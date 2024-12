Szent László Hadosztály Emléktúra december utolsó szombatján

Immár 11. alkalommal rendeztek történelmi emléktúrát a Magyar Királyi Honvédségben szolgáló Szent László hadosztály katonáinak tiszteletére a Felvidék déli régiójában, a Duna és az Ipoly összefolyásánál fekvő Helemba községben.

Az emléktúra helyi, felvidéki és anyaországi közösségek összefogásával valósult meg Méri Lajos hagyományőrző kezdeményezésére, Orbán Imre túravezetővel és Mikus Attila helytörténésszel karöltve. A reggeli órákban gyülekeztek a zarándoktúra résztvevői a helembai Szent Imre-templomkertben, ahol gyertyagyújtással és koszorúzással emlékeztek a Szent László hadosztály-emlékműnél. Köszöntőt mondott Méri Lajos szervező, majd elindultak a 13 kilométeres vezetett emléktúrára.

Útközben megálltak a Nyerges-kilátón, majd emlékeztek a régi harcok helyén, a Nyerges-tetőn elhelyezett Szent László-kegyképnél, mely Gúgyela-Gintner Csilla grafikusművész alkotása és a tavalyi emléktúra alkalmával lett szentelték fel. A kép eredetijét a helembai templomban őrzik.

A Külső-Paskom, a Nyilas-völgy és a Királyszéke érintésével érték el a féltávon található Feruska-házat, ahol frissítőt, meleg teát kínáltak a szervezők. Innen indultak a Nyerges hegy-temetőkertbe, ahol a II. világháború áldozatainak emlékművénél rótták le kegyeletüket.

A Szent László hadosztály alakulatai 1944 decemberében érkeztek az Ipoly és Garam térségébe. A hatalmas szovjet túlerővel szemben hősiesen védekezve fedezték a német visszavonulást, aminek következtében a hadosztály jelentős része megsemmisült.

Később, 1945 januárjában, a Szent László hadosztály alakulatai ismét kivették a részüket a Felvidéken folyó harcokból, ahol sikeresen, példás kitartással védekeztek a Garam felől támadó sokszoros szovjet túlerővel szemben.

Az idei évben is az anyaországi katonai hagyományőrzőkkel összehangolva zajlott az emléktúra, mely négy távon indult. Szobról nem vezetett módon indult 10, 25, illetve 30 km hosszú túra, Helembáról pedig a 13 km hosszú vezetett túrával emlékeztek. Az öt órán át tartó vezetett túrára több mint százan indultak el, anyaországi és a felvidéki résztvevők közösen. A túra Helemba határában érintette a Szent László hadosztály védelmének útvonalát és a német állások fellelhetőségének nyomait.

Kovács Gyula altábornagy (1894–1963), a Fővezérség meghatalmazott tábornoka értékelése így olvasható a fennmaradt dokumentumban:

„A meghatalmazott tábornok tájékozódott a helyzetről, ennek során megállapította, hogy a Szent László hadosztály a XII. 21-től 27-ig tartó, többszörös túlerővel vívott hősi harcokban úgyszólván teljesen felmorzsolódott. Az elöljáró német hadsereg- és hadtestparancsnokság közlése szerint a hadosztály egész kiválóan harcolt és teljesítményei német viszonylatban is kimagaslóak. A csapatok harcértékéről és harci szelleméről a legteljesebb elismerés hangján nyilatkoztak. Ma még nem tekinthető át, mennyi maradt meg a hadosztályból. (A hadosztályparancsnok becslése szerint a gyalogságból kb. 500 fő.) A hadosztály veszteségei mind véres veszteségek. Hátraszökés vagy átfutás nem fordult elő. A hadosztály gyors felmorzsolódásának okai:

a. Igen mostoha körülmények között került bevetésre.

b. Túlerejű ellenséggel szemben harcolt.

c. A német vezetés hibái.

d. A hadosztály példás helytállása.

A Szent László hadosztály a harcok során 8 harckocsit lőtt ki. (Egyet páncéltörő ágyúval, hetet páncélököllel.) 2 repülőt lelőttek. A „Szent László” hadosztály kiváló teljesítményt nyújtott a harckocsi-támogatással és igen jelentős tüzérségi megerősítéssel támadó szovjet 25. gárda-lövészhadtest három lövészhadosztályával szemben. Egyes részei az Ipoly és a Garam között még a 6. gárda-harckocsihadsereg páncélosaival is kénytelenek voltak összecsapni. A hadosztály a letkési hídfő elszánt védelmével december 24-én estig biztosította a német LVII. páncéloshadtest utánpótlási útvonalát” – olvasható a levéltári adatban.

Ennek az áldozatos hőstettnek az emlékét idézik fel minden év decemberének utolsó napjaiban a határon innen és túlról érkező katonai hagyományőrzők és egyesületek, civil szervezetek és társulások, emlékezve apáink hősi cselekedeteire, miként a helembai emlékmű táblája is hirdeti: „Múlt nélkül nincs jövő.”

