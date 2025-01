Barangolás a kassai Jakab-palotában

A neogótikus Jakab-palota Kassa egyik nevezetessége. Több ehhez hasonló épületünk volt, de csak ez maradt meg. A többit érzéketlenül lerombolták.

Mivel itt a hónap eleje, s ez a Kassai Barangolások ideje, most ezt az épületet tekintjük meg ismét. 2001 óta a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt zárva van, így sokan kíváncsiak, mit is rejt magában ez a várszerű építmény, mely valamikor a Malom-árok partján állt, de a vizet 1968-ban elvezették és most út van a helyén.

Az épületet eredetileg Schenka József sebész és szülészorvos rendelte meg, de azután valami miatt elállt a tervétől. Így a Jakab-család otthona lett. 1908-ban eladták Bárkány Hugó műépítésznek.

A rendszerváltás után bírósági „pingpong” indult. Bárkány leánya igyekezett visszaszerezni a birtokjogot. Hol az egyik, hol a másik félnek adott a bíróság igazat, s amikor már úgy tűnt, a városé marad az épület, melyhez 1945 után rekvirálás révén jutott hozzá, 2011-ben Dél-Amerikából jelentkezett Szakmáry Károly porcelánárus és a hollóházi porcelángyár bérlője (1939–48), s bejelentették igényüket az épületre. Tehát a per 1993 óta tart és még nincs vége.

Az épületben Edvard Beneš „elnök” is megszállt, ahogy a rajta levő emléktábla hirdeti, de ő az államfői címet csak bitorolta. Ugyanis 1935-ben választották elnökké, de 1938-ban lemondott, ám ha nem tette volna, a mandátuma 1943-ban akkor is lejárt volna. S azután nem volt ki megválassza, hiszen Csehszlovákia de facto nem létezett, így törvényhozása sem lehetett, mely ezt az aktust elvégezhette volna.

Az épületet 1945 után kirabolták, csak egyetlen helyisége maradt meg éppen, mely neogótikus stílusban pompázik. Kályháit magyaros motívumokkal díszítették.

Megállunk Bárkány Katalin szobájában is, akiből Kateřina Póšová lett és a Nobel-díjas Kertész Imre Hontalanság című művét cseh nyelvre fordította.

Még Emo Bohúň írót is említenünk kell, aki ebben a palotában albérletet szerzett. Ironikus beszámolóját majd abban a helyiségben idézzük fel, ahol a két háború között lakott.

Emberi sorsok kapcsolódtak itt össze szinte kibogozhatatlanul és szeszélyes fordulatok tanúja ez a szép épület, melynek megtekintésére minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A magyar nyelvű vezetésre az épületben január 4-én, szombaton 14:30-tól és 5-én, vasárnap 16 órától kerül sor. Találkozás az épület előtt. A program kb. egy órán át tart.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma