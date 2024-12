Fico közölte, januárban fontolóra veszik az Ukrajnával szembeni intézkedéseket

Január 1-je után, amikortól megszűnik az orosz gáz Ukrajnán keresztüli tranzitja, a kormány kiértékeli a helyzetet és az Ukrajnával szembeni intézkedések lehetőségeit.

Ha szükséges, leállítja a villamosenergia-szállítást, amire Ukrajnának sürgősen szüksége van, vagy más lépésekről állapodunk meg – jelentette ki pénteken Robert Fico (Smer-SD) kormányfő a közösségi hálón közzétett videójában.

Ukrán illetékesek korábban bejelentették, hogy nem tervezik az orosz földgáz Ukrajnán keresztüli tranzitjáról szóló szerződés meghosszabbítását, a szerződés január 1-jén lejár.

A kormányfő a múlt heti brüsszeli EU-csúcson szóváltásba keveredett emiatt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Vasárnap (december 22.) Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalt erről.

Fico szerint az orosz gáz Ukrajnán keresztüli tranzitjának leállítása nem csupán üres politikai üzenet, hanem rendkívül drága lépés is, ami az egész Európai Uniónak sokba fog kerülni, Szlovákiát is beleértve.

„Az Európai Uniónak a megemelkedett árak miatt 2025-ben és 2026-ban mintegy 120 milliárd euróval többe fog kerülni a gáz és a villanyáram, ráadásul ismét csökkenni fog a versenyképességünk is. Szlovákia mintegy félmilliárd eurót veszít a tranzitdíjakon, Ukrajna közel egymilliárd eurót, Oroszország pedig valószínűleg csak 2,5 milliárd eurót. Ezzel megint megbüntettük azokat az oroszokat, nem igaz?” – tette fel a kérdést pénteken a miniszterelnök.

Fico szerint a tranzitdíjak elvesztésén kívül rövid távon a megemelkedett gázárak is sújtani fogják Szlovákiát.

Az ukrán tranzit leállítása után Szlovákia nyugatról, délről vagy északról az alternatív ellátási lánc végére kerül a gázszállítást illetően, nem pedig az elején lesz, mint korábban. „De kit érdekel Szlovákia, ugye Zelenszkij úr? Amikor viszont önnek van szüksége valamire, például hogy télen ne fagyjon meg, akkor hangosan kiabál” – kritizálta Fico az ukrán elnök lépéseit.

A kormányfő szerint meg kell vizsgálni, kinek származik a legnagyobb haszna abból, ha kevésbé fog függeni az EU az oroszországi gáztól.

„A válasz nagyon egyszerű: mindenekelőtt az Egyesült Államoknak” – jelentette ki. Fico szerint Oroszország ugyanakkor továbbra is kész arra, hogy január 1-je után is szállítson gázt az EU-nak. „Ezt nemcsak Denisa Saková miniszterelnök-helyettes szentpétervári tárgyalásai során, hanem a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott találkozóm alkalmával is megerősítették” – tette hozzá a kormányfő.

