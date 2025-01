Lévai Szent László Kör: az idei évben is szeretnénk folytatni a rendszeres tevékenységeinket

A Lévai Szent László Kör a lévai, illetve a környékbeli magyar ajkú katolikus hívek közösségének üde színfoltja. A kör tagjai már több mint egy évtizede folyamatosan példaértékű és izgalmas programokkal lepik meg az itt élő embereket. A polgári társulás elnökével, Müller Péterrel beszélgettünk arról, hogy a miképp telt az elmúlt esztendő a kör számára, s hogy milyen tervekkel készülnek elő a 2025-ös évre.

Hogyan értékeli a Lévai Szent László Kör 2024-es évét? Milyen eseményeket, programokat emelne ki, amelyek különösen sikeresek voltak?

A Lévai Szent László Kör alapító okiratában megjelölt célkitűzéseit, mint a templom falain kívül a keresztény hagyományok ápolását, keresztény értékek terjesztését, a keresztény hit elmélyítését, a fiatalokkal való foglalkozást, valamint a helyi és egyetemes magyar keresztény kultúra ápolását, terjesztését és gazdagítását 2024-ben is nagy lelkesedéssel teljesítette.

Az elmúlt évben összesen huszonhét eseményt szerveztünk, melyek között volt a hagyományos Lévai Dr. Kucsera Ferenc Emléknap, a húsvéti és a karácsonyi adománygyűjtések a rászoruló családok részére. Továbbá körünk gyermek és ifjúsági havilapjának a Lévai Csengettyűszónak a szerkesztése, terjesztése, és a benne közölt egész évi pontverseny szervezése és kiértékelése. Elsőáldozóink és bérmálkozóink hiterősítő könyvekkel való megajándékozása, keresztény filmdélutánok. Heti rendszerességgel nagyböjti keresztutak, Szent László királyunk, magyar szentjeink, Isten Szolgája Esterházy János ünnepélyes tisztelete, körünknek adományozott Szent István és Szent László csontereklyék, és a Gargánói Szent Mihály-sziklatemplom kőereklyéje rendszeres tisztelete. A játszóházak is, valamint a templomi Szent Miklós-várás a gyerekeknek, Szűz Mária köztéri szobrának december 8-i közös áhítat utáni megkoszorúzása.

Ezeken kívül író-olvasótalálkozó keretében bemutatásra került Pintér Zoltán felvidéki papköltő, volt lévai káplán Szeretnék, Uram… című verseskötete. Garamkálnán emlékmisével és temetői koszorúzással emlékeztünk a tudós helyi plébánosról, dr. Epölyi Ferencről. Előadások keretében ismertettük a százharminc éve alakult Lévai Katolikus Kör történetét, a Szent Mihály arkangyal-szentélyek, illetve körünk Gargánói Szent Mihály-kőereklyéje történetét. Nagy sikere volt a mexikói zarándokútról készült képes élménybeszámolónak is. Közbenjárásunkra az aranymisés, lévai születésű Salka László kanonok úr és Andrásfalvy János, a magyarországi szalézi rend tartományfőnöke is emlékezetes szentmisét mutatott be Léván. Ezenkívül csoportos részvételeinkkel támogattuk a pozbai szentkútnál újra beindult évi négy magyar nyelvű szentmisét is. A templom falain kívüli eseményeinket a lévai Magyar Házban, a Reviczky Házban rendeztük, amit ezúton is hálásan köszönünk a Reviczky Társulás mindenkori elnökének és vezetőségének.

Változott-e a résztvevők érdeklődése az elmúlt esztendőben? Milyen visszajelzéseket kaptak a helyi és környékbeli magyar katolikus közösségtől?

