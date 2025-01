A nikotinfüggőség rendkívül gyorsan kialakulhat. Minél fiatalabb a szervezet, annál gyorsabban alakul ki és fejlődik függőséggé – mondta a TASR-nek Miroslav Grohol pszichiáter, a Szlovák Pszichiátriai Társaság tagja.

„Az elektronikus cigaretták esetében nem mindig tudhatjuk, hogy mennyire ártanak, de nagyon valószínű, hogy alábecsüljük a nikotin mennyiségét, és még többet használunk, mint a hagyományos cigaretták esetében” – mondta Grohol. Elmondása szerint egyes felhasználóknál körülbelül

két-öt éven belül kialakulhatnak a függőség vagy a meglehetősen egyértelmű függőség jelei.

Grohol emlékeztetett arra, hogy ez mind a hagyományos cigarettákra, mind az új nikotinos termékekre is vonatkozik.

A pszichiáter szerint az elektromos cigaretták azért is veszélyesek, mert nincs szabványosított tartalmuk. „Vannak eldobhatóak, de vannak olyanok is, amelyeknél utántöltőt lehet vásárolni. Az emberek gyakorlatilag bármit beletehetnek, és ebből következik, hogy a károsodás is tetszőleges lehet” – jelentette ki.

A szakember támogatja az ízesített termékek forgalmazásának betiltását.

„Mindent, ami csökkenti a nikotintartalmú termékek használatának vonzerejét és ezáltal a fogyasztását, ösztönözni kell”

– mondta. Hozzátette, hogy az intézkedéseknek rugalmasnak is kell lenniük, és reagálniuk kell a gyors piaci változásokra.

Grohol megemlítette, hogy az e-cigaretta hasznos lehet a leszokni vágyó dohányosok számára, de csak akkor, ha orvosi vényre kapják. „Az ingyenes elérhetőséggel éppen fordítva, sokkal valószínűbb az ellenkező tendencia, a személyek továbbra is nikotinfüggők maradnak, és nagyon valószínű, hogy csak alternatívái lesznek a hagyományos dohánynak és minden lehetséges új terméknek” – magyarázta.

Szlovákiában az új évtől kezdve nem árusíthatók ízesített, hevítéses dohánytermékek. Ez a dohánytermékek és a dohánytermékek gyártásáról, címkézéséről és forgalmazásáról szóló törvény január 1-jén hatályba lépett módosításából következik. Az ízesített nikotintartalmú termékek és az eldobható elektronikus cigaretták árusítását is betilthatják. Ez ugyanezen törvény módosításának tervezetéből következik, amelyet a Smer-SD koalíciós párt képviselői tavaly év végén nyújtottak be a parlament elé. Ezzel a nikotintartalmú termékek vonzerejét szeretnék csökkenteni a kiskorúak számára.

SZE/Felvidék.ma/TASR