Magdeburgtól Betlehemig és vissza

Ami elsőként eszünkbe juthat, az, amit a német drámaíró, Brecht írt le egykor: „Bizony, az élet életveszélyes!”. Vagy bibliai hatásra (ez a kincsünk cserépedényben van – 2Kor 4,7) magyar költőink számos variációban írták: azélet törékeny, sebezhető. Nekem Isten színtana jut elsőként eszembe, amiről már írtam adventben, de még nem jutottam el a fekete-fehér-ig. Ez most micsoda? Black and White? – fekete és fehér? Halál és élet tragikus és valóságos színváltása? Vagy Black in White? – fekete a fehérben? A hirtelen, váratlanul berobbant halál a karácsonyi fények illúziójában? Vagy: From Black to White? Mindennek ellenére induljunk el a fekete és drámai valóságtól a fehér, tiszta fény irányába?

Bármily nehéz is! Magdeburgból Betlehem felé? Inkább. Nincs más út.

De ez a zarándokút is csak lelki, szellemi, mentális lehet. Hiszen Betlehem is alig létezik már. Gázában romok, pusztulás, halál.