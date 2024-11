„Együtt a közösségünkért”: Kassára került az idei Pogány Erzsébet-díj

A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás november 22-én a királyfiakarcsai Petőfi-ligetben rendezte meg a néhai igazgatójáról elnevezett díj ünnepélyes átadóját. A Pogány Erzsébet-díj negyedik évfolyamának díjazottja a kassai Reiter Krisztina lett.

A díj átadásának Erzsébet-napra való időzítése tudatos döntése volt az alapítóknak. A társulás

kötelességének tekinti Pogány Erzsébet emlékének ápolását, őrzését. A díj adományozásával a

Szövetség a Közös Célokért társulás szeretné elismerni a felvidéki magyar közösség fáradhatatlan, felelősségteljes, szorgos segítőit.

A kuratórium tagjai, akik a díj odaítéléséről döntöttek: Fekete Irén elnök, Hideghéthy Andrea titkár, valamint Pogány Tibor, Csémi Szilárd, Mézes Rudolf, Bárdos Gyula és Ladányi Lajos.

Az ünnepségen Fekete Irén, a kuratórium elnöke ismertette a díj alapításának körülményeit és célját.

„Az igazi érték nem a fényben ragyog, hanem a háttérben születik”

Fekete Irén a háttéremberekről elmondta, hogy olyan láthatatlan, sziklaszilárd pillérek, akik azzal a belső meggyőződéssel élik mindennapjaikat, hogy a világ jobbá tételéhez nincs szükségük rivaldafényre. Erejüket nem a figyelem, nem a csillogás táplálja – munkájuk nélkül azonban közösségünk nem gyarapodhatna, nem fejlődhetne.

Pogány Erzsébet emléke előtt tisztelegve felidézte, hogy a Szövetség a Közös Célokért néhai igazgatója hitt abban, hogy a közösségért végzett kitartó munka eredményesebb, mint bármely egyéni siker.

„Ő volt az, aki új utakat keresett, ötleteivel, javaslataival az élen járt, s mindig azon gondolkodott, hogyan tehetne többet, hogyan segíthetne jobban. Nem kérte, hogy elismerjék – számára az eredmény volt a jutalom. A meggyőződés, hogy közössége épül, erősödik” – mondta.

Továbbá Potápi Árpád János, néhai nemzetpolitikai államtitkárt idézte, akitől mély sajnálatunkra szintén el kellett búcsúznunk a minap, s aki egykor így emlékezett rá:

„Emlékét csak úgy őrizhetjük meg méltóképpen, ha hitet teszünk hagyatéka megtartása mellett.”

„A Szövetség a Közös Célokért társulás vezetősége, elnöksége hitet tett. Kuratóriumunk elnökeként tisztelettel kérem Somogyi Alfrédot, a SZAKC újonnan megválasztott elnökét, hogy ennek a hagyománynak a megtartását továbbra is támogassa, és Hideghéthy Andrea ügyvezető igazgatóval és munkatársaival folytassa ezt az emléket megtartó folyamatot” – mondta Fekete Irén, majd bejelentette a 2024. évi kitüntettet, azt a személyt,

aki bátorságával, elkötelezettségével, közösség iránti feltétlen hűségével hosszú évtizedeken át gazdagította a felvidéki magyarság életét. Aki fiatal korától fáradhatatlanul építette és erősítette közösségünket, anélkül, hogy kereste, vágyta volna az elismerést.

Reiter Krisztina, a Pogány Erzsébet-díj 2024. évi kitüntetettje

Kiss Beáta a Femine Fortis képviseletében méltatta Reiter Krisztinát.

Mint mondta, a társadalmi, politikai és kulturális élet vezetői között kevés a nő, ám annál több a háttérben, a szorgos hangyamunkát végzők között.

„Szervezetünk évről évre példaként állít a magyar közösség elé olyan nőket, akik e téren kiemelkedőt végeztek/végeznek. E szellemiség, vállalt feladataink, céljaink teljes összhangban vannak azzal a célkitűzéssel is, melyet a Pogány Erzsébet-díj létrehozói megálmodtak. Épp ezért nagy örömünkre szolgál, hogy idén a Femine Fortis – Erős Nők jelöltje lehet a díjazott” – fogalmazott.

Reiter Krisztina 1949-ben született Losoncon, itt végezte alapfokú tanulmányait, majd a Kassai Ipariban érettségizett. Műszaki szakosodása ellenére a közösségi élethez való pozitív viszonya fiatal korától megmutatkozott. Természetes volt számára, hogy másokon segítsen, tehetséges volt a csapatépítésben, szervezésben osztály-, illetve iskolai rendezvények keretén belül.

Szervezője és résztvevője volt az „5 órai teák”, az Új Nemzedék néptáncegyüttes, a Kassai CSEMADOK és a Thália életének. Kéz a kézben Kolár Péterrel évtizedeken át szervezte a Somodi Nyári Művelődési Táborokat, akár járási, akár országos rendezvényként volt feltüntetve.

A rendszerváltozás után elsők között, teljes vállszélességgel vett részt az erdélyi testvéreinkért létrehozott adománygyűjtésben és gyertyás tüntetésen a Thália Színházban. Később főszervezője volt az anyanyelvi oktatás megvédése érdekében szervezett iskolák körüli élőláncnak.

A ´90-es évek elején gyakran volt a „PANORÁMA” c. politikai tájékoztató műsor regionális arca a ´90-es, ´92-es és ´94-es parlamenti választások, valamint a ´93-as szétválás alkalmával. Számtalan TV, rádió és nyomtatott sajtó riportalanya volt.

