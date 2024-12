Füleken megosztott szolgáltatások központja létesül

Füleken 2025-ben megosztott szolgáltatások központja létesül. Ennek köszönhetően bővül az eddigi közös községi hivatal tevékenységi köre, amely a környék 19 önkormányzatát fedi le.

A város a központtól költségvetési megtakarítást és segítséget remél a környék települései működéséhez és fejlesztéséhez.

Amint arról Kovács Tímea, a városi hivatal vezetője tájékoztatott, Szlovákiában régóta igény van az önkormányzati reformra. A kisebb önkormányzatok egzisztenciális gondokkal küzdenek, nem rendelkeznek elegendő kapacitással a törvényből számukra következő összes hatáskör ellátására.

„A pénzeszközök hiánya a hivatalok szakmai kapacitásának állapotára is rányomja bélyegét. Hasonló okokból jöttek létre 15 évvel ezelőtt a közös községi hivatalok, azóta azonban egyik kormány sem szánta rá magát egy nagyobb önkormányzati reformra” – magyarázta.

Füleken 2009 óta működik Közös Községi Hivatal

Füleken kívül Béna, Fülekpüspöki, Bolgárom, Bozita, Fülekkovácsi, Ipolygalsa, Kalonda, Ipolynyitra, Perse, Ragyolc, Rátka, Nagydaróc, Sátorosbánya, Sőreg, Sávoly, Síd, Csákányháza és Csoma településeket fedi le. Az államigazgatás átruházott hatáskörét gyakorolja az építésügyi és oktatásügyi hivatal területén.

„A Helyreállítási és ellenállóképességi tervben köteleztük magunkat, hogy foglalkozni fogunk az önkormányzati területtel. Ezért a terv egyik eleme a megosztott szolgáltatások központjainak létrehozása, amely az átruházott államigazgatási hatáskörökön kívül további önkormányzati hatáskörökkel is bővíti szolgáltatásait” – folytatta. A kormány Szlovákia 22 önkormányzatának hagyta jóvá ilyen központ létrehozását, amelyből egy éppen Füleken lenne. A régióban legközelebb Nyústyán, Tornalján és Ipolynyéken jöhetnek létre ilyen központok.

A Belügyminisztérium közvetlen felhívást tett közzé a megosztott szolgáltatások központjának létrehozására, amelyre a város a környező településekkel együtt már reagált és beleegyezett a központ létesítésébe.

Székhelye a Püspöki utcában található vállalkozói inkubátorban lesz, ahová ideiglenesen a városi hivatal egy része is költözött. A helyiségek rekonstrukciójára és a központ anyagi-műszaki felszerelésére a város 426 ezer eurót kap.

„Ebből a közeli parkolót szeretnénk felújítani az ügyfelek számára, számítástechnikai eszközöket és irodai berendezést vásárolni, finanszírozni az irodák átalakítási és a szociális helyiségek felújítási munkálatait, valamint egy alacsony károsanyag-kibocsátású elektromos jármű megvásárlását” – pontosította azzal, hogy a központot 2025 februárjáig, indokolt esetekben áprilisig kell létrehozni.

„Addig a pénzeszközöket is fel kell használnunk, ami az időkorlátot tekintve nem könnyű feladat. A felújítási munkák tervezése során az is határokat szabott, hogy az épületben más bérlők is vannak, ezért a jogosultság szempontjából a drágább rekonstrukciókat, mint a fűtőrendszer cseréjét vagy felvonó megvásárlását nem lehet ebből a pénzből finanszírozni. Gondot jelentene ennek időbeli és műszaki nehézsége is. Azonban igyekezni fogunk a támogatást a lehető leghatékonyabban felhasználni” – tette hozzá. A felújítási munkák rögtön azután kezdődnének, amint a minisztérium aláírta a szerződést.

A központban tíz specializált szakembernek kellene majd dolgozni, különféle területekről, az építésügyi és oktatásügyi hivatal szakemberein kívül közbeszerzési, környezetvédelmi, projektmenedzsment, illetve az érintett települések igényeinek megfelelő szakembereknek is.

„A Beruházási, Területfejlesztési és Informatizációért Felelős Minisztérium egy további felhívás keretében a következő három évre nyújt pénzügyi forrásokat a központ személyi forrásainak fedezésére. Az azt követő két évre, amelynek során a központnak a projekt fenntarthatósága keretében működnie kell, az érdekelt településekkel adjuk össze a pénzt, éppúgy, mint a projekt társfinanszírozására is” – mondta el a hivatalvezető, hozzátéve, hogy a szakemberek egy része a városi hivataltól lép át a központba, amitől a város bérmegtakarítást remél. „A megtakarításoknak köszönhetően tudjuk majd lefedni a projekt társfinanszírozását és fenntarthatóságát” – tette hozzá.

A továbbiakban elmondta, hogy a bérmegtakarításon felül a város azért is lépett a projektbe, mert felelősséget érez a környező mikrorégióért is. „A környező települések központja vagyunk, és ez bizonyos felelősséggel jár. A hatáskörök összevonásában és a szorosabb együttműködésben látjuk a jövőt. A központnak köszönhetően a településeket pénzügyi szempontból és a szakmai kapacitások tekintetében is tehermentesíteni tudjuk, hozzásegítve őket ezzel a hatékonyabb fejlődéshez” – fejtette ki, hozzátéve, hogy a kisebb falvaknak gyakran egyetlen alkalmazottjuk van, akinek különféle területeket kell lefednie. „Nem tudnak minden területre szakembereket alkalmazni. Ezért a települések gyakran stagnálnak, egy ember nem képes minden területen minőségi munkát végezni. A központ szakemberei munkájának köszönhetően több lehetőséget kapnak, megtakarítják a külső szakemberek költségeit és így talán többször kapcsolódnak be fejlesztési projektekbe” – zárta le.

A központoknak a kísérleti projektben legalább öt évig kell működniük.

A hivatalvezető asszony az illetékes minisztériumok állásfoglalása alapján úgy véli, hogy ez idő alatt a kormány megteremti azt a jogi hátteret, amelynek alapján a központok folyamatosan tudnak majd létezni a jövőben is.

(Kovács Klaudia, Fülek városa/Felvidék.ma)