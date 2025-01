Mária Istenanyaságának ünnepe

Az új év kezdete egyúttal Mária Istenanyaságának ünnepét is jelenti. Az új év első napján a keresztény egyház buzgósággal és szeretettel emlékezik Mária különleges hivatására. Ez az ünnep arra hív bennünket, hogy megálljunk, és elcsendesedve, hálás szívvel szemléljük az Ő isteni küldetését, amellyel Isten a világot megváltotta.

Mária, az Istenanya – a Szentírás tükrében

Az evangéliumokban Mária szerepe világosan és egyértelműen jelenik meg. Az angyal üzenete után, amikor elmondja neki, hogy a Szentlélek által fogan meg benne a Megváltó, Mária nemcsak anyává, hanem Isten szándékának teljesítőjévé is válik. Ő, aki „kegyelemmel teljes”, tehát „teljesen Istené”, elfogadja Isten tervét, és mindent odaad, hogy teljesítse azt. Az evangéliumban olvassuk: „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38).

Mária válasza, a „legyen nekem a te igéd szerint”, nemcsak személyes elfogadást jelentett, hanem az egész emberiség nevében is azt mondta ki, hogy készen áll arra, hogy Isten akaratát teljesítse. Ezzel

Mária nemcsak édesanyává, hanem Isten megváltó tervének szerves részévé vált.

Mária Istenanyasága a hit titka/valósága, hogy ő, aki ember, valóban az Isten fiát hordozta és hozta a világra. Ez az ünnep tehát nemcsak egy történelmi eseményt, hanem egy hatalmas teológiai igazságot is kifejez: Jézus Krisztus, az Isten Fia, teljesen emberré lett, miközben teljesen megmaradt Isten Fiának. És ezt a csodát Isten Mária személyében hozta el a világ számára.

Az új év és a Mária általi köszöntés

Amikor az új esztendőt köszöntjük, Mária példája különös fényt hoz életünkbe. Az újév napja az új kezdetek, a remény és a megújulás ideje. De Mária, Isten anyja, minket arra is emlékeztet, hogy nemcsak külső körülményeinket kell újítani, hanem belsőleg is el kell készítenünk helyet Isten számára.

Ahogy Mária az életét Isten kezébe tette, úgy

nekünk is lehetőséget ad ez az új év arra, hogy engedjük, hogy Isten vezessen minket.

Mária alázatos elfogadása, hogy Isten terveit követi, arra tanít minket, hogy az új évben is próbáljunk meg minél inkább ráhangolódni Isten akaratára. Milyen hatalmas ajándék, ha képesek vagyunk nyitott szívvel befogadni mindazt, amit az Úr ránk bíz!

Megható életpélda: Mária lelkülete a mindennapokban

Képzeljünk el egy egyszerű, de szép történetet egy anyáról, aki a mindennapi életben próbálja beteljesíteni Mária példáját. Anna, egy kis faluban élő asszony, éppen akkor éli át életének egyik legnagyobb próbáját: férje elvesztette munkáját, és az ő kis bolthálózata is veszteséget könyvelhetett el. Az élet nem könnyítette meg számára a helyzetet, de Anna mindig próbálta hűséggel szolgálni családját, és igyekezett megőrizni a hitet.

Egy téli reggelen, mikor éppen a boltját takarította, elgondolkodott azon, miért engedte el az élete a nehézségeket és miért próbálja mindig másoknak is adni a szeretetét. Akkor jutott eszébe Mária, az Istenanya. Ő is elfogadta, hogy a világ talán nem úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, de mindig megtartja a szeretetet és a hitet. Anna úgy érezte, hogy bár ő nem Mária, de Isten anyja minden pillanatban ott van mellette, hogy segítse őt.

Anna úgy döntött, hogy ebben az évben az emberek előtt nemcsak a maga nehézségeit, hanem a remény üzenetét is szeretné hirdetni, hiszen Isten mindig ott van. Egy kis gyermekként, ahogyan Mária örömmel fogadta az Isten hívását, úgy Anna is vállalta, hogy Isten keze nyomán új életet kezd.

Mária Istenanyasága arra emlékeztet bennünket, hogy Isten a legnagyobb ajándékot adta nekünk, a megváltás reménységét,

és azt is, hogy az ő szeretete nem csupán a múltban volt jelen, hanem ma, most is velünk van. Az újév a kezdet lehetőségét adja meg számunkra. Mária szívében ott volt a teljes nyitottság, az alázat és a szeretet, és most is ott van az ő példája előttünk, hogy minden új napot úgy kezdjünk, mint Mária: Isten akaratának szolgálatában.

Legyen az új esztendő egy olyan év, amelyben mi is „Isten szolgálóleányai” vagy „szolgálófiai” leszünk, akárcsak Mária, aki elfogadta a küldetést, hogy Jézust a világra hozza. Mi is hozzuk el a szeretetet, a békét, a reményt a világba, és hozzuk el ezt a közösségünkbe, családjainkba és a környezetünkbe. Mária, az Istenanya, legyen mindnyájunk számára hűséges példa és erőforrás.

Áldott, békés űj évet kívánok mindannyiunknak!

Bozay Krisztián esperes/Felvidék.ma