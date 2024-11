Romantikus tájképek a Zeneakadémián

November 21-én, csütörtök este a Bartók Rádió élőben kapcsolja a Zeneakadémia Nagytermét, ahol a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara ad koncertet. Az esten Európa festői szépségű vidékei elevenednek meg a zene segítségével, Vásáry Tamás és Erdélyi Dániel vezényletével, valamint Bettermann Jákob fagottszólójával.

Az európai romantika tájain kalauzolja a közönséget a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara következő nagyszabású hangversenyén. A zenei utazást Schubert olaszos stílusú C-dúr nyitánya indítja, majd a magyar tájakat idéző Carl Maria von Weber: c-moll andante és magyar rondó (Andante e Rondo ungarese) op. 35 (Bettermann) következik, amelyben Bettermann Jákob mutatja be virtuozitását szólófagotton. Ezután Smetana: Cseh erdőkön és mezőkön című szimfonikus szerzeményével adják át a cseh tájak varázsát. Az est zárásaként Vásáry Tamás vezényli Mendelssohn monumentális, Skóciát idéző III. szimfóniáját.

A műsor különlegessége, hogy Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, a 2023-as Bartók Rádió Zenei Díjátadóján Az év életműdíjasaként elismert, Kossuth-díjas zongoraművész és karmester, – ahogy az idei évadban minden alkalommal – most is egy fiatalabb karmestertársát hívja meg maga mellé. Az orgonaművészként és karmesterként is aktív Erdélyi Dániel sokoldalúsága garancia a mély, érzelemdús zenei élményre.

A hangversenyt élőben közvetíti a Bartók Rádió november 21-én, csütörtökön 19:35-kor a Zeneakadémia Nagyterméből.

További részletek elérhetők az MRME honlapján.

(MTVA / Felvidék.ma)