2013-ban körünk ötvennégy taggal alakult, ma a tagságunk hetven lelket számlál. Azonban nagyon sok pártfogónk, támogatónk van, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a kör sárga egyenpólóját több mint százan rendelték meg és viselik a rendezvényeinken. Meglátásom szerint a résztvevők érdeklődése nem sokat változott, inkább körünk a közösségi rendezvények új formáival (mint a két éve bevezetett rendszeres keresztény filmdélutánokkal) próbál új lehetőségeket keresni. A portfólió további bővítésének az szab határt, hogy a kör vezetősége tevékenységét munka mellett teljesen szabad idejében végzi. Ezért ezúton is hálás köszönetemet szeretném kifejezni a Lévai Szent László Kör valamennyi vezetőségi tagjának és tagságának azért az áldozatos munkáért, amit a helyi és környékbeli római katolikus magyar közösségért végeznek. Ugyancsak hálás szívvel köszönjük Péter Ottó lelkityánknak, ipolyviski plébániai adminisztrátornak, aki minden alkalommal több mint hatvan kilométeres autóutat megtéve végzi fáradhatatlanul és szeretetteljesen a lévai magyar római katolikus közösség gondozását, és emellett körünk lelki és szellemi támasza.

Milyen tervekkel és célokkal vág neki a Lévai Szent László Kör a 2025-ös évnek? Lesznek esetleg új rendezvények vagy kezdeményezések, amelyekkel szeretnék meglepni a közösséget?

A 2025-ös évben is szeretnénk folytatni a már felsorolt rendszeres tevékenységeinket, eseményeink megszervezését, aminek már jelen mennyisége is jelentős feladattal látja a kör vezetőségét, tagságát. Ezenkívül a kellő lévai lelki előkészület után autóbuszt tervezünk indítani 2025. április 26-án Veszprémbe, Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására, és kíváncsian várjuk a 2025-ös szentév konkrét eseményeit, rendezvényeit, melyeknek szintén a lehető legnagyobb számban részesei szeretnénk lenni.

Mit tart a kör legfontosabb üzenetének, amelyet a közösség és az utókor számára szeretnének továbbadni?

Körünk jelmondatát szem előtt tartva – Mindent Isten nagyobb dicsőségére, együtt, egymásért! – magunk erejéből igyekszünk egy tevékeny és hite iránt érdeklődő, helyi római katolikus magyar közösséget éltetni, megtartani és gyarapítani. S, hogy mit szeretnénk továbbadni az utókornak? Ezt gyönyörűen Pintér Zoltán felvidéki papköltő, volt lévai káplán körünk himnuszának soraiban fogalmazott meg: élő hit útján megtartani eleink által nekünk adott hitünket, anyanyelvünket, segíteni ahol lehet, s közben minden embert testvérünknek tekinteni, még ha hozzánk oly gyakran nem így viselkednek.

Ön már tizenkét esztendeje vezeti a Lévai Szent László Kört, emellett a helyi magyar közösség más területein is aktívan tevékenykedik. Hogyan tudja összehangolni ezeket a feladatait?

Igen, tizenkét esztendeje tevékenykedem a Lévai Szent László Körben, és 2025 novemberében lesz húsz éve annak, hogy megtartottam első helytörténeti előadásomat a lévai zárdaiskola történetéről, amit azóta negyvenöt helytörténeti előadásom követett. Az akkori tapasztalatlanságom miatt nem tudtam bemutatni az egész felkutatott anyagot, ezért idén novemberben egy előadássorozatban szeretném ezt megtenni. 2012-től a Reviczky Társulás Léva és vidéke helytörténeti szakosztály vezetője, gondnoka vagyok. 2025. január 9-én készülünk már a százhuszonhatodik helytörténeti előadásra. A munka mellett e fenti két fő tevékenységemet csak úgy tudom folytatni, hogy saját szerkesztésű tervező naptár segítségével igyekszem időben elvégezni a betervezett feladatokat. Ebben a legnagyobb támaszom jóságos feleségem, Éva, valamint a családom, amit ezúton is hálatelt szívvel köszönök! Tervem, hogy teszem ezt mindaddig, amíg erőm és egészségem engedi.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma