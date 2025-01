Zsigó Róbert: a gyermekes családokat, nem pedig a migránsokat kell támogatni

A nemzeti konzultációt kitöltők 99 százaléka egyetértett abban, hogy a gyermekes családokat, nem pedig a migránsokat kell támogatni – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében.

Zsigó Róbert a videóban azt mondta, a most lezárult nemzeti konzultáció újra megerősítette a kormányt abban, hogy a magyar emberek azt akarják, védje meg Magyarországot a brüsszeli migrációs tervektől.

„A brüsszeli elit és a balliberális oldal tizedik éve hazudja azt, hogy a migránsok betelepítése a jó válasz Európa demográfiai gondjaira, valójában, ahogy az a Soros-tervben is áll, bevándorlókontinenssé akarják tenni Európát”

– hangsúlyozta az államtitkár.

Hozzátette, hogy ott, ahol Brüsszel emberei kerültek hatalomra, végre is hajtják a migránsok betelepítését és Brüsszel itteni emberei nálunk is azt hirdetik, hogy fogadjunk be mindenkit.

Ma már pontosan lehet tudni, hogy mi a következménye a bevándorláspárti politikának: nagy veszélyt hozott Európára, állandósultak a terrortámadások, a nők elleni erőszakos támadások, veszélyben az európai értékek és a kultúránk – sorolta.

Zsigó Róbert szerint Magyarország az egyetlen, ahol a kormány eddig is rendszeresen megkérdezte az embereket erről.

„Jó hír, hogy a magyar emberek most is kiálltak a kormány politikája mellett: egyetértenek azzal, hogy a gyermekes családokat, nem pedig a migránsokat kell támogatni”

– fogalmazott az államtitkár.

Kiemelte, hogy a kormány a magyar emberek akaratát ezúttal is érvényesíteni fogja, és mindent előkészített ahhoz, hogy két lépésben megduplázza a családi adókedvezményt: júliustól egy gyermeknél 15 ezer, két gyermeknél 30 ezer, három vagy több gyermeknél 49 500 forint lesz az adókedvezmény, majd pedig januártól újabb 50 százalékos emelés jön.

MTI/Felvidék.ma