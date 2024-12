Borbállal ünnepeltek Siposkarcsán

Siposkarcsai faluházban november 30-án került sor a Vivat Vinum Baráti Társulás Karcsa X. újbor báljára. A szőlő – és a borkultúra képviselete erős civil szervezetként működik immár tizennégy éve, mely szervezet Méhes János elnök vezetésével hagyományos értéket teremt.

A rendezvényre mintegy 180 vendég érkezett, a bálozók mellett a borrendek képviselői és a borlovagok is megtisztelték a jubiláláló ünnepséget.

A Vivat Vinum Baráti Társulás Karcsa mindent megtett azért, hogy a 10. évforduló minden korábbinál fényűzőbb legyen.

Az adventi időszakban az ünnepi asztal is kiemelt szerepet kapott. A bálozók gyönyörűen feldíszített és szépen megterített asztaloknál foglaltak helyet. Az újbor bálján a Karcsa-szerte is közismert Polgár Zoltán borász pincészete mutatkozott be. A Polgár család hitvallásának legfontosabb eleme a tradíciók tisztelete a szőlőfajták kiválasztásától egészen a borkészítésig. A termesztett szőlőfajták között szerepel hárslevelű, Chardonnay, Merlot, Portugieser és Syrah.

A borrendek illetve a borlovagok pompás és látványos bevonulásával vette kezdetét a hagyományos bál, melyen részt vettek: Európai Borlovagok Magyarországi rendje (Unger István), Pest megyei régió (Gribek Lajos), Vas megyei régió (Verebélyi Gabriella, Nagy Ferenc), Felvidéki régió – Csallóközi Lovagi szék (Agh György, Gálffy Béla, Végh Rudolf), Villányi régió (Polgár Zoltán), az Egyházkarcsai lovagi szék (Gódány Ottó, Parcer Iván, Kovács László, Méhes Zsuzsanna, Méhes János).

A nagyszabású eseményt továbbá megtisztelték: Mórocz Péter (Egyházkarcsa polgármestere), Gódány László (alpolgármester), Wurczell Zoltán (Királyfiakarcsa polgármestere), Balogh Károly plébános, valamint a karcsai bortársulat énekkara.

A megjelent vendégeket Méhes János elnök köszöntette. Unger István az Európai Borlovagok Magyarországi rendjének alelnöke köszöntő beszédében kiemelte, hogy minden évben nagy örömmel vesznek részt a karcsai újbor rendkívül színes és egyedi bálján, amely azért is jelentős esemény, mert ezek a rendezvények a szórakozás mellett bemutatják a borászok munkáját is. Ennek apropóján Méhes János elnök kitüntető oklevélben részesült.

Majd a szót Polgár Zoltán villányi borász vette át, aki szólt a borászat jelentőségéről, a kóstolásra kerülő idei borokról, melyeket büszkén mutatott be a vendégeknek.

Az új bor megáldását Balogh Károly egyházkarcsai plébános végezte. Az újbor megáldása előtt kitért Szent András apostolra, aki Keresztelő Szent János tanítványa volt. Kiemelte, hogy ez a nap az advent közeledtét jelzi és december elsején advent első vasárnapját tartjuk és ünnepeljük. A közös koccintás során a résztvevők élvezték az újborok friss évjáratának zamatát.

Az est folyamán a talpalávalót, a jó hangulatot Valaskó Ferenc és Sipi Béla biztosította. A vacsora során Nagy Béla mesterszakács és csapata által készített fenséges, többfogásos és tartalmas finomságok kerültek az asztalokra.

Az est fénypontja Hevesi Tamás magyar énekes fellépése volt, aki közismert dalaival nosztalgikus időutazásra repítette a résztvevőket, a rajongóit.

A faluház előtermében (vadászterem) a „terülj-terülj asztalkámra“ választékos és csábító házi sütemények sokasága került, a társulás hölgytagjainak, feleségeknek köszönhetően. Természetesen a gyümölcsök gazdag választéka sem hiányzott.

A pörgős zene, a tánc, az önfeledt mulatozás, a jóízű beszélgetések mellett éjfélkor tombolahúzást tartottak, ahol értékes díjak találtak gazdára. És ha éjfél, a szakácsok fenséges menüsorral (vadas, knédli, sült kacsa lilakáposzta) készültek.

A X. újbor bálja a Vivat Vinum Baráti Társulás Karcsa vezetősége és tagsága segítségével valamint a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a borkultúra ápolása jegyében valósult meg.

Szerencsés Magdolna/Felvidék.ma