A Selye János Egyetemen zajlott az idei FTDK

A XIX. Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia) az idén november 21. és 22. között került megrendezésre. A színvonalas esemény házigazdája ezúttal a komáromi Selye János Egyetem volt. Az előadások a Tanárképző Karon zajlottak – tájékoztatta portálunkat Bartalos Réka, a Diákhálózat felelős koordinátora.

A rendezvény a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT)

a Selye János Egyetem (SJE), a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (NYKFE KeTK), a Jedlik Ányos Polgári Társulás és a Diákhálózat (DH), mint főszervezők közreműködésével, az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK) valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt került megrendezésre.

A rendezvényre regisztrált hallgatókat a Sirály Kollégium épületében szállásolták el, ahol sor került az ünnepélyes megnyitóra, majd elkezdődtek a szekcióülések.

E nívós esemény keretein belül az alábbi 6 szekcióban mutatták be munkáikat a diákok:

Biológia-Kémia-Fizika Szekció, Pedagógiai Szekció, Közgazdaságtudományi Szekció, Humán Tudományi szekció Nyelvtudományi Tagozat, Humán Tudományi és Társadalomtudományi Szekció, Informatika-Matematika Szekció.

„Az idei éven 32 versenyző mérettette meg magát, és ami külön öröm volt számunkra, hogy a hallgatók különféle egyetemek képviseletében érkeztek. A rendezvényen a komáromi Selye János Egyetem, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem, a pozsonyi Comenius Egyetem, a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem, a Brünni Műszaki Egyetem és a prágai Károly Egyetem diákjai vettek részt” – fogalmazott Bartalos Réka.

A munkák bemutatása az adott területeken kompetens zsűri előtt történt, akik hasznos tanácsokkal látták el a versenyzőket. Az előadások a zsűri beszámolója alapján is nagyon színvonalasak voltak, s ez megnehezítette az értékelést is – mondta.

A szekcióüléseket és a vacsorát követően a hallatók a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata szervezésében kvízesten vehettek részt, mely nagyon jó hangulatban telt, és sok új érdekes információval is szolgált – számolt be a Diákhálózat képviseletében.

„A pénteki napon a reggelit követően egy plenáris előadást hallgathattunk meg, amelyet prof. Tóth Péter Vele vagynélküle? A mesterséges intelligencia és a tudományos kutatások témában tartott meg, s amely egy érdekes beszélgetést is kezdeményezett a hallgatóság körében” – számolt be.

Ezt követte a már mindenki által várva várt eredményhirdetés és díjkiosztás. Az értékelőbizottság elmondása alapján a dolgozatok precízek, igényesek és színvonalasak voltak, melyek tükrözték a hallgatók szakmai jártasságát is.

A bizottságok értékelése alapján 22 hallgató kapott ajánlást a 2025-ös Országos Tudományi Diákköri Konferencián való részvételre,

illetve a többi hallgatót is buzdították, hogy megfigyelőként kapcsolódjanak be az OTDK-ba, ezzel is bővítve tudásukat, jártasságukat az adott szakterületen.

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács felajánlásának köszönhetően Görög Ladislav, a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem hallgatója különdíjban részesült, a fődíjat pedig a MICROCOMP – Computersystem s.r.o. felajánlásából Bukor Benedek, a Comenius Egyetem hallgatója nyerte el.

A díjátadást követően sor került a staféta szimbolikus átadására Juhász György rektor és Szekeres László dékán úr között. Az ünnepélyes zárszó keretén belül kiemelték: a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Konferencia egyben a felvidéki magyarság tudományának az ünnepe is.

Jövőre Nyitrán kerül sor a XX. Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Konferenciára. Aki szeretne jelentkezni, az további információkért kövesse a FTDK Facebook és Instagram oldalait.

Diákhálózat/Felvidék.ma