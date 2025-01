Évértékelő összefoglaló a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének munkájáról

Az új év elején örömmel tekintünk vissza a Pedagógusszövetség elmúlt időszakban végzett sokrétű és eredményes tevékenységére. Szervezetünk 2024-ben is elkötelezetten dolgozott azon, hogy támogassa intézményeinket, a pedagógusokat, erősítse az oktatás színvonalát, és hozzájáruljon az intézményekben folyó minőségi pedagógiai munkához. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk a 2024-es év főbb programjait és eredményeit.

Konferenciák, országos rendezvények

Az év során országos és régiós konferenciák, valamint tematikus szakmai műhelyek sorát szerveztük meg, amelyek fókuszában az aktuális oktatási kihívások, innovatív tanítási módszerek és a pedagógusok szakmai fejlődése álltak.

Kiemeljük közoktatási konferenciánkat, a Rozsnyón megrendezett Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIX. Országos Találkozóját (200 résztvevő), az Országos Óvodapedagógiai Konferenciát (115 résztvevő), a Kisiskolák II. Országos Konferenciáját (67 résztvevő), a Szakközépiskolák II. Országos Konferenciáját (48 résztvevő), a Szlovákiai Magyar Iskolák XXIV. Országos Tanévnyitóját (300 résztvevő), a Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulásának 2 workshopját (80 résztvevő).

Több mint 600 jelenlévő kapcsolódott be ezekbe a rendezvényekbe, amelyeken neves szakemberek által tartott előadások, gyakorlati foglalkozások, a pedagógusok, szakdolgozók, intézményvezetők közti megbeszélések, a tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása aktívan segítették a megszerzett ismeretek alkalmazását. Az ünnepi alkalmak során értékeltük, elismerésben részesítettük a legkiválóbb pedagógusokat (SZMPSZ díjai, Németh László-díj, Brunszvik Teréz-díj, Pedagógus Szolgálati Emlékérem).

Nyári egyetem, továbbképzések, szakmai műhelyek

A pedagógusok évközi és nyári továbbképzései jelentős részét képezik a Pedagógusszövetség tevékenységének.

A XXXII. Nyári Egyetemre Komáromban és Rimaszombatban került sor.

Idén is nagy sikerrel rendeztük meg, a résztvevők intenzív kurzusokon és inspiráló előadásokon vehettek részt, egyúttal lehetőségük nyílt a tapasztalatcserére és hálózatépítésre Kárpát-medencei szinten is. 8 különböző témakörben kínáltunk élményszerű képzéseket 138 pedagógus számára, akik nemcsak szakmai tudásukat bővítették, hanem közösségi és egyéni készségeiket is fejleszthették.

Ezen túl változatos tematikájú szakmai műhelyeinkben 277 pedagógus dolgozott a nyári szünetben Búcson, Rimaszombatban és Komáromban: a VI. Tulipános Felvidék – Így tedd rá! pedagógustáborban, megismerkedtek a Difer – Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerrel, és elmélyítették a karvezetéssel kapcsolatos tudásukat.

Régiós szakmai rendezvényeink területi választmányainkkal együttműködésben valósultak meg Komáromban, Borsiban, Galántán, Érsekújvárott, Szencen, Füleken, Ipolyságon, valamint a Rimaszombati, Nagyrőcei és Rozsnyói járásokban több különböző helyszínen.

Az SZMPSZ fennállása óta szoros kapcsolatot ápol a Kárpát-medencei testvérszervezetekkel, részt veszünk a RMPSZ, VMPSZ, ÉMPE, KMPSZ nyári egyetemein, akadémiáin, pedagógusaink jelen vannak a magyarországi közoktatási konferenciákon, továbbképzéseken is.

2024-ben két Erasmus + programba kapcsolódtunk be partnerként:

Erasmus+ OKTOPUSZ II – Kárpát-medencei oktatásszakmai műhely fejlesztésébe és működtetésébe 25 felvidéki pedagógussal és az Oktatási Hivatal ERASMUS+ Köznevelési együttműködés a digitális módszerek és eszközök használatának támogatására Magyarországon és a szomszédos országokban című projektjébe 15, ezen a szakterületen jártas szakemberrel.

Intézményeink pedagógusainak lehetőségük van országos szinten bekapcsolódni az online térben megvalósuló workshopokba, tréningekbe, tudásmegosztásba, valamint meghívásos alapon részt vehetnek a projekt által szervezett tanulmányutakon Felvidéken, Erdélyben és a Vajdaságban.

Tehetséggondozás, diákversenyek szervezése

Hagyományainkhoz híven idén is nagy hangsúlyt fektettünk a tehetséggondozásra. Nyári tematikus szak- és tehetségtáborainkban 6 csoportban 131 tanuló mélyítette el ismereteit a XIX. Jókai Mór Vers- és Prózamondó Táborban, a XII. Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótáborban és a III. LEGO ROBOTIKA Táborban.

