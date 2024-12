Mikulás-napi ünnepek a párkányi régióban

December 6-án Szent Miklós püspök liturgikus emléknapját ünnepeljük: ő a hit védelmezője, a szegények gyámolítója, évszázadok óta az egyik legnépszerűbb szent – az ajándékozó szeretet, a megrágalmazottak, az utazók, hajósok, halászok, kereskedők, a zarándokok és a férjhez menni vágyó lányok patrónusa – olvasható a Magyar Kurír oldalán.

Még jó pár évvel ezelőtt is Télapó-ünnepeket tartottak falvakon, városokon, amelyet olykor s néhol még karácsonyfával szimbolizáltak, netán helyettesítettek. Sajnos a II. világháború utáni szocialista rendszer negyven éve sok mindenben elferdített ünnepeket kreált, s a korban élt gyermekeink Télapót, fenyőünnepet köszöntöttek ilyenkor, az év legszebb és legszentebb keresztény ünnepén.

Napjainkban már hála Istennek hívő és világi emberek igyekeznek visszahozni a régi ünnepek eredetét, célját és üzenetét.

Nánán Pál Erik hívő családapa „gondolt egy nagyot” két-három éve, s megvalósította falujában a Szent Miklós-ünnepet.

Maga a gondolat hitvallásából, egyházi ismereteiből született, hogy a gyerekek megismerjék a Szent Miklós püspökről való megemlékezést, és a hozzá fűződő népi vallásosság szokásait.

Nem volt egyszerű a kezdet, hisz nem bárhonnan előkerült ruhákba öltözött Mikulást akart ő megtestesíteni, hanem Szent Miklós püspök eredeti külsejének másolatát. A püspöki ruhát, pásztorbotot és süveget a feleségével készítették el. A további apróbb kellékek meg családi hagyományból (puttonykosár) kerültek elő.

Két évvel ezelőtt a bejelentkezett címekre ment falujában angyal és ördög kíséretében (ez az eredeti szokás) és puttonyában ott volt Szent Miklós püspök minden megajándékozottnak szánt szentképe, s persze egy kis édesség. Egy évvel ezelőtt (mivel sajnos a havazás akkor is elmaradt) Miklós napján a ma divatos és kedves Mikulás-vonattal járta végig a falu utcáit. Majd a kultúrház előtt várta az oda érkező gyermekeket.

Ez év Mikulás előestéjén szintén a kivilágított és csilingelő kisvonattal érkezett a kultúrház elé.

A sok várakozó gyermek énekkel, verssel köszöntötte a Mikulást és az őt kísérő manócskákat. Az érdeklődés igen nagy volt, csaknem száz gyereknek osztotta ki csak Nánán a szeretet csomagját ezen az estén.

Másnap a nánai intézményeket látogatta meg: a helyi bölcsődét, kisiskolát és óvodát, majd Párkányban a Bartók utcai óvodában járt, és a csomagot természetesen itt is megkapták a gyerekek.

A marcelházi székhelyű Jelencsics atya Bátorkeszin és Marcelházán, ahogy előző években is, ifjúsági szentmisével kezdte Szent Miklós püspök előestéjét. A gitáros szentmisére mindkét helyen kicsikkel és nagyokkal telt meg a templom. Ide is megérkezett a Mikulás, akit a gyerekek, köztük kamaszok is énekkel, verssel köszöntöttek. A vendégfogadás vidám hangulatban zajlott. S persze minden kis és nagy diák, aki szerepelt, itt is megkapta a szeretetcsomagot.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma