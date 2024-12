A Világosság református egyházi műsor december 8-ai ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Jézus meggyógyítja a megszállott némát, hosszú idő után valósulhatott meg az álma, hogy a fogvatartottak között szolgálhasson, takarítás advent idején nemcsak a lakásban, hanem a lelkünkben is.

Amikor ezek mentek kifelé, íme, odavittek hozzá egy megszállott némát. Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta: „Sohasem láttak még ilyet Izráelben!” A farizeusok viszont ezt mondották: „Az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket.” A néma meggyógyításának üzenetét Langschadl István padányi lelkipásztor tolmácsolja.

Krizsan Dóbiás Lívia egykori szenvedélybetegként az Ige erejével segíti Lekéren a szenvedély- és pszichés betegek gyógyulását, 2023-tól pedig börtönökben is végez szolgálatot, hogy a fogvatartottaknak is elvigye az örömüzenetet. Hogy miként kapcsolódott be ezekbe a szolgálatokba és milyen megtapasztalásai voltak, kiderülnek a vele készített beszélgetésből.

Varga Zsuzsa gicei lelkész gondolatai a takarítást célozzák meg, amely hozzátartozik az adventi időszakban a karácsonyi készülődéshez.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