Diákversenyeink – legyen szó tantárgyi megmérettetésekről vagy kreatív pályázatokról – országos szinten is kiemelkedő népszerűségnek örvendtek. Több mint 1500 diák vett részt ezekben a programokban,

amelyeken számos kiemelkedő eredmény és siker született.

XVII. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál – Komárom (273 résztvevő)

XIX. Kincskeresők – Galánta (120 résztvevő)

XVIII. Jókai és kora irodalmi műveltségi vetélkedő – Komárom (57 résztvevő)

XVII. Pedagógiai projektnap – Gömör és Nógrád öröksége – Rimaszécs, (14 iskola, 170 tanuló)

XVIII. Olvasni jó! – irodalmi vetélkedő – Rimaszombat (120 résztvevő)

XVII. Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázat és Kiállítás

Megnyitó és díjátadó ünnepség az SZNM – Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában – Pozsony, (80 résztvevő)

1. Öko-Logika Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny – Komárom (56 résztvevő)

XVII. Kulcsár Tibor szavalóverseny és Cogito esszéíró pályázat – Pozsony (102 résztvevő)

III. Felvidéki Fizikaverseny – Dunaszerdahely (73 résztvevő)

XXVII. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny felvidéki fordulói (192 résztvevő)

1.Szakma Sztár felvidéki elődöntők – Kassa, Királyhelmec, Komárom, Dunaszerdahely, Ógyalla (235 résztvevő)

Az alap- és középiskoláink legeredményesebb tanulóit a IX. Felvidéki Tehetségnap keretén belül Érsekújvárban tüntettük ki (236 résztvevő).

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvánnyal együttműködésben 3. éve vettünk részt az Erzsébet-tábor szervezésében 400 szlovákiai magyar fiatal üdültetésében.

Kiadványok

Az SZMPSZ szakmai műhelyeiben szerkesztett kiadványaink közül 2024-ben az alábbiakat jelentettük meg és 20 607 példányt juttattunk el térítésmentesen a teljes szervezettségű alapiskolákba, illetve valamennyi felső tagozatos tanuló számára.

Anyanyelvi kompetencia, szövegértési stratégiák alkalmazása a tanítás gyakorlatában

Földrajz munkáltató füzet az alapiskolák 5. évfolyama számára

Földrajz munkáltató füzet az alapiskolák 6. évfolyama számára

Fizika munkáltató füzet az alapiskolák 6. évfolyama számára

Fizika munkáltató füzet az alapiskolák 7. évfolyama számára

Biológia munkáltató füzet az alapiskolák 5. évfolyama számára

Kémia feladatgyűjtemény az alapiskolák számára – tanulói változat

Kémia feladatgyűjtemény az alapiskolák számára – tanári változat

21 kánon zenei alappal szlovákiai magyar költők verseire

Kisiskoláink pedagógusait és tanulóit Dusík Gábor Dénes György ismert gyermekverseire írt interaktív zenei albummal (Világ végi palota) örvendeztetjük meg, mely a költő születésének 100. évfordulójára készült.

Oktatáspolitika

Oktatáspolitikai téren is szerteágazó volt az SZMPSZ tevékenysége. Szakmai háttéranyagokat dolgozunk ki, illetve véleményezünk, elemzéseket, javaslatokat, állásfoglalásokat fogalmazunk meg a törvényekhez, tartalmi reformhoz kötődően. Részt veszünk a magyar iskolák speciális helyzetével foglalkozó állami munkacsoportok tevékenységében csakúgy, mint a tartalmi reform bevezetését elősegítő munkacsoportokban is.

A Magyar Kormány stratégiai szakmai partnereként aktívan részt veszünk a Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatást segítő programokban

(Virtuózok – Klasszikus Zenei Tehetségkutató és Edukációs Program). A Rákóczi Szövetséggel szoros együttműködésben lebonyolítói vagyunk a „Szülőföldön magyarul” nevelési-oktatási támogatási programnak, munkatársaink 47 770 adatlapot dolgoztak fel, hitelesítettek. A Nemzeti Tehetségprogram Ady-ösztöndíj pályázatát a Felvidéken ugyancsak a Pedagógusszövetség gondozza a kiírástól kezdődően az elszámolással bezárólag.

Úgy véljük, egy olyan civil szakmai szervezet, mely nagyon kis létszámú apparátust foglalkoztat, megelégedéssel tekinthet vissza az elvégzett feladatokra, hiszen kitűzött terveinket, céljainkat sikerült szinte maradéktalanul megvalósítani. Köszönhető ez a munkatársak és a pedagógusok áldozatvállalásának, munkabírásának. Köszönet érte.

A 2025-ös évben célunk, hogy tovább bővítsük képzési programjainkat, erősítsük közösségeinket, és még hatékonyabban lépjünk fel az oktatás kihívásaival szemben.

Fekete Irén, az SZMPSZ országos elnöke/Felvidék.ma