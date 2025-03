Húsvétra hangolódva

Párkányban a Rembradt s.r.o és a Pro Culture Parkan 2019-től évente legalább kétszer szervez a kisebb és nagyobb gyerekeknek képzőművészeti ÉS kézműves tábort vagy egynapos foglalkozást.

Gerstner Ákos édesapja Gerstner István festőművész hagyatékát, szellemi örökségét igyekszik tovább adni a felnövekvő utódoknak. Volt idő, amikor a lakásában lévő galériában szervezte meg a tábort. Megismertette a tehetséges rajzoló gyerekekkel a művészeti ág alapjait, bátorította őket az alkotásra. Mindezt ő is édesapja műtermében szívta magába.

Most a húsvéti ünnep közeledtével a plébánia Marianum részében hirdette meg a Családi húsvétvárás címen a foglalkozási találkozást, melyet a keresztény szellemiség jegyében szervezett.

Természetesen az ünnepi készülődésben, a nagyböjti időszakban az ünnephez kapcsolódó kreatív foglalkozást, húsvéti szimbólumok készítését tervezte be. Volt tojásfestés, húsvéti koszorú készítés, és az ünnep díszek is megszülettek. A foglalkozásokat Gaspar Katalin vezette, melybe bekapcsolódtak a kisdiákok szülei is, sőt a helyi kiscserkészek is.

Mindegy 25 alsó és felső tagozatos gyermek vett részt e szombat délelőtt programban, ahol igazi családi hangulat, és barátság alakult ki, a részt vevők között.

Mint Gerstner Ákos elmondta, egész év folyamán pályázik több helyre, csak így tudja kiállításait megvalósítani, kiadványait megjelentetni, s a gyermekekkel való foglalkozásait megszervezni. Ennek a foglalkozásnak a támogatói a BGA zrt. és a városi önkormányzat volt.

DE/Felvidék.ma