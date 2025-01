Csökken a templomba járók aránya Szlovákiában

Szlovákiában folyamatosan csökken azok aránya, akik rendszeresen járnak templomba, miközben növekszik azoké, akik egyáltalán nem vesznek részt istentiszteleteken. Hasonló tendencia figyelhető meg az imádkozás kapcsán is: egyre kevesebben imádkoznak rendszeresen a szertartásokon kívül, míg azok aránya, akik soha nem imádkoznak, emelkedik.

Ez derült ki a „Generációk és hit 2024” című kutatásból, amelynek eredményeit a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) tette közzé a honlapján.

„A vallásosság egyik kulcsfontosságú dimenziója az istentiszteleteken való részvétel.

Ugyanazzal a kérdéssel vizsgáltuk a helyzetet, mint 1991 óta többször is, és az elmúlt három évtizedben enyhe csökkenés figyelhető meg a rendszeresen templomba járó szlovákiai lakosság arányában”

– mondta Miroslav Tížik, a SAV Szociológiai Intézetének (SÚ) munkatársa.

A kutatás szerint a férfiak 38,5%-a, míg a nők 28,8%-a soha nem vesz részt istentiszteleteken. Az eredményekből az is kitűnik, hogy a heti rendszerességgel vagy gyakrabban templomba járók között is van különbség a nemek között: a férfiaknál ez az arány 23,7%, míg a nőknél 29%. A ritkább, évi egyszeri vagy ennél is ritkább templomba járás aránya a nőknél 20,6%, a férfiaknál pedig 17,4%.

A felmérést 2024. október 4. és 21. között végezte a Focus ügynökség, 1245 felnőtt szlovákiai személy megkérdezésével.

(tasr/Felvidék.ma)