Nevelés a művészetekkel: színvonalas programmal tért vissza a Nógrádi Pedagógustalálkozó

Derűs arcok, közösségformáló eszmecserék, innovatív pedagógiai megoldások: ez a XIX. Nógrádi Pedagógustalálkozó mérlege, mely kilenc év pihenő után november végén megújulva tért vissza – tájékoztatta lapunkat Olláry Ildikó, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) szervezési- és programkoordinátora.

A rendezvény Füleken, az SZMPSZ Losonci Területi Választmánya szervezésében valósult meg. A találkozón inspiráló előadásokon és műhelyfoglalkozásokon vehettek részt a térség pedagógusai a városháza termeiben.

Elsőként Hajdók Hajnalka főszervező – az SZMPSZ Losonci Területi Választmányának elnöke – lépett a közönség elé, és örömét fejezte ki, hogy a rendezvény több mint száz érdeklődőt vonzott a helyszínre.

Beszédében kitért arra, hogy a találkozó szakmai programját a „Nevelés a művészetekkel” mottó köré szőtték, hiszen fontos céljuk volt, hogy felhívják a gyakorló pedagógusok figyelmét a művészeti nevelés fontosságára. Továbbá üdvözölte Bolla Károly nyugalmazott pedagógust, aki annak idején megálmodta és életre hívta a rendezvényt.

Fekete Irén, az SZMPSZ országos elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a pedagógustalálkozó nem csupán szakmai esemény, hanem közösségi ünnep is; hiszen az együtt szerzett tapasztalatok új lendületet hozhatnak a pedagógusok mindennapi munkájába. Egy személyes élményt is megosztott arról, miként vált a művészeti nevelés egy volt diákja életében meghatározóvá (ezzel is alátámasztva, hogy az iskolai alkotó tevékenység a gyermekek további életére is kihat).

A szakmai program L. Ritók Nórának, az Igazgyöngy Alapítvány alapítójának és szakmai vezetőjének plenáris előadásával indult, amely a „Művészettel nevelni – az életre nevelni” címet kapta. A szakember rámutatott, hogy

a művészet – ebben az esetben a képzőművészet – kulcsfontosságú az érzelmi intelligencia, az önismeret és a kreatív gondolkodás fejlesztésében. Az alkotás okozta sikerélmény segíti a pozitív énkép megerősítését, mely különösen nagy hangsúllyal bír a hátrányos helyzetű gyerekek esetében – akik az iskolát gyakran kudarcélményeikkel azonosítják.

A nap további részében két szekcióban zajlottak műhelymunkák. Az „Így tedd rá: Ismerkedés a tulipánokkal” című foglalkozást Balasáné Sebestyén Mónika módszertani oktató vezette, aki dr. Balatoni Katalin programját ismertette meg a résztvevőkkel. A foglalkozás során a pedagógusok olyan népi játékokat, mondókákat tanulhattak, amelyek révén a gyermekek játékos módon sajátíthatják el a magyar néptánc és néphagyomány alapjait.

Mindeközben a „Zeneműhelyben” a klasszikus zene és a zenei nevelés gyakorlati lehetőségei kerültek középpontba. Révész József és Révészné Pálfi Krisztina, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának oktatói élményszerű, interaktív gyakorlatokon mutatták be, miként segíthet a zene a gyermekek fantáziájának kibontakoztatásában. A művészek irányadónak tartják Kokas Klára módszerét, amely a gyermek személyiségét egységben fejleszti – és amelyben folyamatos a gyermek és a pedagógus közötti kapcsolat.

A rendezvényt kiállítás is színesítette: a II. Koháry István Alapiskola diákjainak alkotásait tekinthették meg a látogatók. Emellett megvásárolhatták az „Így tedd rá” program módszertani segédeszközeit is.

A nap folyamán a csillogó szemek, elmélyült arckifejezések és konstruktív eszmecserék bizonyították, hogy a résztvevők számos új impulzust nyertek a munkájukhoz. Mind a szervezők, mind a jelenlévők egyetértettek abban, hogy a Nógrádi Pedagógustalálkozó hagyományát folytatni kell, hiszen a közös tanulás és a pedagógusok közötti párbeszéd nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a szakma folyamatosan megújulhasson és fejlődhessen.

