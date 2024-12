A közélet felé irányítani a nőket 2025-ben is

A Felvidék.má-t is működtető Szövetség a Közös Célokért mintegy 30 tagszervezettel büszkélkedhet. Hírportálunk idén egy évértékelő sorozatot indított, melyben bemutatkoznak tagszervezeteink, ismertetik aktív és tartalmas munkájukat.

Az alábbiakban a Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás elnöke, Neszméri Tünde mutatja be az egyesület tevékenységét, az idei évben elért eredményeit.

A Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás 2015-ben alakult, 2016-tól évente átadjuk a Példakép-díjat, olyan személyeket díjazunk, akiket a környezetük és a jelölés után a kuratórium tagjai is érdemesnek tartanak arra, hogy példaképként felnézzünk munkásságukra. A szervezet évente tart szabadegyetemet is.

A Szövetség a Közös Célokért tagszervezeteként 2024-ben a Pogány Erzsébet-díjra Reiter Krisztinát jelöltük, aki az elismerést meg is kapta, amit mi nagy sikerként könyvelünk el.

Ahogy Kiss Beáta elnökségi tagunk a kitüntetés átadóján mondta:

„A Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás nem titkolt célja, hogy a felvidéki magyar közélet szereplői közé segítse beemelni a hölgyeket, ösztönözze a szerepvállalásukat közösségünk életében.

A társadalmi, politikai és kulturális élet vezetői között kevés a nő, ám annál több a háttérben, a szorgos hangyamunkát végzők között. Szervezetünk évről évre példaként is állít a magyar közösség elé olyan nőket, akik e téren kiemelkedőt végeznek. E szellemiség, vállalt feladataink, céljaink teljes összhangban vannak azzal a célkitűzéssel is, melyet a Pogány Erzsébet-díj létrehozói megálmodtak. Épp ezért nagy örömünkre szolgál, hogy idén a Femine Fortis – Erős Nők jelöltje lehet a díjazott, aki önmaga is ERŐS NŐ, a közösség jó értelemben vett szolgálója, aki nélkül (és a hozzá hasonlók nélkül) a felvidéki magyar közösség biztos nem vívta meg volna harcait úgy, ahogy megvívta.“

De térjünk vissza saját tevékenységünkhöz, mindabból kiindulva, amit Kiss Beátától idéztem, a Femine Fortis 2024-ben is átadta a Példakép-díjat, ezúttal – rendhagyó módon – három személynek. Szarka Zsuzsanna kapta a Példakép-díjat, Molnár Beáta Példakép-különdíjas lett, míg Hahné Duray Éva Példakép Életmű-díjat kapott, ez utóbbi rendhagyó elismerés volt.

2024-ben Füleken tartotta meg az ötödik szabadegyetemét a Femine Fortis – Erős Nők.

Ezeken a találkozókon közéleti témákkal foglalkoztunk. Az első napon szó volt a Csemadok és a Magyar Ház szerepéről a füleki közösség életében, a nők és a néphagyomány kapcsolatáról, majd kötetlen beszélgetésben fejtette ki mindenki a véleményét.

Szó esett a bérszakadékról, felzárkóztatásról, a női szegénységről és annak hatásáról a gyerekekre a családon belül. Mivel 2025-ben már tizedik alkalommal adja át a Femine Fortis a Példakép-díjat, a korábbi díjazottakkal is beszélgettek a szervezők, többek között arról is, hogy alakult az életük a díj átvétele óta.

Szervezetünk tagjai jótékonykodnak, szakmai előadásokat tartanak, szerveznek megemlékezéseket, helyenként hiánypótló tevékenységet folytatnak.

Igyekeznek felhívni a figyelmet azokra a témákra, melyek érintik a felvidéki magyar családokat és a nőket. A 2025-ös szabadegyetemünkön ismét hasonló témákkal foglalkozunk majd.

2025-ben szervezetünk ismét keresi a felvidéki női példaképeket. Január 31-éig a feminefortis@gmail.com címre várjuk a méltatásokat, bárki jelölhet olyan hölgyeket, akik kiemelkedőt tettek és példaképpé válhatnak. A javaslatokat 2025. január végéig várják, további részletek a felhívással kapcsolatban itt olvashatók.

A díjat márciusban adjuk majd át Füleken. A tizedik díjátadó rendhagyó lesz, meghívást kapnak a korábbi kitüntetettek is.

A Femine Fortis – Erős Nők nevében mindenkinek áldott, meghitt ünnepeket kívánok!

Neszméri Tünde, a Femine Fortis elnöke/Felvidék.ma