknak a segítséget, amellyel sok ezer határon túli családot, iskolát és gyermeket támogatnak, ajándékokat adnak át. Kiemelte a Béres családot, valamint a Béres Gyógyszergyár sokéves segítségét és ajándékait.

Ezt követően megszólalt ifj. Béres József, aki édesapja hűségét, hitvallását és kiállását idézte népe, nemzete és hite iránt. Hangsúlyozta, hogy ezt az örökséget viszik tovább. Nem véletlen, hogy ebben az évben 1250 darab énekeskönyvet osztanak szét a magyar iskolába íratott kis elsősök szüleinek. A könyv egy csodálatos válogatás a magyar népzene, egyházi zene és népdalaink kincsestárából, a legismertebb népdalgyűjtőktől; mintegy 646 éneket tartalmaz. Szeretettel adják át ma is minden kisdiáknak, hogy ne feledjék nemzeti és egyházi kincseink gyűjteményét.

A párkányi ünnepség a hetvenhét kisdiáknak átadott ösztöndíjak és az ajándékok kiosztásával ért véget.