1990-1998 között az Együttélés Politikai Mozgalom kelet-szlovákiai titkára volt. Emellett mindvégig támogatta a szociális hátrányban élőket és a nők, női tagozatok munkáját Bauer Edit, Dolník Erzsébet, Pogány Erzsébet, (EPM) és Dobos Krisztina (MDF) mellett.

Az 1998-2006 közötti időszakban a Kassai Könyvesbolt, Püski- és Madách Könyvkiadóknál

tevékenykedett – számolt be Kiss Beáta.

Felidézte, hogy a magyarországi kárpótlás köré fűződő feladatokat is ő végezte Kassán és környékén. Türelmének és odaadásának köszönhetően közel 300 kérvényt pozitívan bíráltak el.

Amikor lehetségessé vált, hatalmas kampánymunkával népszerűsítette, tanácsokkal és űrlapokkal segítette, hogy az emberek tömegei módosítsák a nevüket a magyar helyesírás értelmében. A magyarigazolványokról szóló 2001-es törvény életbe lépése idején elsőként tanulta meg az adatfelvétel és továbbítás módját, majd a többi munkatársat is betanította.

Mindig hangsúlyozta, hogy nagyon fontos az „egy nemzet” elvének támogatása, s csatlakoznia kell mindenkinek a magyar egységhez. Nevéhez fűződik a „Beszéljük meg” és a „Töltse velünk a vasárnap délutánt” társadalmi célú találkozások megálmodása, bevezetése, amely városi szintjét felülmúlva, országosan is bekerült a köztudatba.

„A mai, átadásra kerülő díj néva

dójával, Pogány Erzsébettel éveken át tartó munkakapcsolatán túl baráti, közvetlen kapcsolatban voltak.

Reiter Krisztina a kor és a felvidéki magyarság vitathatatlan háttérembere” – fogalmazott, hozzátéve, hite szerint a kultúra és a politika elválaszthatatlan.

Végül egy személyes megjegyzéssel zárta gondolatait:

„Édesanyám, Dolník Erzsébet az 1990-es évektől ismerte és szerette a Reiter családot, elsősorban Krisztinát. Emlékeimben úgy maradt meg ez a kapcsolat, mely a tiszteletről és a szeretetről szólt. Tudta, mindig lehet rá számítani. A korabeli politikai közösség (Együttélés) soraiban együtt dolgozva azonos eszmék, célok, lelkesedés hajtotta őket. Tudták, csakis az elkötelezett, önzetlen munka, a közösségért való bátor kiállás, a nemzetben gondolkodás viheti az ügyeinket előre. Hangzatos szavak helyett a minden apróságra való odafigyelés, kitartás és elvhűség az az érték, amivel a nemzet ügyét lehet szolgálni. Később, ha Kassán járt/jártunk, soha nem hagyhattuk ki a könyvesboltot, nem maradhatott el Krisztina meglátogatása. Nagy örömmel tölt el, hogy az idei díjazott Reiter Krisztina. E kitüntetés méltó Pogány Erzsébet emlékéhez, méltó annak a munkának szellemiségéhez, melyet ő és kortársai elvégeztek.

Kívánom, hogy ez a szellemi örökség találjon folytatóra a közösségünkért munkálkodó mai „háttéremberek” és vezetőink körében. Szeretettel gratulálok, Isten áldja a felvidéki magyar közösséget!”

A Pogány Erzsébet-díj ünnepélyes átadása Királyfiakarcsán

A díjazott Fekete Iréntől, Somogyi Alfrédtól és Pogány Tibortól személyesen vette át a Pogány Erzsébet-díjat.

Reiter Krisztina, aki férjével, Reiter Györggyel érkezett a díjátadóra, elmondta, nagyon meglepődött, mikor értesült róla, hogy ő lesz az idei díjazott.

„Az utóbbi időben már igyekszem minden társadalmi munkát átadni a fiataloknak, s már nem vagyok olyan aktív, mint pár évvel ezelőtt. De nagy öröm volt, hogy gondoltak rám. Minden tevékenységünkhöz sok-sok hittel és reménnyel fogtunk hozzá. Nagyon sokrétű és érdekes volt a munka, állandóan változott a helyzet. Mindig próbáltunk a felszínen maradni és előnybe kerülni” – mondta. (A díjazottal készült interjúnkat külön cikkben közöljük – szerk. megj.)

A díj adományozásával a Szövetség a Közös Célokért társulás igyekszik másokat is arra ösztönözni, hogy a magyar közösség fáradhatatlan, felelősségteljes, szorgos segítői legyenek.

A díj szimbolizálja és elismeri azt a személyt, illetve személyeket, akik önzetlenül, szorgalmas munkával gazdagítják, építik közösségüket.

Az ünnepi eseményen fellépett a Pósfa zenekar, az Alsó Pintő Gyermek Néptáncegyüttes, valamint Lukács Sára, a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola 8. osztályos tanulója. Az alkalmon megkülönböztetett tisztelettel köszöntötték a Pogány család tagjait: Pogány Tibort, Pogány Esztert, Németh Botondot és Németh Márkot. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Tóth László, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidékért felelős főosztályvezetője, Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke, Őry Péter, a Magyar Szövetség alelnöke, Wurczel Zoltán, Királyfiakarcsa polgármestere, Takács Tímea, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatója.

A Pogány Erzsébet emlékére alapított díj emlékplakettjét Kutak Adrienn keramikusművész készítette, jelmondata: „Együtt a közösségünkért”.

(SZE, HE / Felvidék.ma)